Cupa Davis: Echipele Thailandei și României sunt la egalitate, 2-2

Echipele României şi Thailandei sunt la egalitate, la Nonthaburi, în primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, sâmbătă, după ce la tenismanul Nicholas David Ionel l-a învins pe Kasidit Samrej cu 6-4, 6-1.

Nicholas David Ionel, cel mai bine clasat român la simplu (225 ATP), a câştigat după o oră şi 18 minute în faţa primei rachete a echipei gazdă (locul 605 ATP la simplu).



Astfel, meciul decisiv se va disputa între Filip Cristian Jianu şi Yuttana Charoenphon.



Primul set dintre Ionel şi Samrej a fost echilibrat, dar românul a reuşit să facă diferenţa la 4-4, prin singurul break, încheind apoi cu serviciul (6-4). Actul secund a fost unul dominat de tânărul jucător român (20 ani). Nicholas David Ionel a fost mult mai bun la serviciu, salvând singura minge de break a adversarului.

Echipa Thailandei a condus formaţia României cu scorul de 2-1, sâmbătă, la Nonthaburi, în primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, după ce perechea Marius Copil/Victor Vlad Cornea a fost învinsă de cuplul Pruchya Isaro/Thantub Suksumrarn, cu 4-6, 6-2, 6-4, în meciul de dublu.

Marius Copil (393 ATP la simplu şi 511 ATP la dublu), aflat la a 23-a întâlnire de Cupa Davis pentru România, şi debutantul Victor Vlad Cornea (1.204 ATP la simplu, 107 ATP la dublu), s-au înclinat după două ore şi 13 minute de joc.



Românii au reuşit să câştige primul set după ce au făcut diferenţa în ultimul ghem (6-4). Copil şi Cornea au început bine şi actul secund, dar după un prim ghem câştigat au cedat trei la rând, thailandezii Pruchya Isaro (1.337 ATP la simplu, 455 ATP la dublu) şi Thantub Suksumrarn (1.075 ATP la simplu, 556 ATP la dublu) impunându-se clar, cu 6-2.



În decisiv, românii au avut 3-0 şi păreau scăpaţi în câştigători, dar au pierdut cinci ghemuri consecutive şi setul cu 4-6.



Copil şi Cornea au încheiat cu 9 aşi (adversarii au avut doar 3), dar thailandezii au avut procentaje superioare la ambele servicii.



În primul meci de simplu, Nicholas David Ionel a fost învins surprinzător de Yuttana Charoenphon, cu 7-5, 3-6, 6-1. Nicholas David Ionel, cel mai bine clasat român la simplu (225 ATP), s-a înclinat după două ore şi 40 de minute de joc în faţa unui adversar care de află doar pe locul 976 în clasamentul mondial.



Apoi, Filip Cristian Jianu s-a impus în faţa lui Kasidit Samrej, cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-2, restabilind egalitatea. Jianu (267 ATP la simplu) a câştigat după două ore şi 37 de minute în faţa lui Samrej (605 ATP la simplu).





Din echipa al cărei căpitan nejucător este Paradorn Srichapan mai face parte şi Palaphoom Kovapitukted (729 ATP la simplu, 955 ATP la dublu).

În lotul României, care îl are drept căpitan nejucător pe Gabriel Trifu, figurează şi Cezar Creţu (418 ATP la simplu, 415 ATP la dublu).

Partidele sunt găzduite de The Lawn Tennis Association of Thailand, o arenă cu o capacitate de 1.500 de locuri.

Echipa care va câştiga această dispută va juca în luna septembrie 2023 în Grupa Mondială I.

Aceasta este prima confruntare dintre România şi Thailanda.

