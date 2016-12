Colinde şi operă, de Crăciun, la TVR 3

De Crăciun, la TVR 3 vin colindători din toată ţara, dar şi din... America. Grigore Leşe, Fuego, Paula Seling, dar şi Natalie Cole sau Jane Seymour se numără printre cei care ne aşteaptă în faţa micilor ecrane în perioada 20-27 decembrie.

În zilele din preajma sărbătorii Crăciunului, TVR 3 primeşte colindători din toate colţurile ţării, dar şi de peste Ocean. Artişti cunoscuţi şi iubiţi, coruri şi ansambluri de prestigiu, dar şi spectacole de operă construiesc magia Crăciunului. Programul TVR 3 din această perioadă include numeroase concerte ce aduc în prim-plan tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun. Ele pot fi urmărite şi pe TVR+.

Corul şi Orchestra Tabernacle din Salt Lake City se întâlnesc din nou, sub bagheta dirijorului Mack Wilberg, alături de invitaţi de excepţie de la Hollywood şi nu numai, pentru a celebra cel mai frumos moment din an: Crăciunul. Trăim clipe magice alături de cei peste 10.000 de spectatori prezenţi într-un decor de poveste - o scenă uriaşă decorată cu sute de lumini, cu o scenografie impresionantă (turnuri de castel, vitralii şi brazi împodobiţi). Marţi, 20 decembrie, de la ora 22.00, vine să ne cânte Colinde americane celebra soprana Renée Fleming urmată de cantautorul, muzicianul şi actorul american David Archuletta. Miercuri, la aceeaşi oră, ascultăm vocea care însoţeşte coloana sonoră a celui mai emoţionant film al secolului XX, „Titanic”, norvegianca Sissel. Iar seara de joi este rezervată uneia dintre cele mai iubite voci ale Americii, Natalie Cole, care interpretează câteva dintre cele mai iubite colinde americane, două dintre acestea - “It’s the Most Wonderful Time of the Year” şi "Hark! The Herald Angels Sing" - fiind preferatele cântăreţei; tot atunci, celebra actriţă Jane Seymour povesteşte minunata istorie a Bunului Rege Wenceslas, în acompaniamentul frumoaselor colinde americane. Toate cele trei episoade sunt simultan şi la TVR HD.

Pe 23 decembrie, de la ora 21.00, Grigore Leşe ne aşteaptă „să ordonăm lumea”, înainte de sărbătoarea Naşterii Domnului. Prin concertul de colinde Aşteptând Crăciunul, oferit telespectatorilor TVR 3 de Grigore Leşe şi invitaţii săi, gazda emisiunii Drumul lui Leşe îşi doreşte să readucă în actualitate aceste cântece speciale şi pline de forţă spirituală, „să activăm forţa magică a cuvântului”. Lui Grigore Leşe i se alătură Ceata de Colindători din Titeşti-Vâlcea, despre care gazda noastră spune că „sunt adevăraţi vrăjitori, sunt depozitari ai norocului, bogăţiei şi fericirii”. Cântecele de stea ne vor apropia de lumina Naşterii Mântuitorului. Ele vor fi împlinite de Mihaela Pletea, Olga Podobinschi şi Maria Chifu. Spectacolul este preluat şi de TVR HD sâmbătă, 24 decembrie, de la ora 19.00.

Ajunul Crăciunului ne aduce, la ora 18.00, o întâlnire de suflet: Fuego şi al său Concert de Crăciun. Îndrăgitul artist ne aşteaptă să ne bucurăm de „Zăpezile de altădată", alături de band-ul său, într-o atmosferă călduroasă, sensibilă. Concertul de colinde oferit de TVR Iaşi a avut loc în capitala Moldovei, chiar la începutul acestei luni.

În ziua de Crăciun, la ora 12.00, Studioul teritorial Craiova ne oferă deja tradiţionalul ColinDar al Paulei Seling, ajuns acum la cea de-a zecea ediţie. Printre invitaţii artistei se numără Corul mimico-gestual „Anghelos”, format din elevi cu deficienţe de auz şi vorbire de la Şcoala Specială „Sf. Vasile”, care vor transpune în limbaj mimico-gestual colindele interpretate de îndrăgita artistă, Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova şi Ansamblul „Bordeiaşul” din Baia de Aramă. Spectacolul organizat de Asociaţia „Vasiliada” este unul plin de emoţie şi sensibilitate, organizat în sprijinul tinerilor cu dizabilităţi, către care merg, de altfel, şi fondurile obţinute în urma concertului.

Tot duminică, dar şi luni, pe 26 decembrie, de la ora 15.00, telespectatorii TVR 3 sunt invitaţi la Festivalul Naţional Ioana Radu. Nineta Popa Ionescu, Lavina Bârsoghe, Maria Rotaru, Dinu Iancu Sălăjanu, Constantin Lătăreţu şi taraful său se numără printre artiştii pe care îi vom asculta în recital, în prima zi a festivalului, acompaniaţi de Orchestra „Maria Tănase”, dirijor Nicu Creţu. A doua zi, ne vor cânta artişti precum Zorina Bălan, Liviu Olteanu, Maria Golban Şomlea, Casandra Maria Hauşi, Maria Buză şi Taraful „George Pătraşcu”.

Sărbătorilor de iarnă le sunt dedicate, în afara colindelor, multe alte obiceiuri şi tradiţii. Cete de colindători din mai multe zone ale ţării ne menţin în minunata atmosferă a Crăciunului, luni, 26 decembrie, de la ora 12.00. Ascultăm atunci, prin intermediul TVR Craiova, cele mai frumoase colinde romanesti, dar şi piese de muzică sacră dedicate naşterii Domnului, într-un spectacol de sunet şi lumină: Alaiul datinilor.

Iubitorii muzicii clasice sunt răsfăţaţi de Crăciun. Trei dintre cele mai iubite opere îi aşteaptă pe telespectatorii TVR 3 în serile de 25, 26 şi 27 decembrie, de la ora 20.00, în cadrul unor ediţii de sărbătoare ale emisiunii clujene Cap de afiş. Duminică seara, urmărim un spectacol aniversar dedicat sopranei Lucia Stănescu. Cu ocazia celei de-a 90-a aniversare a artistei, Opera Naţională Română din Cluj o celebrează cu titlul care a deschis porţile Teatrului liric clujean: Aida, de Giuseppe Verdi. A doua zi de Crăciun, emisiunea Cap de afiş ne oferă o lecţie de cultură predată în stradă: opera Carmen, de Georges Bizet, pe scena pieţei publice. Publicul va aplauda versiunea regizorală a lui Emil Strugaru, evoluţia de excepţie a soliştilor, a corului, a orchestrei şi a baletului Operei Naţionale. Iar pe 27 decembrie, la aceeaţi oră, suntem invitaţi la deschiderea stagiunii 2016 – 2017 a Operei Naţionale Române din Cluj, cu opera La Traviata, de Giuseppe Verdi. În regia lui Nadine Duffaut şi a echipei sale artistice sosite din Franţa pentru acest proiect, Ziua Internaţională a Muzicii a fost celebrată elegant.