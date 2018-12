Aflăm ultimul concurent care se califică în semifinala „Vedeta populară”, la TVR1

Ultimii cinci concurenţi dornici să se afirme pe scena muzicii populare sunt protagoniştii ediţiei 9„ Vedeta populară” . Duminică, 9 decembrie, Iuliana Tudor ne aşteaptă de la ora 21.30, la TVR 1.

Duminică seară, cu 30 de minute mai târziu decât de obicei (joacă România la Campionatul European de Handbal feminin şi emisiunea este decalată cu jumătate de oră), adică începând cu 21.30, la TVR 1 vom cunoaşte ultimul semifinalist la Vedeta populară. Dintre cei 45 de interpreţi care au intrat în concurs, doar 9 merg mai departe şi îşi păstrează şansa de a câștiga Trofeul Vedeta populară şi Marele Premiu de 100 000 de lei.

Toţi concurenţii de până acum au avut ceva special, motiv pentru care au trecut de faza de preselecţii. Concurenţa s-a dovedit mai mare decât în sezoanele trecute. Fiecare dintre cei care au urcat pe scena de la Vedeta populară a venit cu ce a avut mai bun: cântece, costume sau invitatul special din proba a doua, dar mai ale voci care să impresioneze. Duminică de duminică, la TVR 1 ne-am bucurat de reuşita celor care au devenit semifinaliştii sezonului al treilea. La finalul sezonului, va exista o singură Vedetă populară.

Dar să vedem cine luptă pentru cel de-al nouălea loc şi ultimul în semifinala sezonului 3 Vedeta populară:

O concurentă în vârstă de 44 de ani, din Baia Mare, tehnician maseur de profesie şi care are 5 copii, a cedat insistenţelor celor 4 copii pe care îi mai are acasă şi vine să încerce să obţină ultimul loc în semifinala Vedeta populară duminică, 9 decembrie.

O tânără de 19 ani, ce reprezintă zona Argeşului, studentă la două facultăți: Muzică şi Asistenţă socială şi pe care profesorul ei de muzică a descoperit-o interpretând Imnul României, vine şi ea să concureze la Vedeta populară de la TVR 1.

A treia concurentă a serii are un nume cu rezonanță străină, dar sufletul ei este din Oltenia. Este fericită că are şi un prenume românesc. Yasmine Alexandra Polacek are 17 ani şi este elevă la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu, unde studiază muzica clasică. Aflăm duminică seară, la TVR 1, cum a făcut trecerea la muzica populară.

O tânără de 17 ani, din Suceava, consideră că muzica populară reprezinta cea mai uşoară cale prin care poate ajunge la inimile oamenilor. Va încerca acest lucru şi duminică, la Vedeta populară, chiar dacă s-a gândit să urmeze medicina sau să facă o carieră în cadrul poliţiei.

Ultimul concurent al serii vine din Mureş. Are doar 18 ani, dar e ambiţios şi dornic să câştige. Face zilnic naveta între Mureş şi Reghin, acolo unde este liceul lui. Va încerca să ne convingă că are talent la Vedeta populară de diminică, 9 decembrie.

Iuliana Tudor ne invită la ediţia cu numărul 9 Vedeta populară, duminică, de la ora 21.30, la TVR 1.

Ca şi în sezonul trecut, fiecare dintre cele nouă ediţii preliminare Vedeta populară are câte trei probe. În prima probă, concurenţii cântă acompaniaţi sau nu de orchestră, în funcţie de alegerea fiecăruia. În proba a doua, fac duet cu artistul preferat de muzică populară, iar în proba a treia trebuie să redea cât mai fidel o melodie fredonată de unul dintre juraţi. La finalul primei probe, juriul elimină unul dintre cei cinci concurenţi ai serii.

Şi în acest sezon juriul este format din interpretele de muzică populară Niculina Stoican şi Cornelia Rednic, realizatorul TV Elise Stan, Grigore Leşe – artist, doctor în muzică şi profesor la Facultatea de Muzică din Bucureşti şi poetul Mircea Dinescu, cu toţii gata să evalueze prestaţiile noilor concurenţi, interpreţi amatori din folclorul românesc.

Orchestra Naţională Valahia, a Primăriei Captalei, susţinută de Creart continuă să fie alături de concurenţi în intepretările live din show şi în sezonul trei, în timp ce actorii Lucian Ghimişi şi Dan Clucinschi, coprezentatorii Iulianei Tudor în show, încearcă să le tempereze emoţiile şi să afle mai multe despre ei.

Despre Vedeta populară

Primul sezon Vedeta populară, prezentat de Iuliana Tudor la TVR 1, s-a desfăşurat între 22 octombrie şi 31 decembrie 2017. Alexandra Chira, în vârstă de 19 ani, din judetul Sălaj, este concurenta care a câştigat prima ediţie a talent show-ului Vedeta populară de la TVR 1.

Între 29 aprilie şi 14 iunie 2018, Iuliana Tudor a prezentat la TVR 1 al doilea sezon Vedeta populară. Cătălina Rotaru, bucovineanca în vârstă de 20 de ani, studentă la Etnologie în Cluj Napoca, este câştigătoarea sezonului al doilea Vedeta populară, concurs transmis de TVR 1 în fiecare duminică de la ora 21.00.