creativ: Ştefan Lupu, actor şi dansator

Episodul 3 al seriei realizate de Claudia Spătărescu poate fi văzut pe 18 iulie, de la ora 22.30, la TVR 1 şi online, pe TVR+.

Ştefan Lupu, un actor care este deopotrivă dansator, vine în lumina reflectoarelor în cel de-al treilea episod al emisiunii „#creativ”. A păşit pe drumul actoriei încă din liceu, când făcea parte din trupa de teatru a liceului unde învăţa, în Sfântu Gheorghe. A studiat mai apoi la Cluj, cu unul dintre cei mai dedicaţi mentori ai României: Miklos Bacs. De la el a plecat convins că un actor trebuie să ştie să facă orice, să fie polivalent. În ceea ce priveşte dansul, Ştefan a început să se ocupe de studiul lui în perioada Masteratului. A ajuns mai apoi să danseze cu coregrafi experimentaţi, printre care şi Gigi Căciuleanu.

Ştefan a semnat şi coregrafia unor piese de teatru şi dans, precum "Îmblânzirea scorpiei", regia Gelu Colceag, la Teatrul de Comedie Bucureşti sau "Zic Zac", concept Andreea Gavriliu şi Ştefan Lupu. Este doctorand la UNATC, unde lucrează cu studenţii modulului de commedia dell’arte. A semnat şi regia pentru două piese, "AGLAJA" şi "(D)efectul Placebo". Pe Ştefan Lupu îl cunoaştem marţi, 18 iulie, de la 22.30, la „#creativ”, de la TVR 1 şi TVR+. Ediţia este în reluare, la TVR HD, sâmbătă, 22 iulie, de la 17.00.

Cum în emisiunea „#creativ” sunt prezentaţi tineri profesionişti care au şi pasiuni dincolo de meseriile pe care le fac foarte bine, Ştefan Lupu se înscrie în linia acestor oameni efervescenţi, care îşi găsesc echilibrul în activităţi creative. Tot Ştefan pictează în timpul liber, de aceea echipa de filmare a mers la el acasă pentru a vedea ce anume îl pasionează în pictură.

„Pentru episodul 3 al emisiunii „#creativ”, a fost pentru prima oară când, într-o duminică, mi-am luat inima în dinţi şi am mers singură la filmare, înarmată doar cu telefonul mobil şi cu un selfie stick. Ştefan avea două spectacole în acelaşi timp, "(D)efectul Placebo", la TNB şi „Iarna”, unde juca şi dansa, la Nottara. Am vrut să îl urmăresc la repetiţii, să filmez o latură a sa pe care rareori avem şansa să o vedem. Am râs mult la filmare, probabil că, în lipsa unei echipe de filmare complete, numeroase, ne-am relaxat amandoi. Cred că minutele filmate atunci sunt cele mai amuzante şi autentice din acest episod. Am vorbit cu Ştefan şi despre relaţia sa cu fanele, pentru că tonul emisiunii rămâne acelaşi: uman, sincer şi relaxat. Dar, cu mult umor şi autoironie am punctat calităţile, dar şi defectele, momente în care strălucim mai mult sau mai puţin”, povesteşte Claudia Spătărescu.

La a treia ediţie „#creativ”, telespectatorii TVR 1 şi TVR+ vor putea vedea imagini de pe terasa Teatrului Naţional din Bucureşti, un spaţiu care nu este încă accesibil publicului larg. O altă parte de interviu a fost realizată într-un centru de dans deosebit - Linotip. Ca de obicei, pe lângă camerele de filmare profesioniste, camera GoPro, cu care echipa s-a „jucat” la filmare, a contribuit la descoperirea de unghiuri şi cadre cât mai neconvenţionale. Montajul, extrem de alert şi atent gândit, îi aparţine aceluiaşi Robert Kallos. La finalul emisiunii, aflăm ce sfaturi are Ştefan Lupu pentru cei care doresc să devină actori.

Echipa emisiunii „#creativ”:

Organizator de producţie: Cornelia Lepădătescu, Imagine: Andrei Coruţ, Iulian Ene, Mihai Costea, Mihai Covrig, Sunet: Valentin Bartolomeu, Cătălin Putinianu, Ionuţ Chelaru, Victor de Hillerin, Mihnea Ciulei, Ilustrator muzical: Camelia Vasile, Grafică: Dan Pecete, Montaj: Robert Kallos, Producători: Ana-Maria Pleşcan şi Claudia Spătărescu, Realizator: Claudia Spătărescu