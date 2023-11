Artiști de valoare pe scena ”Dăruiește Românie!”

Carmen Târnoveanu: ”Rolul meu este să așez oamenii în lumina frumuseții lor. Asta fac în fiecare sâmbătă, la ora 13.30, la TVR3, în emisiunea Dăruiește Românie!”

Într-o lume confiscată parcă de zgomotul rețelelor sociale emisiunea “Dăruiește Românie!” continuă să creadă în farmecul și necesitatea producţiilor de televiziune realizate în platou, prin efort colectiv, după reguli scenaristice, tehnice și de expresie artistică. De aceea, scena emisiunii a devenit, pe parcursul celor 10 sezoane, locul de întâlnire al creatorilor de frumos.

Vlady Cnejevici este absolvent al Liceului de muzică „Ion Vidu" din Timișoara, secția pian. Vlady Cnejevici domină de mai bine de treizeci de ani clasamentul „clăparilor" și, în acelasi timp, este cotat drept un excelent compozitor și aranjor. De-a lungul timpului, muzicianul a făcut parte din trupe importante: „Progresiv Tm", „Compact", „Blue Workers" (Ioan Gyuri Pascu), „Laura Stoica Band", „Weinberger Blues Machine", „Pasărea Colibri", „Pacifica", „Pasărea Rock".

„Întâlnirea mea cu Florian Pittiș a fost foarte importantă. Practic, colaborarea noastră a început cu Pasărea Colibri, în 1992. Trei ani mai târziu, am scos primul album, „În căutarea cuibului pierdut”, și totodată primul CD, colaborarea cu Moțu’ Pittiș terminându-se prin 2001, însă relațiile rămânând foarte bune”, spune Vlady Cnejevici – Trupa cu Valoare Adăugată.

Teo Boar, de la vârsta de 7 ani, a început să cânte la vioară. Până în anul 1990, Teo Boar a fost membru activ al trupei „Pacifica", dar a cântat și formația „Carusell", din Arad. Din anul 1992, chitaristul și-a început colaborarea cu Ioan Gyuri Pascu, alături de care a imprimat câteva albume. Din 1995, muzicianul colaborează cu Grupul Divertis, în spectacole și emisiuni de televiziune. Din 2009, Teo Boar a început colaborarea și cu Mircea Baniciu, apoi cu grupul „Pasărea Colibri". În cei 30 de ani de activitate a colaborat cu zeci de soliști, a participat la sute de emisiuni de televiziune și a susținut câteva mii de concerte, atât în țară, cât și în străinătate.

„Primii pași în muzică i-am făcut după modele, oameni pe care i-am întâlnit, idoli cărora le-am ascultat discurile. Conceptul „Sunt un frate tânăr”, în onoarea lui Florian Pittiș, este un spectacol de muzică și poezie pe care l-am gândit împreună cu Vlady Cnejevici și Dorin Andone, actor la Teatrul Național București, care are o voce asemănătoare cu Moțu’ Pittiș. Așa am făcut acest proiect prezentat de Trupa TVA”, spune Teo Boar – Trupa cu Valoare Adăugată

Vlady Cnejevici și Teo Boar sunt aplaudați de publicul iubitor de frumos când urcă pe scenă ca Trupa cu Valoare Adăugată! Alături de marele actor Dorin Andone. Cunoscut îndeosebi ca actor de teatru și film, cu o carieră de peste trei decenii, Dorin Andone iubește muzica și îi joacă perfect trăirile.

Carmen Târnoveanu despre noul sezon al emisiunii “Dăruiește Românie!”

Emisiunea „Dăruiește Românie!”, pe care o realizez și o moderez de 10 sezoane, este un proiect pe care l-am început în 2018. Când am gândit acest spectacol de televiziune, într-un format de culturetainment, am plecat de la dorința de a oferi românilor partea cea mai frumoasă și mai sensibilă a acestei țări: cultura artistică, prin artiștii ei consacrați sau debutanți, dar promițători din toate registrele de exprimare artistică: rock sau musical, teatru sau operă, operetă sau muzică ușoară, dans sau balet, poezie sau umor...

Pe măsură ce emisiunea a căpătat propria voce în fața publicului, am simțit să adaug o dimensiune suplimentară divertismentului, și anume o componentă socială, de transfer de valori, cunoștințe și experiențe relevante. Astfel a apărut colaborarea cu Fundația World Vision România, prin care am susținut și promovat programul educațional „Vreau în clasa a 9-a”, care acordă burse școlare elevilor fără posibilități materiale, pentru a urma și liceul. Timp de două sezoane, artiști, antreprenori și voluntari din țară și din străinătate s-au alăturat demersului nostru și s-au transformat în adevărați mentori pentru acești copii, ale căror destine urmau să se schimbe pentru totdeauna, odată cu liceul. Mă bucură să știu că emisiunea „Dăruiește Românie!” le-a transmis acestor copii semnalul că Educația Merită, plus încurajările celor care, prin efort, ambiție și perseverență au reușit în carierele lor, devenind modele de parcurs și succes.

Bucuria de a dărui, de a oferi bucurie oamenilor și preocuparea constantă și activă pentru cultura artistică, prin toate formele de exprimare. Datorită acestei emisiuni, trăiesc bucuria de a împărtăși cu telespectatorii ceva special din strălucirea scenei, talentul invitaților și emoția comunicării autentice, iar gândul că eu intermediez acest transfer prețios de trăiri înalte mă motivează să merg mai departe, să caut soluții și să performez, așa cum mă obligă locul în care îmi desfășor profesia - Televiziunea Română.

Sezonul 10 al emisiunii Dăruiește Românie! vă așteaptă!

Sâmbătă І 13.30 І TVR 3

