Connect-R dă tonul spectacolului Cerbul de Aur #Generații

Connect-R este amfitrion în show-ul Cerbul de Aur #Generații, dedicat Festivalului Cerbul de Aur, un omagiu adus artiștilor români, ce va putea fi văzut la TVR 1 duminică, 13 septembrie, de la ora 21.00.

Connect-R:„Tata îl imita pe Ricky Dandel: Ladies and gentlemen.... Eu, la rândul meu, îl imitam pe tata”.

Imitându-l pe tatăl său, care, la rândul lui, îl imita pe celebrul Ricky Dandel pe scena Cerbului de Aur, Connect-R îi calcă acum pe urme interpretului și show-man-ului, fiind el însuși în ipostaza de a da tonul unui super-spectacol de televiziune care unește generațiile de ieri și de azi, aducând împreună mari nume ale muzicii. „Cerbul de Aur #Generații” se vede duminică, 13 septembrie, de la ora 21.00, la TVR 1.

„Cerbul de Aur era în casa fiecărui român. Normal că mă uitam și țin minte că tata îl imita foarte des pe Ricky Dandel: «Ladies and gentlemen...», cum prezenta el și în română și în engleză, era fabulos! Cred că și eu, la rândul meu, îl imitam pe tata”, povestește Connect-R, unul dintre cei mai populari artiști români ai momentului, acum el însuși gazdă a show-ului pe care Televiziunea Română îl oferă telespectatorilor săi și iubitorilor Cerbului de Aur.

„Da, Cerbul de Aur a fost în casa noastră de când eram mic. Am fost și în Piața Sfatului de câteva ori, chiar și anul trecut”, mai spune artistul, cu regretul că nu a reușit să vadă la fața locului toate trupele pe care și le-ar fi dorit. „Mi-ar fi plăcut sa văd câteva trupe live, dar, din păcate, nu am putut ajunge acolo, le-am văzut doar online, mai târziu: Boyz II Men, Simply Red. Boyz II Men, pentru că iubesc muzica gospel, muzica neagră în general, pentru că sunt cele mai pure voci din Univers”, mărturisește el.

Despre ce vom vedea în spectacolul de duminică seară la TVR 1, Connect-R ne oferă câteva detalii: „Piesele alese pentru a fi cântate anul acesta vin dintr-o perioadă a muzicii românești în care compozitorii scriau muzică cu multă melodie, cu mult «meaning», cu mult înțeles în text. Ceea ce este fantastic. Chiar analizam piesa «Inimă, nu fi de piatră», este genial scrisă!”

Artistul recunoaște că, dintre interpreții care au scris file în istoria muzicii românești, cel mai aproape de suflet îi rămâne Dan Spătaru: „Nu doar că îmi place, mă și identific foarte mult cu el, ca personaj artistic. Se știe foarte bine că cea mai bună voce a momentului, de atunci, era Aurelian Andreescu. Dar cel mai carismatic era Dan Spătaru. Așa am simțit și eu, nu m-am considerat niciodată cea mai tehnică voce din România, în schimb simt că am energie și știu să atrag publicul, că am un fel de magnetism și că sunt carismatic. Și da, mă identific foarte mult cu Dan Spătaru”, spune Connect-R.

***

Festivalul Cerbul de Aur de anul acesta a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19, însă spectacolul trebuie să continue. Pe 13 septembrie, de la ora 21.00, la TVR 1, povestea noastră continuă cu un super show de televiziune.

Cerbul de Aur 2020 #GENERAȚII va fi un spectacol cu totul unic, aşa cum promit artiştii care au participat, în ultimele zile de iulie, la filmările pentru proiect, la sediul Televiziunii Române, în condiții de maximă siguranță. Monica Anghel, Connect-R, Lidia Buble, Bella Santiago, Mircea Baniciu, Ana Baniciu, Raluka, Bodo, Andrei Tudor Band, Echoes, Claudia Andas, Roxen, DJ Project & Andia, Dora Gaitanovici sunt doar câţiva dintre artiştii pe care îi veţi putea vedea în ediţia specială. Împreună au pregătit un program de televiziune strălucitor, în care atât tinerii cât și cei nostalgici vor avea ocazia să asculte muzica românească a tuturor generațiilor.

***

Spectacolul Cerbul de Aur 2020 #GENERAȚII este realizat cu sprijinul Auchan, Casa Herr Strudel-Ciocolateria Ardeleană şi Farmec.