Cum a ajuns Fere subiect de… Evaluare Națională!

Gabriel Fereșteanu, tânărul care ne dă întâlnire din 19 octombrie, în fiecare dimineață de luni până vineri la TVR 1, unde va face eforturi să se trezească... „Cu capu-n zori”, a aflat, într-o zi, că un text scris de el apare într-o culegere de pregătire pentru copiii de clasa a VIII-a. Cu umor, Fere ne povestește întâmplarea care l-a făcut (și mai) celebru printre puști.

„I-am spus mamei mele, la un moment dat, că vom ajunge în situația în care se va da examen din mine. Era o glumă, desigur, în momentul în care eu am trimis-o în Univers, dar iată – cum eu cred în parapsihologie – când trimiți un mesaj în Univers, chiar se întâmplă”, începe Fere povestea.

Tocmai de aceea, tânărul care ne va înveseli diminețile, alături de Liza și gașca lor de prieteni de la matinalul „Cu capu-n zori”, speră că emisiunea pe care o va prezenta va câștiga în scurt timp un public numeros, care își va începe ziua cu zâmbetul pe buze, împreună cu ei. De luni până vineri, de la 7.00 la 10.00, vom avea la TVR 1 un program „cu de toate”, de la știri serioase, prezentate atractiv, la glume, invitați surpriză, muzică bună, horoscop, idei și sugestii de petrecere a timpului liber și multe altele.

În vârstă de 27 de ani, Fere a lucrat câțiva ani în presa scrisă, fără a avea însă așteptări ca articolele sale să ajungă în altă parte decât în publicațiile pentru care le scria. „Nu mă așteptam să se întâmple atât de devreme și, sincer, nu mă așteptam să se întâmple, la propriu, dar m-am trezit, fără să știu, cu un text pe care îl publicasem într-un supliment al Evenimentului zilei, în culegerea de posibile subiecte pentru examentul de la sfârșitul clasei a VIII-a. Și, cum eu am o legătură foarte strânsă cu școlile – prezint baluri ale bobocilor, postez pe YouTube etc. – au început să îmi scrie mesaje mulți elevi: că sunt în cartea lor de Limba Română, că am fost predat la școală, că am fost analizat la școală, la pregătiri, la meditații. Îmi trimiteau poze și video-uri din momentul în care ei citeau textul respectiv din culegere”, adaugă prezentatorul noului program matinal de la TVR 1. Ba mai mult, pentru că a încercat să își cumpere și el culegerea respectivă, dar nu a găsit-o, o fată care chiar învățase din ea la pregătirea pentru Evaluarea Națională i-a făcut-o cadou, la o întâlnire cu fanii care îi urmăresc canalul de YouTube.

Flatat de onoarea de a fi publicat și dat drept exemplu de scriere jurnalistică, Fere mărturisește că nu și-ar dori ca articolul său să se regăsească pe foaie de concurs la Evaluare: „Nu îmi doresc să fiu în niciun examen, ca subiect, pentru că mi se pare că mi-aș lua toate înjurăturile planetei și nu vreau asta! Și, mai mult de atât, aș lăsa loc celor care chiar merită să reprezinte subiecte de examen. Avem o grămadă de autori care merită să fie studiați, Fereșteanu poate să fie studiat doar la matinalul TVR 1 de acum înainte – și nici acolo nu studiat, dar sper să vă înveselească diminețile”, mai spune simpaticul prezentator, pe care îl vom vedea trezit „Cu capu-n zori” din 19 octombrie, de luni până vineri, la ora 7.00, la TVR 1.