Croația: Albina câștigă finala Dora 2021 cu melodia “Tick-Tock”

Croația a ales reprezentantul pentru Eurovision 2021 la Dora 2021. După evoluția celor 14 artiști care au urcat pe scenă, Albina Grčić a fost declarată câștigătoare cu piesa „Tick-Tock”.

Într-un spectacol live, de la Sala Sporturilor Marino Cvetković, din stațiunea Opatija, Albina Grčić a susținut o reprezentație senzațională a piesei sale Tick Tock, obținând astfel suficient sprijin din partea juriilor și a publicului larg pentru a învinge 13 concurenți, într-o ediție fantastică a Dora.

Albina va reprezenta Croația cu „Tick-Tock” în a doua jumătate a primei semifinalei , din 18 mai 2021, la Rotterdam.

Cântăreața din Split a avut o pasiune arzătoare pentru interpretare încă de când era tânără; talentul ei a fost susținut de familie, care a încurajat-o să studieze și pianul.

Albina Grčić a lansat primul său single ”Imuna na strah” („Immune to Fear”) spre sfârșitul anului trecut. dar spune că știa că piesa ei câștigătoare, „Tick Tock”, va ar fi piesa care o va defini ca artist și interpret .

Dora '21 rezultate:

Albina Grčić - Tick Tock (Câștigător) (198 puncte)

Nina Kraljić (Alkonost din Balcani) - Rijeka (145 puncte)

Mia Negovetić - She’s Like A Dream (119 puncte)

Cambi - Zaljubljen (118 puncte)

Filip Rudan - Blind (118 puncte)

ToMa - Oceanul Iubirii (103 puncte)

Bernarda Brunović - Culori (99 puncte)

Tony Cetinski și Kiki Rahimovski - Zapjevaj, sloboda je! (77 puncte)

Ella Orešković - Come This Way (52 puncte)

Eric Vidović - Reci mi (45 puncte)

Ashley Colburn și Bojan Jambrošić - Share The Love (43 puncte)

Beta Sudar - Ma zamisli (16 puncte)

Brigita Vuco - Noći pijane (15 puncte)

Sandi Cenov - Kriv (12puncte)

Croația în concursul Eurovision

Croația a debutat la Eurovision Song Contest 1993, trimițând grupul pop Put în Irlanda cu piesa 1Don’t Ever Cry”, după calificarea la spectacolul de preselecție, Kvalifikacija za Millstreet.

Cele mai bune rezultate ale Croației au fost obținute în 1996 și 1999, cu locul 4 pentru Sveta ljubav, de Maja Blagdan și imnul lui Doris Dragović Marija Magdalena (o piesă care încă îi trimite pe fani pe ringul de dans), două decenii mai târziu.

