„#creativ” la TVR 1: Cu „Un pas în urma serafimilor”, regizorul Daniel Sandu

S-a pregătit să devină preot. A decis apoi că vrea să spună poveşti filmate. A scris scenarii pentru 250 de episoade de comedie TV. A regizat pentru televiziune, a făcut scurtmetraje, iar în toamna acestui an a apărut primul său lungmetraj. La „ #creativ” de la TVR 1 şi TVR+, facem cunoştinţă regizorul Daniel Sandu. Pe 24 noiembrie, ora 23.00.

În episodul de vineri, 24 noiembrie, al emisiunii #creativ de la TVR 1 descoperim lumea regizorului Daniel Sandu, unul dintre tinerii regizori români în plină afirmare, care acordă o mare importanţă umorului, în filmele sale. Îl urmărim la TVR 1 şi TVR+ vineri, de la 23.00.

Născut în Piatra Neamţ, Daniel s-a pregătit să devină preot, urmând cursurile seminarului teologic ortodox din Roman. După liceu a decis că vrea să spună poveşti filmate, aşa că a dat la Facultatea de Regie a Univesităţii media, unde a intrat dintre sute de candidaţi. Îndrumător de an i-a fost regizorul Andrei Blaier. După terminarea facultăţii, a scris scenarii pentru 250 de episoade de comedie TV („La bloc”, „La servici”, „Fete cu lipici”, „Gaşca”, iar din 2016 scrie pentru un serial care va fi lansat de HBO, în curând). A regizat pentru televiziune, a făcut scurtmetraje, iar în toamna acestui an a apărut primul său lungmetraj, „Un pas în urma serafimilor”, un film autobiografic, care îl are în rol principal pe Vlad Ivanov. Filmul a fost foarte bine primit de public, dar şi de critici.

„M-am bucurat nespus că am reuşit să facem portretul lui Daniel Sandu în emisunea „#creativ”, pentru că, pe lângă traseul său extrem de interesant şi harul lui de a spune poveşti, antrenat cu fiecare scenariu din sutele scrise, am avut şansa unică de a ilustra momentele povestite de el cu fragmente din filmul autobiografic „Un pas în urma serafimilor”, care a fost lansat în această toamnă. De câte ori ai şansa, ca realizator, să poţi arăta lumii exact ceea ce se întâmpla în viaţa unui invitat, iar în acel film să vezi jocul excepţional al actorului Vlad Ivanov? De aceea, emisiunea este dinamică şi plină de momente palpitante, iar eu vă invit să o urmăriţi vineri, de la 23.00, la TVR 1”, ne lansează invitaţia Claudia Spătărescu, realizatoarea emisiunii.

Şi în acest episod montajul este aparte: un fragment din interviu a fost realizat în două locuri cu alură cinematografică (deasupra unui platou de filmare şi într-un foişor pitoresc, înconjurat de stuf, din Delta Văcăreşti), iar trecerile de la un spaţiu la celălalt creează un moment viu şi captivant.

Daniel Sandu este un personaj inteligent, haios şi extrem de jucăuş. „Am vrut neapărat să aflu cum este la un casting realizat de regizorul Daniel Sandu, dar în perioada filmărilor pentru #creativ nu avea organizat niciun casting, deşi lucrează la cel de-al doilea său lungmetraj, „Tatăl mută munţii”. Aşa că l-am rugat să improvizeze un casting pentru noi. Rezultatul a fost extrem de amuzant şi merită văzut! Vineri, 24 noiembrie, de la 23.00”, adaugă Claudia Spătărescu.

Aşa cum ne-a obişnuit, emisiunea #creativ este filmată cu telefonul, cu camere GoPro şi camere profesionale din TVR, pentru o alternare rapidă a cadrelor şi un ritm alert de montaj.

Imagine: Andrei Lupu, Mihai Covrig, Constantin Trifu, Cătălin Barbu

Asistent imagine: Cristian Catrina

Sunet: Viorel Popescu

Postprocesare sunet: Mihnea Ciulei

Ilustrator muzical: Camelia Vasile

Montaj: Robert Kallos

Producător: Alina Amza

Realizator: Claudia Spătărescu

Despre #creativ

Sunt profesionişti în domeniile alese, dar, dintr-un motiv sau altul, nu sunt cunoscuţi încă de publicul larg. Sunt oameni complecşi, sinceri, direcţi în exprimare şi asumaţi, având pasiuni puternice şi în afara meseriilor lor. O generaţie autentică, ce merită prezentată autentic. Realizatoarea TVR Claudia Spătărescu face portretul câtorva dintre tinerii energici ai zilelor noastre la #creativ. În fiecare vineri, de la 23.00, la TVR 1 şi TVR+.