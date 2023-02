London Symphony Orchestra, spectacol la Festivalul „Enescu”. Concertele săptămânii

În săptămâna 6-10 februarie, TVR Cultural difuzează concertele extraordinare susținute de London Symphony Orchestra, Orchestra de Cameră de la Lausanne, Filarmonica della Scala și Camerata Regală, împreună cu invitații lor, în cadrul Festivalului „Enescu”, ediția 2021.

Luni, 6 februarie, de la ora 16.00, TVR Cultural îi invită pe melomani să audieze un concert susținut de London Symphony Orchestra, sub bagheta dirijorului Sir Simon Rattle, alături de mezzosoprana Magdalena Kožená, în cadrul Festivalului „Enescu”, ediția 2021.

Repertoriul: Lucrarea „Where are you?” a lui Ondřej Adámek, pentru voce și orchestră, compusă special pentru Magdalena Kožená și Sir Simon Rattle (audiție în premieră în România), precum și Beethoven - Simfonia nr. 6 în fa major op. 68, Pastorala.

Sir Simon Rattle și Magdalena Kožená. Sursă imagine: Youtube Festivalul Enescu

Kožená a fost numită Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de guvernul francez în 2003, pentru serviciile acordate muzicii franceze. Magdalena Kožená a cântat pentru prima dată la Festivalul de la Salzburg în 2002, ca Zerlina în „Don Giovanni”, și a revenit în 2013 ca Idamante, rol pe care l-a interpretat și pentru Festivalul Glyndebourne, și la Berlin și Lucerne.

Kožená și-a făcut prima apariție la Metropolitan Opera din New York în 2003 ca ​​Cherubino în „Le nozze di Figaro” de Mozart și, de atunci, a fost invitată în mod regulat să revină. Ea a interpretat rolul Zerlinei pentru turneul din Japonia în 2006 și s-a întors la New York pentru a prelua rolul principal în producția lui Jonathan Miller a lucrării „Pelléas et Mélisande” de Debussy, în 2010/11, potrivit biografiei mezzosopranei, disponibilă pe site-ul Festivalului „Enescu” aici.

Magdalena Kožená. Sursă imagine: Youtube Festivalul Enescu

London Symphony Orchestra a susținut primul concert în 1904, fiind prima orchestră din Marea Britanie deținută de muzicieni. London Symphony Orchestra susține peste 120 de concerte pe an și a fost numită de revista Gramophone una dintre cele mai bune cinci orchestre din lume.

Sir Simon Rattle este considerat unul dintre cei mai buni dirijori din lume, devenind faimos dirijând Birmingham Symphony Orchestra, în anii 1980. A fost, din 2002 până în 2018, dirijor principal și director artistic al Orchestrei Filarmonice din Berlin.

Marți, 7 februarie, TVR Cultural difuzează concertul susținut de Orchestra de Cameră din Lausanne, cu Joshua Weilerstein - dirijor și Christian Tetzlaff - la vioară.

Repertoriul: Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 61 - Beethoven, Octetul pentru coarde în do major op. 7 (aranjament pentru orchestră de coarde) - G. Enescu.

Orchestra de Cameră din Lausanne, înființată în 1942 de violonistul Victor Desarzens,a devenit una dintre cele mai căutate orchestre de cameră din Europa. Este o orchestră în stil clasic, acoperind un repertoriu de la barocul timpuriu până la muzica contemporană.

Christian Tetzlaff. Sursă imagine: Giorgia Bertazzi/ Festivalul Internațional George Enescu

Christian Tetzlaff este unul dintre cei mai căutați violoniști și cei mai interesanți muzicieni de pe scena muzicală clasică de mulți ani, se arată într-un articol publicat pe site-ul Festivalului „Enescu”.

De-a lungul carierei sale, Christian Tetzlaff a concertat cu toate orchestrele majore, inclusiv cu Filarmonica din Viena, Filarmonica din New York, Concertgebouworkest și toate orchestrele de top din Londra. A lucrat cu dirijori celebri, printre care Sergiu Celibidache, Bernard Haitink, Lorin Maazel și Kurt Masur, iar mai recent cu Barbara Hannigan, Christoph von Dohnányi, Paavo Järvi, Vladimir Jurowski, Andris Nelsons, Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen și Michael Tilson Thomas. O biografie a violonistului, aici.

