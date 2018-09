Cele mai frumoase poveşti de dragoste ale secolului XX se văd la TVR 1

Grace Kelly şi Prinţul Rainier de Monaco, Jackie Kennedy şi J.F.K., Clark Gable şi Carole Lombard, Adolf Hitler şi Eva Braun, Ernest Hemingway şi Martha Gellhorn, Marilyn Monroe şi Joe DiMaggio, Orson Welles şi Rita Hayworth. Sunt câteva dintre cele mai frumoase poveşti de iubire spuse vreodată şi pe care telespectatorii le vor putea descoperi la TVR 1 în seria documentară „Iubiri celebre”, producţie BBC.

Actorul englez Robert Powell, cunoscut publicului mai ales pentru celebrul său rol Iisus din Nazaret, din mini-seria cu acelaşi nume a regizorului Fraco Zeffirelli, este cel care narează la TVR 1 marile poveşti de dragoste ale secolului XX. Vocea inconfundabilă a actorului se aude de-a lungul celor 26 episoade ale documentarului Iubiri Celebre (The Great Romances of theTwentieth Century - Love Stories That Thrilled the World, Regatul Unit, 1997-2001) pe care telespectatorii îl pot urmări la TVR 1 de luni până joi, de la ora 23.30, începând de luni, 24 septembrie.

De la dragostea ca-n poveşti dintre un prinţ şi o actriţă, la regele care a renunţat la tron pentru iubire, şi până la dictatorul şi amanta sa care şi-au încheiat vieţile sinucigându-se împreună, seria prezintă câteva dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste spuse vreodată.

În prima serie, printre altele, la TVR 1 vom descoperi înflăcăratele poveşti de dragoste dintre Grace Kelly şi Prinţul Rainier de Monaco, Jackie Kennedy şi J.F.K., Clark Gable şi Carole Lombard, Adolf Hitler şi Eva Braun, Ernest Hemingway şi Martha Gellhorn, Marilyn Monroe şi Joe DiMaggio, Orson Welles şi Rita Hayworth.

El era un prinţ playboy, ea - o actriţă blondă al cărei nume fusese legat de foştii parteneri de scenă. La nunta deceniului, bătrânul Principat de Monaco a fost asediat de fani şi în plin circ media. După ultra-rapida poveste de dragoste, vedeta hollywood-iană a întâmpinat dificultăţi în a-şi adapta viaţa la rigorile regale. Deşi căsnicia lor a rezistat, s-a încheiat cu un tragic accident de maşină. Aflăm despre iubirea dintre Grace Kelly şi Prinţul Rainier de Monaco în episodul 1 al seriei Iubiri celebre, luni, 24 septembrie, ora 23.30

Povestea lui Jackie Kennedy şi John F. Kennedy va fi difuzată de TVR 1 marţi, 25 septembrie, de la ora 23.30, în episodul 2 al seriei Iubiri celebre. Căsătoria lui Jackie Bouvier cu John F. Kennedy a pecetluit o înţelegere politică la nivel înalt.

Dar Jackie nu putea să se resemneze în a fi doar soţia supusă ce-şi aştepta cuminte acasă bărbatul, aflat în căutare de diverse flirturi.

El era un magnat grec al transporturilor, ea - cea mai mare cântăreaţă de operă a vremii. Carismaticul Onassis a fost vrăjit de divă, iar Maria a intrat năvalnic într-o tumultuoasă odisee ce avea să-i distrugă cariera. O autentică tragedie greacă, ce a dus la o moarte prematură, urmărim în episodul 3 - Maria Callas şi Aristotel Onassis – miercuri, 26 septembrie, ora 23.30.

El era regele Hollywoodului, adorat de milioane de femei, care vedeau în el chintesenţa bărbăţiei, iar ea, o actriţă sarcastică. Dar care ştia exact cum să trateze fragila personalitate ascunsă sub aspectul robust al bărbatului iubit.

Căsnicia lor nu a fost mereu lină, dar cei doi şi-au fost devotaţi unul altuia. După ce Lombard a murit într-un accident de avion în 1942, Gable nu şi-a mai revenit. Frumoasa poveste de dragoste dintre Carole Lombard şi Clark Gable poate fi urmărită la TVR 1 în episodul 4 al documentarului Iubiri celebre, difuzat joi, 27 septembrie, de la ora 23.30.