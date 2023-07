Dialogul de colecție dintre Daniel David și Mircea Dumitru, redifuzat în 16 iulie, la TVR Cultural

TVR Cultural redifuzează duminică, 16 iulie, de la ora 22.30, discuția dintre prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, și Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei, din cadrul emisiunii „Dialoguri academice”.

Între temele abordate de Daniel David, membru corespondent al Academiei Române, și Mircea Dumitru, gazda „Dialoguri academice”, se numără istoria Universității Babeș-Bolyai și planului rectorului Daniel David pentru dezvoltarea sectorului de cercetare în Universitate.

Prof. univ. dr. Daniel David este profesor de științe cognitive clinice, în prezent rector al Universității Babeș-Bolyai, director de cercetare și supervizor la Institutul Albert Ellis din New York, SUA, și președinte al Institutului Internațional de Studii Avansate în Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată.

De asemenea, este supervizor în cadrul Academiei de Terapii Cognitive și Comportamentale din Statele Unite ale Americii și membru corespondent al Academiei Române, începând cu anul 2022.

În urma studiilor doctorale la Universitatea Babeș-Bolyai și post-doctorale la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a devenit profesor la Universitatea Babeș-Bolyai și profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA.

Este unul dintre liderii mondiali în promovarea abordărilor psihologice/psihoterapeutice validate științific și în promovarea psihologiei clinice/psihoterapiei bazate pe tehnologie.

Profesorul Daniel David este, în prezent, cel mai citat psiholog din România, cu Indice H Google Scholar 62. Rectorul Universității Babeș-Bolyai​ a fost inclus, în 2019 și 2020​, în primii 2% (SCOPUS) cei mai citați oameni de știință din lume, după o analiză efectuată pe toate domeniile științifice.

Puteți consulta blogul lui Daniel David aici.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a fost fondată în 1959, în urma unificării dintre Universitatea românească din Cluj și Universitatea maghiară, cu șase facultăți: Facultatea de Matematică şi Fizică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Ştiinţe Naturale-Geografie, Facultatea de Filologie, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Facultatea de Istorie şi Filosofie.

Universitatea Babeș-Bolyai a devenit, în timp, o emblemă a orasului Cluj-Napoca și a țării.

Primul sezon al emisiunii „Dialoguri academice” a fost difuzat la TVR Cultural din 2 aprilie. Emisiunea conține 11 interviuri ale lui Mircea Dumitru cu colegii săi academicieni.

Emisiunea „Dialoguri academice” este disponibilă și pe TVR+, aici.

---

Program difuzare:

TVR Cultural - duminică, ora 22.30 și vineri, ora 13.30 (reluare)

TVR Internațional - sâmbătă, ora 19.00 (ora României)

Echipa:

Adina Toderașcu - jurnalistă

Daniel Paraschiv - producător