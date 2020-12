Cum ar fi să putem da timpul înapoi?

Aceasta este întrebarea la care încearcă să răspundă filmul Trei zile de iubire - programat miercuri, 16 decembrie, de la ora 21.10 la TVR2.

Dramă. Andrew şi Beth sunt căsătoriţi de zece ani şi mariajul lor începe să scârţâie, mai ales când apare bănuiala că Andrew ar avea o relaţie cu altă femeie. După o ceartă, chiar în Ajunul Crăciunului, Beth iese din casă şi, lovită de o maşină, îşi pierde viaţa. Din fericire, un înger generos îi oferă lui Andrew şansa de a retrăi ultimele trei zile alături de soţia lui şi de a încerca s-o salveze.

O frumoasă poveste romantică, ce ne pune o mulţime de întrebări grele: de ce trebuie persoana iubită să moară pentru ca noi să ne dăm seama cât de specială era pentru noi, ce am face dacă am ști că aceasta este ultima zi pe care am avea-o unul cu celălalt? De ce nu ne putem arăta dragostea, chiar și atunci când suntem împreună de zeci de ani? De ce nu ne putem face unii pe alții să ne simţim speciali, unici, valoroşi, demni de a fi iubiți și adorați? De ce pierdem atât de mult timp luptându-ne, certându-ne, ascunzându-ne, temându-ne...

Spre deosebire de film, care este o fantezie, nu vom putea repara greşelile făcute cu cei dragi după aceştia nu vor mai fi. Aşa că haidreţi ca odată cu acest film să ne amintim să ne prețuim unii pe alții și să facem tot ce putem pentru ca viața noastră, cu oricine am fi, să fie una specială.

TREI ZILE DE IUBIRE (THREE DAYS – SUA, 2001)

Regia: Michael Switzer

Cu: Kristin Davis, Reed Diamond