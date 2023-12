Constantin Din: Marele regret este că nu am reușit calificarea la turneul preolimpic

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, a declarat, pentru AGERPRES, că marele regret al anului 2023 a fost ratarea calificării echipei naţionale de handbal feminin la turneul preolimpic, în urma evoluţiei de la Campionatul Mondial.

"Marele regret este că nu am reuşit să calificăm echipa naţională de senioare la turneul preolimpic. Mergeam cu speranţe la acel turneu final, avem speranţe în continuare că această echipă naţională poate să devină una dintre cele mai bune din lume. E unul dintre obiectivele mele şi cred că avem acest potenţial. Chiar dacă am ratat obiectivul la acest Campionat Mondial, eu cel puţin am văzut o altă abordare, un alt joc al echipei naţionale, mult mai modern şi mult mai eficient. Din păcate, ne-au lipsit câteva goluri în plus ca să putem să ne calificăm, dar avem totuşi palmaresul cu patru victorii şi doar două înfrângeri. Am reuşit să câştigăm acele meciuri cu un joc bun", a declarat Constantin Din.

Întrebat dacă va avea loc o schimbare la nivelul conducerii tehnice a naţionalei feminine, oficialul FRH a precizat că va fi făcută o analiză şi că îşi doreşte o altă abordare a pregătirii tactice.

"Este luată în calcul o schimbare la nivelul conducerii tehnice, dar este luată în calcul o nouă abordare, nu neapărat în privinţa staffului, ci o nouă abordare a staffului de pregătire a echipei naţionale. Intenţia este de a continua cu actualul actuala conducere a staffului tehnic, dar vom face o analiză într-adevăr, aşa cum se face de obicei. Intenţia este de a continua de ambele părţi, rămâne să vedem în ce termeni şi dacă reuşim să ajungem la o concluzie", a afirmat acesta.

Din afirmă că fostul lider al naţionalei României, Cristina Neagu, dar şi celelalte componente ale lotului pregătit de Florentin Pera regretă ratarea obiectivului: "E limpede pentru toată lumea că Neagu şi-ar fi dorit o participare la încă o Olimpiadă şi probabil că regretă faptul că nu am reuşit cu echipa naţională să ne calificăm măcar la turneul preolimpic. Şi probabil această nemulţumire, ca să-i spun aşa, este valabilă nu doar pentru Cristina Neagu, ci pentru toate jucătoarele din echipa naţională".

În privinţa realizărilor din 2023, Constantin Din a enumerat creşterea numărului de echipe la nivel juvenil, dar şi organizarea în România a Campionatului European de handbal feminin pentru tineret.

"A fost un an intens, un an cu multe provocări, un an în care am înţeles, sper eu, destul de multe lucruri, despre cum ar trebui să abordăm 2024 ca să devenim mai buni. Printre cele mai mari realizări aş enumera faptul că avem cei mai mulţi copii înscrişi în campionatele de copii şi juniori. Este o mare realizare, sunt aproape 60 de echipe care s-au înscris, mai mult decât sezonul trecut. Şi ăsta este unul dintre obiectivele mele, să reuşim să creştem numărul de practicanţi. Apoi am reuşit să calificăm toate echipele naţionale la toate turneele campionatelor europene sau mondiale, şi ăsta este un lucru foarte important, foarte mare. Totodată am reuşit să organizăm un campionat european în România, de tineret, care este un lucru foarte important, pentru că nu s-a mai făcut lucrul ăsta de foarte mulţi ani şi am obţinut chiar şi o medalie la acest campionat european. Cred că au fost destul de multe realizări în 2023, chiar dacă a fost un an destul de greu", a declarat preşedintele FRH.

În ceea ce priveşte problemele întâmpinate în 2023, Constantin Din, a afirmat că şi-ar fi dorit să schimbe mai multe aspecte legate de activitatea federaţiei.

