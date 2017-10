#creativ cu umor la purtător: jurnalistul Bogdan Nicolai

A scris scenarii pentru televiziune şi film, a făcut radio, îşi exersează latura poetică publicând volume de poezie umoristică, aleargă pentru cauze umanitare, nu-şi pierde simţul umorului. Şi-l dezvoltă! Jurnalistul Bogdan Nicolai este invitatul Claudiei Spătărescu la #creativ . Pe 21 octombrie, de la 23.00, la TVR 1 şi TVR+.

Deşi personajul principal al ediţiei a făcut lucruri extrem de serioase (spre exemplu, la 22 de ani era director de programe la MTV România), jurnalistul Bogdan Nicolai, căci despre el este vorba, a fost remarcat încă de mic graţie umorului său. Episodul 3 al noului sezon #creativ se plasează într-un registru comic, în care personajul principal Bogdan Nicolai se potriveşte perfect. O nouă ediţie #creativ se vede la TVR 1 şi TVR+ sâmbătă, de la 23.00.

La 14 ani a început să lucreze la radioul şi televiziunea din Sinaia. A dat la facultatea de jurnalism şi a intrat printre primii. Timp de 5 ani a făcut matinalul la unul dintre cele mai îndrăgite posturi de radio, la ProFM. A scris scenarii pentru televiziune şi film, printre care şi la talent show-ul Vocea României. Îi place să scrie poezii umoristice şi are două volume publicate. În prezent aşteaptă publicarea celui de-al treilea, care este gata.

„Am vrut să profit de latura comică a lui Bogdan, motiv pentru care l-am rugat să intre în situaţii haioase. Am mers la liceul unde a învăţat el, la Sinaia, şi l-am încurajat să intre în sala de clasă unde învăţa el, chiar în timpul unei ore de matematică. A acceptat provocarea, iar rezultatul a fost emoţionant şi plin de dezvăluiri. Am făcut mai apoi turul casei sale din Sinaia, pentru a afla de la sursă ce cărţi are în bibliotecă sau ce albume ascultă în timp ce scrie, spre exemplu. Am vrut neapărat să filmăm un videoclip al unei farse pe care a făcut-o el când lucra la radio şi care a devenit virală la vremea aceea în mediul online, Teleshopping a numit-o el. Încă mai râd fără oprire când o văd, deşi am ascultat-o de zeci de ori în montaj,”, ne povesteşte amuzată realizatoarea emisiunii, Claudia Spătărescu.

Editorul Robert Kallos a mai pregătit, tot pentru #creativ, un moment foarte simpatic, în care Bogdan citeşte poeziile sale.

Bogdan Nicolai aleargă pentru cauze umanitare. Participă deseori la maratoane. Tot el a dezvăluit în exclusivitate în emisiunea #creativ motivul pentru care de doi ani de zile se îmbracă doar în negru: este un doliu pe care îl ţine pentru victimele din Colectiv. Şi-a pierdut mulţi prieteni în acel incendiu. Plănuieşte să ţină acest doliu pentru totdeauna, nu are de gând să mai poarte alte culori.

La #creativ, Claudia Spătărescu şi interlocutorul ei ne deschid ochii: umorul de calitate este gândit şi pregătit atent, iar spontaneitatea poate fi antrenată. Doar prin muncă poţi reuşi să păstrezi standarde înalte.

Aşa cum se ştie, emisiunea #creativ este filmată cu telefonul, cu camere gopro şi camere profesionale din TVR, care asigură o alternare rapidă a cadrelor şi un ritm alert de montaj.

Imagine: Andrei Lupu, Mihai Covrig, Remus Tigoianu

Asistenţi imagine: Valentin Ciolan, Cristian Catrina

Sunet: Ion Chelaru, Sergiu Istrate

Postprocesare sunet: Mihnea Ciulei

Ilustrator muzical: Camelia Vasile

Montaj: Robert Kallos

Producător: Alina Amza

Realizator: Claudia Spătărescu

Despre #creativ

Sunt profesionişti în domeniile alese, dar, dintr-un motiv sau altul, nu sunt cunoscuţi încă de publicul larg. Sunt oameni complecşi, sinceri, direcţi în exprimare şi asumaţi, având pasiuni puternice şi în afara meseriilor lor. O generaţie autentică, ce merită prezentată autentic. Realizatoarea TVR Claudia Spătărescu face portretul câtorva dintre tinerii energici ai zilelor noastre la #creativ. În fiecare sâmbătă, de la 23.00, la TVR 1 şi TVR+.