Concert Extraordinar de Anul Nou, în direct la TVR 3

Ascultăm bijuterii muzicale romantice în concertul transmis în direct de TVR 3 de la Sala Radio, joi, 5 ianuarie, de la ora 19.00. Interpretează Symphactory Orchestra, într-o formulă impresionantă de 72 de muzicieni, dirijor: Tiberiu Soare.

Telespectatorii TVR 3 sunt invitaţi să înceapă anul 2017 cu stil, eleganţă şi delicii muzicale. Fundaţia Calea Victoriei deschide sezonul muzical din 2017 cu cea de-a patra ediţie a Concertului Extraordinar de Anul Nou, care se desfăşoară în 5 ianuarie, ora 19.00, la Sala Radio. Telespectatorii TVR 3 şi TVR HD vor putea urmări acest concert în direct, tot începând cu ora 19.00.

Aşa cum la Viena se sărbătoreşte sosirea noului an cu celebrul concert de valsuri, la Bucureşti vom celebra primele zile de ianuarie cu un concert extraordinar cu bijuterii muzicale romantice.

Programul serii include un repertoriu îndrăgit în întreaga lume: suitele “Spărgătorul de nuci” de P. I. Ceaikovski şi “Şeherazada” de N. Rimski-Korsakov. Cele două capodopere, nelipsite din repertoriul marilor orchestre ale lumii, vor încânta telespectatorii în această seară de sărbătoare. Iar animaţia pentru fiecare moment muzical va oferi o experienţă muzicală aparte.

Concertul va fi susţinut de celebrul dirijor Tiberiu Soare şi de Symphactory Orchestra, într-o formulă impresionantă de 72 de muzicieni. Telespectatorii vor călători alături de ei în lumi strălucitoare şi vor începe astfel Noul An cu seninătate şi speranţă.

Producător: Valentina Băinţan

Despre Symphactory Orchestra: Cunoscut iniţial sub denumirea de Silvestri Orchestra, ansamblul a fost încă de la concertul inagural şi până în prezent sub atenta formare muzicală a maeştrilor Tiberiu Soare şi Gabriel Bebeşelea. De-a lungul timpului, Symphactory Orchestra a fost invitată să susţină concerte în cadrul Festivalului George Enescu, Bucharest Music Film Festival, B-Fit in the Street, realizând totodată primul proiect privat de operă în concert la Sala Radio în aprilie 2013 - Don Pasquale, de Gaetano Donizetti. Poiecte precum Gala de Operă de la Cercul Militar şi Concert Extraordinar de Anul Nou la Teatrul Odeon, sub conducerea dirijorală a maestrului Tiberiu Soare, poartă semnatura Symphactory Orchestra, în colaborare cu Fundaţia Calea Victoriei.