„CineSens”: Magdalena Stanciu, în dialog cu Dana Duma și Andrei Gorzo, despre critica de film

Vineri, 24 mai, de la ora 22.00, TVR Cultural îi invită pe telespectatori să urmărească, la „CineSens”, dialogul Magdalenei Stanciu cu Dana Duma și Andrei Gorzo despre critica de film. Discuția va fi urmată de difuzarea filmului „Vara cu Ana” (1986), în regia lui Dumitru Lazăr.

Dana Duma este unul dintre criticii și istoricii de film cu o experiență impresionantă. Este profesor universitar dr. habil. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. În prezent, este cadru asociat.

Membră a FIPRESCI, Dana Duma face parte din juriile unor prestigioase festivaluri internaţionale și semnează articole în presa românească şi internaţională. Director al revistei „Film”, ea este şi editorul revistei „Close up”.

A publicat volumele „Autoportretele filmului”, în 1983, și „Gopo” în anul 1996. Cu „Woody Allen-bufon şi filosof”, apărut în 2014, a obținut Premiul pentru carte de film al Uniunii Cineaştilor. Cartea sa, „Cineaști în era digitală” (Editura UCIN, 2020), care acoperă perioada dintre 1990 și prezent, aduce în prim-plan figuri esențiale ale cinematografiei, de la regizori și scenariști la actori și critici de film. A publicat „Istoria filmului românesc de animaţie 1920-2020” (2020).

A colaborat la realizarea volumelor internaţionale: „1001 Movies You Must See Before You Die”(2003, Quintessence Editions, London) şi „New Romanian Cinema” (2019, Edinburgh University Press).

Andrei Gorzo este critic de film, conf. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București, Facultatea de Film – Departamentul Scenaristică, Filmologie. În prezent, este directorul Departamentului.

A studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și la New York University. A fost directorul artistic al Festivalului Internațional de Film „NexT” la primele șapte ediții (2007-2013).

Publică din 1996. A semnat numeroase recenzii și analize de film în revista 24-FUN și în ziarul Dilema veche. De asemenea, a publicat articole și eseuri pe teme de film, dar și de literatură, în Lettre internationale, Academia Cațavencu, Observator cultural. A realizat traduceri din scriitorul britanic Graham Greene pentru editura Polirom.

În aprilie 2009, și-a lansat prima carte, „Bunul, răul și urîtul în cinema”.

Andrei Gorzo participă la festivaluri și alte evenimente de profil organizate în țară. În paralel cu activitatea didactică, a redactat traduceri ale unor cărți de cinema, publicate de editura universității.

**** „CineSens”, un proiect realizat cu sprijinul UNATC, înseamnă o serie de emisiuni, difuzate în fiecare vineri, de la ora 22.00, în care moderatoarea Magdalena Stanciu vă dă întâlnire cu specialiști din lumea cinematografiei, implicați în procesul de producție, dar și de formare a viitorilor profesioniști.

O altă parte a proiectului este „Secvențe UNATC”, care își propune să promoveze filmele de scurtmetraj sau documentarele realizate de studenți ai UNATC. Acestea sunt difuzate la TVR Cultural de luni până vineri, începând cu ora 21.45.

