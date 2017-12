Scriitorul arhitect sau arhitectul scriitor, #creativ”-ul săptămânii la TVR 1

Este primul scriitor din seria emisiunilor „#creativ” pe care Claudia Spătărescu îl prezintă telespectatorilor TVR 1. O nouă ediţie „#creativ” se vede la TVR 1 şi TVR+ vineri, 8 decembrie, de la ora 23.00. Invitat: Tudor Ganea, scriitor şi arhitect.

Tudor Ganea a fost atras din copilărie de artă, în special de literatură, muzică şi desen. La 15 ani lua primul premiu de literatură, la un concurs interliceal din Constanţa. A absolvit facultatea de Arhitectură. La 27 de ani era deja architect senior, iar la 31 de ani era Project Manager într-un birou de arhitectură. În 2016, volumul său de debut, Cazemata, a fost ales spre publicare, dintre sute de manuscrise. A luat premiul „Tânărul prozator al anului 2016”, iar în 2017 a apărut al doilea roman al sau, Miere.

„M-am bucurat nespus când l-am descoperit pe Tudor. Voiam neapărat să invit un scriitor în emisiune, iar povestea lui de viaţă m-a captivat instant. Tudor este un artist polivalent. Am citit primul lui roman, Cazemata, în doar două zile, chiar nu am putut să îl las din mână. Este acolo o linie fină între o lume reală şi una fantastică în care, stând cu cartea în mână, mi-aş fi dorit să copilăresc şi eu. Fiind un roman cu multe elemente autobiografice, am vrut neaparat să mergem la Constanţa, locul unde Tudor a copilărit printre cazematele de la malul mării, care dau, de altfel, şi numele primului său roman. Aşa cum mă aşteptam, drumul nostru în spaţiul acela ne-a ajutat să îl cunoaştem mai bine pe Tudor.

Ba chiar sunt mândră că în emisiune avem imagini cu Tudor care citeşte din volumul Cazemata, chiar într-una din cazematele copilăriei sale”, ne spune cu entuziasm Claudia Spătărescu.

Tudor Ganea a fost de mic fascinat de ruine, şi, pentru a-l face să se simtă cât mai bine la filmare, ediţia #creativ dedicată lui a fost înregistrată printre ruinele Teatrului de vară Capitol, dar şi la Uniunea Arhitecţilor din România, acea clădire nouă din centrul Bucureştiului, care este învelită în ruinele vechii construcţii. Apoi, discuţia cu Tudor despre arta scrisului s-a purtat în Delta Văcăreşti, un alt spaţiu pe care îşi dorea de mult timp să îl cunoască.

„Interlocutorul meu este genul de artist pur şi simplu talentat. Cred că putea la fel de bine să facă pictură, muzică sau fotografie la cel mai înalt nivel, dacă nu alegea să fie scriitor. Are o uşurinţă extraordinară când vine vorba de exprimare artistică în orice domeniu. Spre exemplu, cântă la chitară electrică foarte bine, dar face şi fotografii excelente, deşi menţionează că cele două sunt doar hobby-uri.”, adaugă Claudia Spătărescu, realizatoarea emisiunii.

Aşa cum ne-a obişnuit, emisiunea #creativ este filmată cu telefonul, cu camere GoPro şi camere profesionale din TVR, pentru o alternare rapidă a cadrelor şi un ritm alert de montaj.

Despre #creativ

Sunt profesionişti în domeniile alese, dar, dintr-un motiv sau altul, nu sunt cunoscuţi încă de publicul larg. Sunt oameni complecşi, sinceri, direcţi în exprimare şi asumaţi, având pasiuni puternice şi în afara meseriilor lor. O generaţie autentică, ce merită prezentată autentic. Realizatoarea TVR Claudia Spătărescu face portretul câtorva dintre tinerii energici ai zilelor noastre la #creativ. În fiecare vineri, de la 23.00, la TVR 1 şi TVR+.