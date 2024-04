De la filmul de absolvire la filmul de debut, o dezbatere „CineSens”, cu Magdalena Stanciu

Invitații Magdalenei Stanciu în prima ediție a emisiunii „CineSens” sunt Nicolae Mărgineanu, Cătălin Mitulescu, Barna Nemethi si Tudor Cristian Jurgiu. Vineri, 12 aprilie, de la ora 22.00, cei patru regizori din generații diferite, absolvenți UNATC, vor discuta la TVR Cultural despre complexitatea drumului de la filmul de absolvire la filmul de debut.

Pentru pasionații producțiilor cinematografice, TVR Cultural a pregătit o serie de dezbateri ce conţin subiecte din industria cinematografică. „CineSens”, un proiect realizat cu sprijinul UNATC, inseamna o serie de emisiuni, difuzate in fiecare vineri, de la ora 22.00, în care moderatoarea Magdalena Stanciu vă dă întâlnire cu specialiști din lumea cinematografiei, implicați in procesul de producție dar și de formare a viitorilor profesioniști.

Întâlnirea din platou va fi urmată de difuzarea filmului „La mere” ( 1953), in regia lui Manole Marcus și Iulian Mihu. În rolurile principale îi veți recunoaște pe actorii Silvia Popovici, Sinișa Ivetici, Gheorghe Haucă. Filmul este o adaptare după o nuvelă de Anton Cehov.

Cine sunt invitații primei ediții:

Nicolae Mărgineanu este operator, scenarist, producător și regizor de film. Este unul dintre cei mai apreciați regizori români.

A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, secția imagine, în anul 1969. Și-a început activitatea ca operator de film în anii '70 și timp de 10 ani a filmat Alerta (1967), seria BD în actiune, BD în alertă, BD la munte si la mare, Explozia, Fratii Jderi (1974), Muntele ascuns (1974), Tanase Scatiu (1976), Profetul, aurul si ardelenii (1978), la care a fost si regizor second. Din anii '80 s-a dedicat regiei de film. A debutat ca regizor in 1978 cu filmul Mai presus de orice, apoi au urmat numeroase lungmetraje - Ștefan Luchian (1981), Întoarcerea din iad, Pădureanca, Flăcări pe comori. In anul Revoluției, filma la Un bulgăre de humă (1989), a continuat cu Undeva în Est (1991), Privește înainte cu mânie (1992), Arhitectura si puterea (1993) - film documentar, Capul de zimbru (1996) - film TV, Faimosul Paparazzo (1999), Binecuvântată fii, închisoare (2002), Logodnicii din America (2007), Schimb valutar (2008). Cel mai recent film este documentarul Demascarea, din 2011. Din 1990 este și producător de film.

Cătalin Mitulescu este regizor de film, producător și scenarist. A absolvit cursurile UNATC în 2001. Este regizorul, scenaristul și producătorul filmului de lungmetraj Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii (2007), inclus în selecție oficială la Festivalul Internațional de Film de la Cannes si deținător al premiului “Un certain Regard” pentru cea mai bună interpretare feminină (Doroteea Petre). Totodată, este regizor și scenarist al filmului de scurtmetraj “Trafic”, Premiul Palme D’Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2004. A semnat numeroase scurt metraje, documentare.

Barna Nemethi este fotograf, producător, regizor, călător și scenarist. A absolvit regia de film la UNATC în 2008. Dupa absolvire a performat în numeroase domenii artistice. Scurt metraje - Urmuz, Bomberman. A fondat revista All Hollow unde a și realizat editoriale foto de modă, personaj sau beauty, dar si o agentie de publicitate. A realizat videoclipuri muzicale, este creator de campanii publicitare, dar și scriitor. A realizat documentarul „Pe drumul meu”, un film despre viața Irinei Rimes. Barna Némethi are numeroase proiecte recunoscute la nivel internațional.

Tudor Cristian Jurgiu, regizor, scenarist. A absolvit cursurile UNATC în 2009. Semneaza Nunta lui Oli , film de scurt metraj, distins un an mai târziu, cu premiul Gopo pentru cel mai bun film de scurt metraj. În 2013, cu scurt metrajul În acvariu obține Premiul 3 Cinefondation, la Cannes. Același an, 2013, a însemnat și lansarea lung metrajului Câinele japonez, film pentru care primește Premiul pentru cel mai bun regizor aflat la primul sau al doilea lungmetraj la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia din 2013. În paralel cu activitatea creativă își continuă și activitatea didactică.

Echipă:

moderator: Magdalena Stanciu

jurnalisti tv: Andrea Duță și Daniela Guțu

regizor artistic: Anca Pușcaș

producător: Bianca Florea