Orchestra de Cameră din Lausanne. Sursă imagine: Youtube Festivalul „Enescu”

Miercuri, 8 februarie, de la ora 16.00, telespectatorii TVR Cultural pot urmări un alt concert susținut de Orchestra de Cameră din Lausanne, sub bagheta dirijorului Joshua Weilerstein, cu Cristian Budu la pian.

Repertoriul: Simfonia nr. 31 în re major K. 297/300a, Paris - W.A. Mozart, Concertul în la minor pentru pian și orchestră op.54 - Schumann, George Benjamin - Canon și Fugă, Haydn Simfonia nr. 82 în do major Hob. I:82, Ursul.

Pianistul Cristian Budu a fost caracterizat de revista de specialitate Gramophone „uimitor de original, cu o perspectivă muzicală și o maturitate care ar putea inspira invidie colegilor de două ori mai în vârstă decât el”.

Tânăr brazilian cu părinți români, Cristian Budu a câștigat Concursul Internațional de Pian „Clara Haskil”, la cea de-a 50-a aniversare, în 2013. Acest concurs este considerat una dintre cele mai prestigioase competiții de profil din lume, iar fiecare ediție are un singur câștigător; câteodată, nu este premiat nici un participant (așa cum s-a întâmplat în anul 2014).

În Brazilia, Cristian este fondatorul Pianosofia, un proiect care duce muzica clasică în casele oamenilor. O biografie a pianistului, pe site-ul Festivalului „Enescu”.

Cristian Budu, în timpul concursului „Clara Haskil”, în 2013. Sursă imagine: Youtube Clara Haskil Piano Competition

Joi, 9 februarie, de la ora 16.00, TVR Cultural difuzează concertul susținut de Filarmonica della Scala, sub bagheta dirijorului Andrés Orozco-Estrada, cu Daniel Müller-Schott la violoncel.

Repertoriul: Dvořák - Concertul în si minor pentru violoncel și orchestră op. 104, Brahms - Simfonia nr. 2 în re major op. 73.

Filarmonica della Scala este o orchestră independentă, fondată în 1982 de Claudio Abbado împreună cu muzicienii Operei La Scala. A susținut peste 800 de concerte în ultimii 30 de ani. Filarmonica della Scala a organizează, în fiecare an, începând cu 2013, gratuit, „Concerte per Milano”, în Piazza Duomo din Milano.

Andrés Orozco-Estrada este dirijor muzical al Orchestrei Simfonice din Viena. Este interesat, în special, de noile formate de reprezentații și concerte și încurajează tinerii compozitori. O scurtă biografie, pe site-ul Festivalului „Enescu”.

Daniel Müller-Schott este unul dintre cei mai căutați violonceliști din lume și poate fi auzit pe toate marile scene de concert internaționale. The New York Times îl descrie drept „un muzician neînfricat, cu o tehnică impecabilă”. Pe site-ul Festivalului „Enescu”, găsiți biografia sa.

Filarmonica della Scala și Daniel Müller-Schott, în prim-plan. Sursă: Youtube Festivalul Enescu

Vineri, 10 februarie, de la ora 16.00, TVR Cultural difuzează concertul susținut de Camerata Regală, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, cu Shlomo Mintz la vioară.

Repertoriul: Holst - Suita Sf. Paul în do major op. 29, Piazzolla - Anotimpurile la Buenos Aires (ar. de Fabián Bertero), Ceaikovski - Amintire din Florența op. 70.

Camerata Regală este un proiect inițiat în 2009, sub patronajul Principelului Consort Radu. Dirijorul Constantin Grigore este dirijor principal al Teatrului de Operetă și Balet „Ion Dacian” și membru fondator al Cameratei Regale.

„Mi se pare esențial să ne reamintim că a fost o foarte solidă și influentă figură, încrustând genetica muzicii populare românești, pe cea a lăutarilor, în marele repertoriu universal. Opusurile sale orchestrale sunt extraordinare, dar la o privire mai atentă asupra lor îți dai seama de fiorul a ceea ce Enescu a ascultat în România sau a ceea ce a creat transferând respectivul bagaj de amintiri emoționale timpurii. Iar în prezent constat cu satisfacție că Enescu este cântat din ce în ce mai mult, în forme dintre cele mai diverse, de numeroși muzicieni”, spunea Shlomo Mintz despre George Enescu, într-un interviu publicat pe site-ul Festivalului „Enescu”.

Camerata Regală. Sursă imagine: Youtube Festivalul „Enescu”