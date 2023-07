Dan Nistor: Sunt convins că pe viitor echipa asta va arăta foarte bine!

Dan Nistor, jucătorul echipei Universitatea Cluj, își dorește ca formația sa să joace pe Cluj Arena cât mai repede și este convins că U Cluj poate arăta și mai bine în acest sezon.

„Multă lume a dat cu noroi pe noi, că suntem retrogradați, dar prefer să nu le răspund că sunt băiat de la țară și părinții mi-au dat cei șapte ani de acasa. Ne bucurăm pentru această victorie, una foarte meritată. Sunt convins că pe viitor echipa asta va arăta foarte bine. Să marchezi patru goluri în deplasare, pe un teren greu, cum este aici, cu un adversar puternic, arată că ai valoare.

Ne lipsește foarte mult terenul propriu, știți că este acel mare concert acolo, și practic jucăm în deplasare primele cinci meciuri. Ne bucurăm azi și de mâine ne gândim la meciul cu Dinamo. O echipă bună cu un antrenor foarte bun. Ceea ce a făcut el din acei jucători este incredibil”, a declarat Dan Nistor după meciul cu FCU Craiova, câștigat vineri, în deplasare, cu 4-3.

Nicolae Dică, antrenorul echipei FCU Craiova, știe că echipa sa trebuie să înceapă să câștige meciuri, pentru că oltenii nu au nici un punct în clasament, însă nu înțelege cum – cu trei goluri marcate – formația sa nu a reușit să câștige nici măcar un punct.

„Prima repriză a fost una în care am dominat. Am reușit să aducem multe mingi în fața porții, am încercat să punem presiune, dar la primul lor șut pe poartă am primit gol. La 3-2 pentru noi le-am transmis jucătorilor mei să fim o echipă scurtă agresivă, dar nu s-a întâmplat. Am avut o atitudine ok, dar vreau mai mult de la jucătorii mei. Ca să joci un fotbal bun, trebuie să faci ambele faze. Din păcate nu am reușit să scoatem nici măcar un punct. Am marcat trei goluri și nu numai că nu am câștigat, dar nici nu am luat punct. Am primit goluri foarte ușor. Trebuie să ne gândim la ce avem de făcut pe viitor. Trebuie să ne trezim rapid și să începem să câștigăm meciuri și începând de la jocul următor să facem acest lucru”, a declarat Nicolae Dică după înfrângerea suferită pe teren propriu vineri, 3-4 cu U Cluj.

Sursă foto: Imago