Concertele roz

Radio România Muzical și Orchestrele Radio România deschid cea mai mare scenă din România: în direct de la Sala Radio, concerte fără public, însă cu publicul larg al celor care pot asculta de acasă, pe frecvențele radioului public.

Este un prim pas spre revenirea la normalitatea ante-pandemie - o pată de culoare roz într-o lume gri, simbol pentru speranță și vitalitate.

Începând din 3 iunie până în 9 iulie, pe parcursul a 6 săptămâni, Radio România Muzical și Orchestrele Radio România propun câte două concerte săptămânal, în direct de la Sala Radio pe frecvențele Radio România Muzical și Radio România Cultural.

Ziua de miercuri este dedicată muzicii lui Ludwig van Beethoven: soliștii concertiști ai Orchestrelor Radio România (violoniștii Alexandru Tomescu și Gabriel Croitoru, pianistul Horia Mihail), instrumentiști din Orchestrele Radio România (cvartetul alcătuit din violoniștii Tiberiu Branga și Andrei Stanciu, violista Emma Rotomeza și violoncelistul Radu Sinaci) și alți muzicieni invitați (violonistul Răzvan Stoica, violoncelistul Ștefan Cazacu, pianiștii Josu de Solaun și Andreea Stoica, harpista Adriana Câlțea) abordează partituri camerale semnate de compozitorul de la nașterea căruia se împlinesc anul acesta 250 ani. Unuia dintre cei mai importanți compozitori din istoria muzicii, lui Beethoven îi fuseseră dedicate anul acesta numeroase proiecte, acum anulate - concertele de la Sala Radio explorează extinsa și foarte importanta creație camerală a Titanului de la Bonn, un omagiu necesar în acest an aniversar.

Ziua de joi este dedicată jazzului - Alone Together Jazz Series, proiect propus de membri ai Big Band-ului Radio România - George Natsis, Sebastian Burneci, Laurențiu Zmău, Adrian Flautistu, Paolo Profeti, Cătălin Milea, Liviu Negru și Florian Radu. Spontaneitate, creativitate, viață și un ton estival în aceste concerte cu titluri incitante: "Dor de viață", "Behind social bars", "A tribute to Miles", "Beauty of it all", "Jazzin' up video games". Ultimul concert al seriei va fi susținut de Sorin Zlat Trio, ansamblul selectat de Radio România Muzical pentru participarea la Euroradio Jazz Competition 2020.

Toate concertele vor fi transmise în direct, începând cu ora 19:00, la Radio România Muzical și Radio România Cultural.

Comentariul este asigurat, chiar din sala de concert, de Irina Cristina Vasilescu, realizator Radio România Muzical, pentru seria Beethoven și de Cristian Marica, redactor șef Radio România Cultural și prezentator al Stagiunii de Jazz de Teatrul Act, produsă de Radio România Muzical și Orchestrele Radio România, pentru seria de jazz.

Concertele pot fi urmărite și în format video pe conturile facebook și youtube Radio România Muzical și Orchestrele și Corurile Radio România în zilele de sâmbătă și duminică, începând cu data de 6 iunie, de la ora 19:00, în regim de premieră.

***

Programul complet al "Concertelor roz" îl găsiți pe site-ul Radio România Muzical.