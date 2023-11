Confesiuni de suflet, la „Garantat 100%”. Actorul Adrian Titieni e invitatul lui Cătălin Ştefănescu, la TVR 1

Vocaţie şi profesie. Teatru şi cinema. Resentimente şi alte simţiri adânci. Cătălin Ştefănescu ne propune o discuţie interesantă, profundă, cu actorul Adrian Titieni, la „Garantat 100%".

O nouă seară de duminică, un nou dialog cu inima deschisă.

Actorul Adrian Titieni e invitatul lui Cătălin Ştefănescu, în noua ediţie „Garantat 100%".

Cum a fost copilăria actorului, de ce începuturi a avut parte în viaţă, felul în care colaborează cu regizorii, marea lui pasiune - actoria sunt câteva dintre întrebările la care Adrian Titieni va răspunde în prima parte a interviului realizat de Cătălin Ştefănescu.

„Eu am pornit la drum în această profesie, ca majoritatea oamenilor care își doresc să fie în lumina reflectoarelor, din dorința ca lumea să fie atentă la mine. Să mă bag în seamă: eu, eu, eu… cum, probabil, fiecare dintre noi are tentinţa să o facă în sfera lui de acțiune. Viața mi-a creat nu neapărat niște piedici, ci niște circumstanțe fericite încât să-mi dau seama că, pentru a-mi lua seva adevărată pentru profesia mea, trebuie EU să fiu atent la lume. Și inversarea acestui tip de polaritate, schimbarea paradigmei, m-a pus însă în condiția de a încerca să devin neutru și liniștit. Să-mi înțeleg rolul, funcția și să fac ce am de făcut cu posibilitățile mele prezente.”

„Oamenii cu vocație, care și-o exercită, îmbracă o cămășă a fericitului”, este de părere invitatul lui Cătălin Ştefănescu.

Apoi discuţia capătă o şi mai mare profunzime, când Adrian Titieni ne vorbeşte despre vocaţie, pe care o consideră vitală: „Pornesc cu semnificarea cuvântului. Faci lucrurile cu ușurință, îți sunt proprii. (…) Vocația te pune în situația de a nu da vina pe circumstanțe, de a nu spune e greu, e dificil, imposibil. Pentru că, făcându-ți lucrurile cu ușurință, aducând odată cu derularea lor bucuria interioară, nu prea mai vezi că e târziu, că nu e aer, că e lumina artificială… Acu’ m-am dus în zona strict legată de profesia mea. (…) Cred că e o necesitate vocația. În primul rând, oamenii cu vocație, care și-o exercită, îmbracă o cămășă a fericitului. Orice fel de condiții fantastice ai avea într-o zonă în care nu ai expertiză și nu ai vocație – bucuria nu există, intervine depresia: câștig mai mult, am statut social… Atunci când faci lucrurile din vocaţie, timpul se sublimă. Cred că e o valoare importantă din perspectiva socială individuală, ea e perenă, chiar dacă acum e demonetizată, totu-i ciclic pe lumea asta, va reveni. Și s-ar putea ca drama societății în care trăim să fie asta: să nu avem oameni cu vocație în zonele cheie”.

Cât despre trecut, actorul încearcă să se împace cu el, dar priveşte cu curiozitate prezentul necunoscut. Iată ce mărturiseşte Adrian Titieni în dialogul cu Cătălin Ştefănescu, la „Garantat 100%”, despre decizii în viaţă, peste care timpul aşterne perspective noi: „Deciziile pe care le iei în viață, la momentul respectiv, par a fi cele mai bune. Sau sub semnul unei necesități absolute. Timpul vine, te pune în condiția de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă puțin mai obiectivă, mai schimbi unghiul… și-ți dai seama că decizia respectivă nu era cea mai fericită, dar era singura posibilă la capacitatea de înțelegere și de emoție a momentului. Și atunci aceste resentimente… Sigur că trecutul e mort, încerc să mă împac și să descopăr prezentul ăsta fantastic și necunoscut, insuficient explorat și exploatat… Asta e cu implicare, de cu dimineață până seară...”

Care sunt sentimentele lui Adrian Titieni dacă e să comparăm teatrul/cinema-ul de azi cu cele de ieri, aflăm de asemenea la „Garantat 100%” de duminică, 12 noiembrie:

„Puțină nostalgie te încearcă. Lucrurile au valoarea pe care noi le-o dăm. (…) Evenimentele respective erau încărcate cu valoare individuală și colectivă și deveneau majore pentru că noi le respectam, traversam emoție în fața unor asemenea întâmplări. Nu-mi dau seama… impredictibilitatea societății globale în care trăim, disoluția ei, vectorii care au apărut noi… nu-mi dau seama dacă sunt valide sau invalide… (…) Există și cred că ar trebui să existe un fel de rigoare, un respect necondiționat pentru lucrurile care aduc… plus valoare.”

Din septembrie 2023, actorul Adrian Titieni a fost desemnat de către Primarul General al Municipiului București, Nicușor Dan, manager interimar al Teatrului Odeon. Din anul 2017, Adrian Titieni face parte din trupa de actori a Odeonului.

S-a născut la Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, la 6 iunie 1963 și a absolvit în 1988 cursurile Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, la clasa profesorului Mircea Albulescu. A absolvit cursurile postuniversitare de Regie, montaj și producție de Film și Televiziune și, ulterior, în 2003, a obținut doctoratul în teatru, la aceeaşi universitate, iar din 2012 până în 2016 a fost rector al UNATC. Între 2008 și 2012 a fost prorector, iar din 1989 este profesor la specializarea Arta actorului, al cărei șef de catedră a fost între 2002 și 2007. Din 2013 este fondator și profesor al Școlii de duminică a UNATC „I.L.Caragiale”, din 2016 este profesor asociat la Universitatea București, iar din 2019 și la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Cum priveşte directoratul (interimar) la Teatrul Odeon, ne lămureşte tot Adrian Titieni: „Suntem colegi, am traversat 40 de ani de istorie ca actor, în tot felul de instituții şi dat fiind faptul că sunt profesor la universitate, am avut posibilitatea să colaborez cu multe instituții teatrale, cunosc partea nevăzută a lucrurilor. Am fost și portar, ba și pompier la teatrul de comedie. Cunosc teatrul și meandrele lui”.

„Începutul se vrea fecund, să sperăm că va deveni și fertil, odată cu drumul. Cred în comunicare și colaborare. Nu am ce să mai dovedesc… Aș vrea ca lucrurile să fie sub semnul unui tip de confort, în conotația lui bună, și pentru actori, și pentru oamenii care sunt necesari și nevăzuți din instituție, și pentru Teatrul Odeon. Sper să nu dezamăgesc, pornesc la drum cu foarte mult entuziasm”, mai adaugă invitatul lui Cătălin Ştefănescu. Întreaga discuţie – de văzut la TVR 1 duminică, 12 noiembrie, ora 23.00.