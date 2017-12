De Crăciun, vedetele TVR fac spectacol la „Câștigă România!”

Virgil Ianțu a pregătit ediții speciale la TVR 2. Pe 25 decembrie, de la ora 20.00, vom cunoaște copii excepționali, iar Iuliana Tudor, Irina Păcurariu și Dragoș Pătraru vin a doua zi să-și testeze cunoștințele de cultură generală. Sumele câștigate vor fi donate unei tinere care a reușit dintr-un scaun rulant să sfideze obstacolele vieții.

„Câștigă România!” e cu și pentru copii în prima zi de Crăciun. Pe 25 decembrie, de la ora 20.00, șase elevi de nota 10, talentați dar și medaliați la festivaluri și concursuri naționale, se vor întrece într-o ediţie specială „Câștigă România!”, pe TVR 2. Despre copiii pe care îi veți cunoaște, Virgil Ianțu spune că sunt un exemplu și că este impresionat de efortul lor.



Belciu Carla Maria (12 ani, Alba Iulia), Tironeac Matei (12 ani, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava), Maya-Maria Holca (11 ani, din Râmnicu Valcea), Tudor Alexia Iris (12 ani, Miercurea Sibiului, Jud. Sibiu), Coman Ariana Georgiana (12 ani, Fălticeni) și Costache Mihai (11 ani, Iași) au venit curajoși și gata să răspundă întrebărilor lui Virgil Ianțu. Ei vor concura în echipă, câte doi la un pupitru. Premiile ediției speciale sunt atractive și, pentru că Moș Crăciun vine pe 25 decembrie, fiecare concurent va primi un voucher în valoare de 500 euro, un aparat foto, dulciuri, dar și albume de la Editura Litera. Doi dintre participanți, cea mai bună echipă, vor fi recompensați și cu câte o tabletă.



Telespectatorii TVR 2 sunt așteptați și marţi, 26 decembrie, la o ediție de neratat „Câștigă România”. De la ora 20.00, Irina Pacurariu, Iuliana Tudor și Dragoș Pătraru, îndrăgite vedete al televiziunii publice, intră în competiție pentru o cauză umanitară unică. Cu umor și multă dăruire, cei trei vor concura să strângă o sumă importantă de bani care va fi donata unei tinere excepționale, un medic ce a reușit să sfideze dintr-un scaun cu rotile obstacole ale vieții de neimaginat.

„În acestă ediție specială „Câștigă România!” cei mai câștigați am fost noi, participanții. Nu doar că ne-am distrat așa cum ar trebuit să o facem toți într-o zi de Crăciun, îndrăznesc să spun că am glumit și ne-am jucat de-a călătorii într-o Românie încă necunoscută cu un adevărat folos. Eu am fost cea mai privilegiată, pentru că am putut aduce cu mine una dintre poveștile impresionante pe care le-am cules la final de 2017. Bianca Alexandra Spînu, de 26 de ani, este din categoria românilor care sfidează limitele pe care ni le stabilim chiar noi. Absolventă Facultății de Medicină care se pregătește să devină medic radiolog a luat viața de la capăt la 19 ani. Cu toată puterea ei de a merge înainte, Bianca Spînu are nevoie și de ajutorul celor din jur, chiar dacă nu îl cere niciodată. Ediția specială „Câștigă România!”, în care noi concurăm, va fi și Crăciunul ei”, a spus Irina Păcurariu.



Bianca Alexandra Spînu este o tânără de 26 de ani, care se recomanda până astă vară ca studentă la Medicină Generală, în ultimul an, la UMF Iași. Între timp a terminat facultatea și după examenul de rezidențiat, trecut în această toamnă, va începe pregătirea pentru specialitatea Radiologie. Este pentru prima dată când o persoană în scaun rulant ajunge la asemenea performanță. Fostă finalistă națională la Olimpiada de chimie, Bianca s-a născut la Costanța, dar a trăit mare parte din viață într-o comună de lângă Vaslui. O decizie stupidă, un accident rutier, un traumatism vertebro-medular și un prognostic sumbru (incapacitatea de a mai merge vreodată) au fost faptele ce i-au schimbat existența. Pe atunci era studentă în anul I la Medicină Generală, iar în momentul în care a trebuit să hotărăscă ce urmează să facă în ceea ce privește viitorul universitar, a păstrat o singură poziție: medicina sau nimic.