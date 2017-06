Ce se întâmplă cu noi după ce murim?

Morgan Freeman încearcă să înţeleagă obsesia omenirii în ceea ce priveşte viaţa după moarte în cel de-al şaselea şi ultimul episod („Viaţa după moarte”) al seriei documentare Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman. Episodul poate fi urmărit vineri, 23 iunie, de la ora 21.00, la TVR 1.

În călătoria sa, el vorbeşte cu un om care a fost în moarte clinică; cu un medic convins că o parte din noi supravieţuieşte decesului corpului fizic; cu un arheolog care ne dezvăluie cum moartea unui om a oferit omenirii viaţa veşnică; cu un călugăr care ne explică credinţa hindusă în reîncarnare; cu un egiptolog care ne prezintă cele mai vechi consemnări ale vieţii după moarte din piramide; şi cu Martine Rothblatt, care a descărcat amintirile soţiei sale într-un robot numit BINA48 în căutarea nemuririi digitale.

Seria Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman (THE STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN, SUA, 2016) prezintă modul în care religia influenţează mersul istoriei, dar şi ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni. Celebru pentru filmele în care a interpretat rolul Creatorului, actorul Morgan Freeman trăieşte, de-a lungul cercetării sale, o experienţă personală, pentru ca în final, să primească şi răspunsurile aşteptate. Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman se încheie la TVR 1 vineri, 23 iunie, la ora 21.00, cu episodul 6 – „Viaţa după moarte”.