Concert Andrea Bocelli: Cinema

Melodii celebre, din nu mai puţin celebrele fime Doctor Zhivago, Love Story, The Godfather, Life is Beautiful, Gladiator, The Postman, Breakfast At Tiffanyʼs, dar şi piese din musical-uri de succes – în concertul difuzat de TVR 1 pe 26.12, de la 21.10.