Cel mai bun concurent la „Câştigă România!” a părăsit concursul

Marius Hoară, din Judeţul Gorj, a câştigat toate cele 10 ediţii consecutive - permise de regulament

Luni seară, ediţia cu numărul 33 a concursului „Câştigă România!” a fost una de record, în care Marius Hoară a devenit primul concurent eliminat nu din cauza faptului că nu a evoluat bine – ci, din contră, pentru că a fost atât de bun încăt a câştigat toate cele 10 ediţii la care are dreptul prin regulament.

A câştigat 10 ediţii consecutive şi a ieşit din concurs cu un câştig total de 24.600 lei, echivalentul celor 246 de întrebări la care a dat răspunsuri corecte pe parcursul celor 10 ediţii. La această sumă se adaugă şi cele 10 tablete pe care, aşa cum a declarat, le-a dăruit deja copiilor oprind doar trei pentru familia sa.

În vârstă de 53 de ani, informaticianul Marius Hoară din oraşul Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj, este un împătimit al concursurilor televizate de cultură generală la care a participat în ultimii 16 ani. Primele dintre acestea, pe care le-a şi câştigat, au fost tot la Televiziunea Română: „Deştept şi bogat” (în 2001, la TVR 1 – concurs prezentat de Octavian Isaiu) şi „Ruleta Rusească” (în 2003, la TVR 2, concurs prezentat d e Răzvan Exarhu) . Şi cu Virgil Ianţu s-a întâlnit la concursul „Vrei să fii miliardar” - la care Marius Hoară a participat în 2000, 2001 şi 2012 – aşa că acum concurentul a fost în măsură să îşi analizeze „gazda” şi să compare diversele competiţii la care a participat în cunoştinţă de cauză.

Aşa cum a declarat Marius Hoară la finalul ediţiei de luni: „Câştigă România a devenit şi va rămâne concursul meu de suflet. Şi asta nu neapărat din pricina formatului inedit de concurs sau al câştigurilor - ci, mai ales, datorită atmosferei extraordinar de calde şi prietenoase din platoul de filmare. Acesta a fost concursul la care am participat cele mai multe ediţii şi de fiecare dată m-am simţit minunat datorită modului în care echipa tehnică lucreză cu noi, concurenţii. În plus, Virgil Ianţu demonstrează că este la cel mai bun nivel al său de până acum şi că experienţa pe care o are îşi spune cuvântul. Regret că telespectatorii nu pot să se bucure şi ei, pe lângă concurs, de atmosfera fantastică din platoul de filmare”.

Lucrul care l-a impresionat cel mai mult pe Marius Hoară a fost că chiar după primele ediţii câştigate la concursul TVR 2 - a început să primească semne de apreciere de la oameni necunoscuţi: i-au scris pe Facebook sau l-au acostat pe stradă să îl felicite.

„Apreciez în mod deosebit iniţiativa TVR, a doamnei Irina Radu, de a lansa un concurs de cultură generală dedicat României. Cred că trebuie să ne iubim ţara mai mult, să facem mai mult pentru ea, iar concursul „Câştigă România” face exact acest lucru, contribuie la o mai bună cunoaştere a României. Am primit mesaje de apreciere pentru mine şi pentru emisiune din toată ţara şi chiar de la unii români din străinătate. Cred că ne trebuie mai multă unitate şi spirit naţional, iar în contextul în care la anul se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, emisiunea „Câştigă România” este aproape providenţială, îi doresc o viaţă cât mai lungă!" a ţinut să adauge Marius Hoară.

Iar celor interesaţi să participe la concursul „Câştigă România”, Marius Hoară le transmite că toate cunoştinţele sale de cultură generală au fost acumulate în timp: din şcoală, din viaţă, din cărţi, mass-media sau călătorii – nu pe baza unei bibliografii. Şi le recomandă tuturor celor cu experienţă de viaţă care consideră că îşi cunosc ţara - să îşi verifice cunoştinţele la „Câştigă România!” - fie din postura de concurent, fie ca simplu telespectator, urmărind de acasă fiecare ediţie a concursului TVR 2.