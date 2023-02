Cristina Leorenț

O zi de marţi, 1 august 2000. Eu studentă. Ea, însăşi Televiziunea Română. Cu o deschidere faţă de zona economică, greu de înţeles de cei apropiaţi, am început cea mai frumoasă şi importantă călătorie din viaţa mea, în calitate de reporter de televiziune. Ştiri bancare şi bursiere, aşa s-a numit primul program la care am lucrat, era difuzat la TVR 2.

Au urmat emisiunile Euroeconomia, Fabricat în România, Afaceri de succes, transformate odată cu trecerea anilor în Investiţi în România!, de la TVR Internaţional, Piaţa şi Banii şi Protecţia Consumatorilor de la TVR 1.

Îmi amintesc prima prezentare în direct. Era programul financiar-bancar Autostrada Banilor. Eu moderam astfel de subiecte la doar 23 de ani, iar TVR 2 producea emisiuni despre piaţa de capital.

În anul 2005, pe parcursul a şase luni, am fost coprezentator şi realizator al campaniei Învinge Apele! din emisiunea Interes General de la TVR 1, un proiect amplu, ambiţios, promovat de Televiziunea Publică, o premieră în România ce a pus într-o altă lumină noţiunea de campanie socială tv. Şi a mai fost una, Solicitaţi bonul fiscal!, un demers jurnalistic care a schimbat legi în România în privinţa diminuării evaziunii fiscale. Cel care a gândit şi a semnat în calitate de realizator toate aceste proiecte de televiziune se numeşte Sorin Burtea. Şi ce privilegiu să fac parte din echipa unui om de asemenea anvergură!

Sunt licenţiată a Facultăţii de Ziaristică, Universitatea Hyperion din Bucureşti, şi absolventă a Masterului de Jurnalism şi Relaţii Publice, Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în urma căruia am primit propunerea de a mă alătura echipei Universității. Onorant pentru mine, dar Sibiul era destul de departe…

În peste 20 de ani, am semnat multe materiale jurnalistice în calitate de reporter, redactor prezentator, editor coordonator, moderator, producător, realizator, iar în 10 ani de management am aprobat spre difuzare şi mai multe. Se întâmplă rar să ţi se potrivească şi să obţii rezultate apreciate public de oameni şi instituţii valoroase, atât în calitate de jurnalist, cât şi ca manager, dar eu sunt norocoasă din acest punct de vedere.

La 34 de ani, am preluat două canale media, TVR Internaţional şi TVR MOLDOVA, la puţin timp după restructurarea din 2012. Am început să reconstruim. Ştiam că se poate, o demonstraseră mulţi dintre predecesori şi le mulţumim pentru că am avut de la cine învăţa. Şi am reuşit! Aveam un scop, acela de a conecta românii de pe 5 continente cu locul numit Acasă. Am unit oameni minunaţi, care au crezut în proiect şi împreună cu care am muncit cu toată forţa şi determinarea pentru a reporni motoarele. Aşa am diversificat şi am mărit numărul orelor de producţie proprie - A doua Românie, Generaţia Următoare, La un pas de România - sunt emisiuni care au intrat în grila TVR Internaţional, am crescut calitatea subiectelor şi anvergura invitaţilor, am implicat românii din diaspora în programele TVRi, am făcut numeroase campanii publicistice, am readus grandoarea artelor spectacolului în grilă prin programul Dăruieşte Românie!. În 2018, de Centenarul României, echipele TVR Internaţional şi TVR MOLDOVA au produs unele dintre cele mai valoroase documentare care au intrat în Arhiva TVR, este vorba despre Unirile Românilor, În spatele frontului, seria 5 minute de istorie cu prof. Adrian Cioroianu, campania Generaţia Unirii.

Şi tot 7 ani am coordonat TVR MOLDOVA, canalul TVR pentru Republica Moldova. Privind retrospectiv şi corelând anvergura programelor realizate la Chişinău cu investiţia făcută, pot spune că am creat acolo o echipă de jurnalişti profesionişti, care a înţeles menirea acestui post. Primul a fost Telejurnal TVR MOLDOVA, apoi emisiunile Punctul pe AZi, Obiectiv Comun, MATINALII, proiecte care au atras un public considerabil către TVR. Însă, programele speciale şi evenimentele Întâlnirile TVR MOLDOVA, Învingători. Vremuri şi Destine, Gala Premiilor TVR MOLDOVA au pus în valoare toată munca şi zbaterea echipelor de la Chişinău şi de la Bucureşti, demonstrând că Prutul este doar un râu.

În cei 7 ani în care am condus posturile TVR Internaţional şi TVR MOLDOVA, am continuat să semnez ca editor coordonator emisiunea Investiţi în România! de la TVR Internaţional, pe care astăzi, o duc mai departe, împreună cu echipa, în calitate de moderator şi realizator.

M-am născut pe 10 februarie 1979, la ora 10 şi 10. Zâmbesc cu părinţii, spunându-le că sunt copilul de 10. La 14 ani mi-am ales drumul spre televiziune. Îndrăgesc profesia aceasta pentru că mi-a dăruit ceea ce iubesc foarte mult. Şi ştiţi ce? Cred că mai are încă multe de oferit…