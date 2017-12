„#creativ” de Căciun: Ştefan Florian Bisztricki, fondatorul Taberei de Arte Preluca

Iubeşte mai mult decât orice poveştile din Maramureş, pe care vrea să le păstreze vii. „#creativ”-ul cu care Claudia Spătărescu ne face cunoştinţă la TVR 1 şi TVR+ este actorul Ştefan Florian Bisztricki. Vineri, 22 decembrie, de la ora 23.00.

Episodul #creativ din 22 decembrie este dedicat Crăciunului. Invitatul Claudiei Spătărescu, Ştefan Florian Bisztricki, s-a născut şi a crescut într-un sat superb din Maramureş, Preluca. A studiat litere şi teologie şi a fost profesor de limba şi literatura română. A intrat la teatrologie la Târgu Mureş şi a decis că vrea să fie actor. Joacă în piese de teatru, scrie scenarii pentru scurtmetraje în care şi joacă, uneori, şi este pasionat de teatru labirint. În 2008 a fondat Tabăra de Arte Preluca, în satul său natal, unde artişti din toată ţara vin să cunoască obiceiurile locului şi pe săteni şi să prelucreze în arta lor aceste surse de inspiraţie.

„Am vrut de mult să îl filmez pe Ştefan, însă am aşteptat cu răbdare perioada Crăciunului pentru a filma în Maramureş. Mi se pare că în satele acestea, de pe dealurile înalte, se apreciază mai mult bucuria sărbătorilor, oamenii sunt cei mai fericiţi când au timp să stea împreună şi să urmeze tradiţiile din moşi-strămoşi. Şi noi, cu camerele de filmat şi telefonul mobil nu ne-am simţit deloc străini de această lume, de aceea sunt convinsă că tradiţia poate să coexiste în acelaşi timp cu gadget-urile hi tech. Filmările au avut loc în satul Preluca, la şcoala unde a învăţat Ştefan şi unde mama lui predă limba română, apoi acasă la el, am filmat-o şi pe bunica lui de 94 de ani, am mers la un vecin care făcea horincă şi unde Ştefan ne-a cântat un colind străvechi, am filmat şura familiei sale, veche de peste 150 de ani şi, desigur, ne-am amuzat interacţionând cu animalele familiei Florian Bisztricki” ne povesteşte Claudia Spătărescu, realizatoarea emisiunii.

Ştefan iubeşte mai mult decât orice poveştile din Maramureş, pe care vrea să le păstreze vii. El a plecat de multe ori din sat şi s-a întors de fiecare dată, îmbogăţit cu experienţe noi, pentru că legătura lui cu lumea satului îl stimulează în tot ceea ce face.

Aşa cum ne-a obişnuit, emisiunea #creativ este filmată cu telefonul, cu camere GoPro şi camere profesionale din TVR, pentru o alternare rapidă a cadrelor şi un ritm alert de montaj.

Imagine: Andrei Coruţ, Florin Ioniţă

Asistent imagine: Dan Marian Clopot

Sunet: Radu Paraschivescu

Postprocesare sunet: George Craioveanu

Ilustrator muzical: Camelia Vasile

Montaj: Robert Kallos

Producător: Alina Amza

Realizator: Claudia Spătărescu

Despre #creativ

Sunt profesionişti în domeniile alese, dar, dintr-un motiv sau altul, nu sunt cunoscuţi încă de publicul larg. Sunt oameni complecşi, sinceri, direcţi în exprimare şi asumaţi, având pasiuni puternice şi în afara meseriilor lor. O generaţie autentică, ce merită prezentată autentic. Realizatoarea TVR Claudia Spătărescu face portretul câtorva dintre tinerii energici ai zilelor noastre la #creativ. În fiecare vineri, de la 23.00, la TVR 1 şi TVR+.