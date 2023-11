De 1 Decembrie, program de sărbătoare la TVR 2

Joi, 30 noiembrie şi vineri, 1 decembrie, telespectatorii vor putea urmări documentare istorice, care amintesc de sacrificiile și luptele purtate de eroii acestui neam, concerte, filme şi seriale, dar şi ediţii speciale ale unor emisiuni consacrate. Nu vor lipsi întâlnirile cu descendenţii unor familii ilustre româneşti sau rețete culinare din toate zonele ţării.

Joi 30 noiembrie, de la ora 20:00, Liana Stanciu ne invită la la TVR 2 la o ediţie specială „Puternici, împreună”, în care se va vorbi despre patriotism. Ozana Barabancea, prima invitată a ediţie, este o artistă care a adunat în repertoriu său mai multe piese patriotice, pe care apoi le-a reunit într-un concert. Fiecare român, născut pe acest pământ are în el ceva care vibreză atunci când vine vorba de România spun invitaţii „INVICTUS” care se alătură ediţiei speciale „Puternici, împreună”. În studioul TVR îi vom cunoaşte pe Valentin Popa, maistru militar clasa a III-a care a luptat în Afganistan de trei ori, plutonier adjutant Matei Gheorghe Irinel, un erou care a lăsat acasă o soție și doi copii și a plecat în Afganistan. Tată a doi copii este şi plutonierul major Taifas Marius Bertoni, iar viața lui s-a schimbat tot în Afganistan. Alături de alți 2 militari, Taifas Marius Bertoni a suferit mai multe răni provocate de schije la cap, abdomen și picioare. După o recuperare grea în Germania și în România, acesta se antrenează acum pentru „Invictus Games” la atletism, înot, ciclism și volei din șezut. Caporal clasa a III-a Eugen Valentin Pătru. Tot în Afganistan a văzut moartea cu ochii plutonier adjutant principal (în rezervă) Ionel Eugen Bida. Un alt om căruia Afganistanul i-a marcat viața pentru totdeauna este căpitan Gabriel Andrei Ailenei. În 2017, căpitanul a devenit voluntar Invictus în cadrul Statului Major al Apărării. Anul trecut, domnia sa a traversat România în alergare, din Vama Jimbolia până în Vama Veche, parcurgând 1.100 km în 13 zile, cu scopul de a aduce un omagiu militarilor căzuți la datorie. Prin skype, va fi preyent şi Charlie Ottley, un roman adoptat, englezul care şi-a dovedit dragostea faţă de ţara noastră prin seria de documentare „Flavours of Roumania”.

De la 13:30, deschidem „Cartea de Aur a Centenarului Marii Uniri” (România, 2018). Pornind de la „Cartea de Aur a Centenarului Marii Uniri”, scrisă de lectorul universitar doctor Bogdan Bucur, regizorul Titus Scurt a realizat documentarul omonim, în care invitaţi de marcă – academicianul Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române; academician Răzvan Theodorescu, vicepreşedintele Academiei Române; prof.univ.dr. Bogdan Murgescu, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; conf.univ.dr. Adrian Niculescu, Facultatea de Ştiinţe Politice, SNSPA Bucureşti – ne invită la o călătorie în timp în urmă cu o sută de ani pentru a reconstitui evenimentele ce au dus la Marea Unire din 1918.

În Bucureştiul de altădată printre cele mai importante distracţii se număra balul. Se ţinea la casele marilor boieri sau chiar la Teatrul Naţional, iar invitaţi erau boierii, burghezii sau personalităţile vremii. Comunismul a pus capăt distracţiilor, dar în zilele noastre, descendenţi ai unor familii boiereşti de renume, care au marcat istoria economică, politică, socială şi culturală a ţării, au decis să reia evenimentul de tradiţie. Vineri, 1 decembrie, de la ora 15:30, Camelia Moise ne invită să descoperim „Balul Boierimii Române”, în emisiunea „Dor de ţară”, un eveniment care adună descendenţi ai vechilor familii veniţi de peste mări și țări.

Spunem „Educaţia la putere” de la ora 16:10, într-o ediţie specială moderată de Monica Ghiurco. Vineri, 1 Decembrie, vom vorbi despre şcoală, elevi, viitorul educaţiei şi ce înseamnă dragostea de ţară, alături mai mulţi invitaţi, dar şi de preşedintele Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel Pop. Tema ediţiei, este „Educaţia patriotică şi valorile naţionale”.

La TVR 2, telespectatorii mari şi mici se pot bucura de filme pentru toate gusturile. De la ora 10:30 este programat filmul de animaţie „Ploey, inimă de viteaz” (Ploey – you never fly alone – Islanda, Belgia, 2018), regia: Arni Asgeirsson. Ploey este un pui de fluierar care nu reușește să învețe să zboare, așa că e abandonat de familia lui când vine timpul migrației de iarnă. Cu ajutorul prietenilor săi, Ploey își va pune la bătaie toate abilitățile pentru a trece peste frigul arctic, dar și pentru a scăpa cu viață din calea unor duşmani periculoși.

Filmul serii, de la ora 20:00, este o comedie spumoasă despre celebra Brigada Diverse: „B.D. intră în acţiune” (România, 1970), în regia lui Mircea Drăgan. Căpitanul Panait, plutonierul Căpşună, sergentul Cristoloveanu şi câinele Costel - pe scurt, Brigada Diverse - anchetează două cazuri de furt aparent banale. Lucrurile se complică, însă, în momentul în care pistele duc către o adevărată reţea de infractori. Printre aceştia se numără şi vestitul "trio" format din Gogu, Trandafir şi Patraulea, ale căror încercări de a scăpa din situaţii dificile sunt pline de un comic irezistibil. În distribuţie: Dem Rădulescu, Toma Caragiu şi Jean Constantin.

Concertul Regal Caritabil încheie ziua de sărbătoare, la ora 22:55. Organizat de Fundația Regală „Margareta a României”, cea de-a XIV-a ediție a Concertului Regal Caritabil continuă tradiția de a susține și promova tinerele talente. Impresionanta seară muzicală a adus la evenimentul-spectacol de la Ateneul Român artiști de valoare, care cunosc succesul pe marile scene ale lumii, în susținerea tinerilor talentați din țară. Printre numele de excepție: tenorul Ioan Hotea și mezzosoprana Martiniana Antonie. Alături de ei, Orchestra Română de Tineret, dirijată de Gabriel Bebeșelea. Evenimentul a avut loc în prezența familiei regale a României.