Daniel Ciucu - Curaj oameni obişnuiţi

Televiziunea Română prezintă publicului oameni care dau dovadă de curaj în situații limită, care fac gesturi extraordinare pentru semenii lor, pentru comunitate în particular și pentru societate în general.

Când a fost sunat, Dani s-a urcat instant pe skijet. Vântul bătea cu putere, valurile erau uriașe, iar steagul roșu semnaliza pericolul!

Turiștii de pe plajă au încercat să o ajute pe tânăra agățată de pasarelă, formând un lanț uman, dar patru bărbați au fost înghițiți de valuri. Trei au fost scoși fără suflare la mal de salvamari, iar al patrulea a murit la spital.

„Când am ajuns, fata era agățată în capătul pasarelei și abia se mai ținea. Celelalte trei persoane pluteau deja și erau salvamarii care se chinuiau să îi scoată. Am apucat-o pe fată, am ridicat-o pe skijet, mi-a zis să o las puțin să se liniștească. Atunci am observat că era zgâriată pe mâini. După ce s-a liniștit, am dus-o la mal și au preluat-o cei de la SMURD”.