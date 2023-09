Cipru: Silia Kapsis se alătură petrecerii!

După săptămâni de speculații, postul public de televiziune CyBC a dezvăluit-o pe Silia Kapsis ca reprezentanta la Eurovision Song Contest de la Malmö în luna mai anului viitor. Silia este o cântăreață de origine cipriotă și greacă, născută și crescută în Sydney, Australia, care a făcut deja furori în industria divertismentului.

Amenințare triplă



A fost solistă la The Sydneysider la Australian Youth Performing Arts Company (AYPAC) și cântăreața recurentă la numeroase evenimente de mare profil din întreaga lume.



Departe de scenă, dragostea ei pentru pop a înflorit și în 2022 a lansat o piesă de debut, Who Am I?, pe care a scris și compus-o la vârsta de 12 ani. Următoarele single-uri, No Boys Allowed și Disco Dancer, au urmat în martie și mai 2023 și cu un nou single așteptat înainte de 2024.



Silia a lucrat cu coregrafi de renume mondial și a fost selectată pentru ImmaBeast Dance Company din Los Angeles; a dansat cu Stephen tWitch Boss la The Jennifer Hudson Show; și a fost prezentată într-un documentar de dans produs de Taboo de la Black-Eyed Peas.



Și de parcă cântatul și dansul nu ar fi fost de ajuns, Silia a fost, de asemenea, distribuită în rolul principal, Zoe, în scurtmetrajul ei de debut, Pearly Gates, și a lucrat la diverse proiecte de televiziune pentru Nickelodeon, apărând ca gazdă la Nick News.



Nu este străină de lumina reflectoarelor, Silia ar trebui să poată urca pe cea mai mare scenă de până acum din cariera ei, iar detaliile piesei sale vor fi lansate în timp util.



Cipru deține recordul de participare de cele mai multe ori la Eurovision Song Contest fără a câștiga. Cel mai bun loc al lor a venit în 2018, când Eleni Foureira a terminat pe locul doi cu Fuego.



Sursa:eurovision.tv