"Eu sunt un om foarte ambiţios şi-mi doresc să se întâmple foarte multe lucruri. Sunt multe lucruri de îmbunătăţit şi de schimbat în activitatea federaţiei şi cred că nu am reuşit încă să punem toate lucrurile la punct. Şi sper ca în 2024 să reuşim să îmbunătăţim întreaga activitate a federaţiei şi, de ce nu, a handbalului românesc. Cred că se poate", a adăugat acesta.

Preşedintele FRH şi-ar dori pentru anul următor ca handbalul să devină un sport mai popular: "În primul rând, obiectivul principal cred că ar fi să iubim cu toţii handbalul şi împreună să îl facem mai bun. Dacă reuşesc să determin oamenii să gândească în sensul ăsta cred că aş fi cel mai mulţumit, restul o să vină de la sine. Altfel, cred că m-aş grăbi dacă aş da acum un răspuns în privinţa celor mai buni handbalişti ai anului 2023, pentru că intenţionăm să organizăm o gala, în care să acordăm premiile pentru rezultatele din 2023. Şi mi-aş dori ca aceste premii să fie acordate în baza unor criterii foarte bine stabilite, de un juriu cât mai competent".

România a ratat obiectivul său la Campionatul Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia şi Suedia, calificarea în sferturile de finală (locurile 1-8), care ar fi asigurat prezenţa la un turneu preolimpic. Echipa antrenată de Florentin Pera s-a clasat pe locul 12 în clasamentul final al competiţiei şi a ratat participarea la JO 2024.

Cea mai bună handbalistă a României în ultimul deceniu, Cristina Neagu, şi-a anunţat, retragerea din echipa naţională, la revenirea lotului de la Campionatul Mondial. Neagu a făcut parte din lotul echipei naţionale la CM 2023, dar nu a putut juca decât într-un singur meci, cu Germania, în grupa principală.

Campionatul European de handbal feminin Under-19 a avut loc în luna iulie, în Piteşti Arena şi Sala Sporturilor din Mioveni. Titlul a fost câştigat de Ungaria, locurile 2 şi 3 fiind ocupate de Danemarca, respectiv România.

La Campionatul European de handbal feminin Under-17 de la Podgorica (Muntenegru), din luna august, selecţionata României s-a clasat pe locul 11.

Echipa feminină a României a obţinut argintul la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Maribor, după o finală cu Franţa.

La finalul lunii aprilie, naţionala masculină de handbal a României s-a calificat la Campionatul European - EHF EURO 2024, deşi a pierdut ultimul său meci din Grupa a 4-a a preliminariilor. România nu se mai calificase la un Campionat European din 1996, când se clasa pe locul 9. Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2024 va avea loc între 10 şi 28 ianuarie în Germania, iar România face parte din Grupa B, alături de Spania, Austria şi Croaţia. Toate meciurile din grupă vor avea loc la Mannheim.

În sezonul trecut al Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM Bucureşti şi CS Rapid Bucureşti s-au oprit în sferturile de finală. În acest sezon, cele două reprezentante ale României au avut evoluţii oscilante, CSMB fiind pe 4, iar Rapid pe 7, la jumătatea fazei grupelor.

CS Dinamo Bucureşti a atins play-off-ul Ligii Campionilor în ediţia trecută, fiind eliminată de THW Kiel. Campioana României nu a mai primit wild card pentru sezonul în curs şi evoluează în EHF European League, în care s-a calificat în faza secundă a grupelor, alături de CSM Constanţa.

În EHF European League, la feminin, SCM Râmnicu Vâlcea s-a oprit, în sezonul precedent, în sferturile de finală. În actuala stagiune, România a calificat trei echipe în grupe, HC Dunărea Brăila, CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud şi CSM Târgu Jiu.

De asemenea, România are două echipe, CS Minaur Baia Mare şi CSA Steaua Bucureşti, calificate în optimile EHF European Cup.

Foto: Agerpres