Cât de sus va „yodeli” România în Finala Eurovision 2017?

România intră în concurs în a doua parte a show-ului, sâmbătă, 13 mai, în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online pe TVR+. Fanii din străinătate au posibilitatea să voteze #20 pentru Ilinca şi Alex Florea de maxim 20 de ori de pe același număr de telefon.

Sâmbătă seara, în direct şi în exclusivitate la TVR, românii vor afla câstigătorii Finalei Eurovision Song Contest 2017. Începând cu ora 22.00, vom trăi emoţiile celei mai mari competiţii muzicale europene si îi vom susţine pe Ilinca şi Alex Florea, reprezentantii României în concurs, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online pe TVR+.

România intră în Marea Finală în a doua parte a show-ului, de pe poziţia 20.



Publicul din toate țările participante la Eurovision (cu excepția României) poate vota pentru reprezentanții noștri de maxim 20 de ori de pe același număr de telefon (lista, anexata).



„Voi da totul pe scenă, pentru ca România să strălucească la Eurovision. Parcă ieri făceam primele repetiţii cu Ilinca pentru Selecţia Naţională, chiar dacă, de atunci şi până astăzi am străbătut, alături de Ilinca, un drum greu, dar frumos, de la Bucureşti până la Kiev. Este un moment unic în cariera oricărui artist şi mă bucur de fiecare clipă petrecută în concurs”, mărturiseşte Alex Florea, înainte de Marea Finală.

„Îmi doresc să facem un show perfect, pentru ca momentul nostru să rămână în memoria fanilor. Dedic prestaţia noastră din Marea Finală publicului minunat care ne-a susţinut de-a lungul concursului”, a declarat Ilinca.



Punctajele cumulate - acordate de juriu și de telespectatorii din țară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision – punctele României vor fi anunţate de vedeta TVR Sonia Argint Ionescu.

Finala Eurovision va fi comentată din studio, pentru telespectatorii TVR, de Liana Stanciu şi Radu Andrei Tudor.

Ilinca şi Alex Florea, printre favoritii Finalei



Ilinca şi Alex Florea formeaza cel mai îndrăgit duo de la Eurovision 2017, conform unui sondaj wiwibloggs.com. Perechea din România ce a dus yodel-ul la Eurovision a obţinut mai multe voturi decât echipa Estoniei, care s-a clasat pe locul al doilea. Chimia dintre Ilinca şi Alex se traduce bine pe scenă, cei doi reuşind să aducă în faţa publicului o expozie de energie (topul integral si detalii, aici: http://bit.ly/2qBatHR)

România are o cotă bună şi la casele de pariuri, unde melodia "Yodel It!" se află pe a șaptea pozitie, după Portugalia, Italia, Bulgaria, Belgia, Suedia şi Marea Britanie.



Ordinea in care finaliștii vor urca pe scena Eurovision 2017:

1. Israel

2. Polonia

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. Olanda

7. Moldova

8. Ungaria

9. Italia

10. Danemarca

11. Portugalia

12. Azerbaidjan

13. Croatia

14. Australia

15. Grecia

16. Spania

17. Norvegia

18. Marea Britanie

19. Cipru

20. Romania

21. Germania

22. Ucraina

23. Belgia

24. Suedia

25. Bulgaria

26. Franta



Show-ul pentru juriu



În preziua Finalei, reprezentanții celor 26 de tări calificate in ultimul act al concursului au sustinut spectacolul pentru juriu. La fel ca show-urile care au precedat semifinalele pentru public, recitalul nu a fost transmis în direct. Spectacolul va contribui, însă, la fel de mult, în calculele clasamentului final, deoarece a fost votat de juriile de specialitate din cele 42 de țări. Votul lor contează în proporție de 50%, la fel ca cel al publicului.

„Am avut emoţii si pentru această seară, când am susţinut spectacolul în faţa juriului. Suntem convinşi că ne vom clasa pe un loc bun şi am încredere în vocea mea, pentru că am avut ocazia să mă antrenez aici în fiecare zi, cu profesoara Cristina Manoliu”, a dezvaluit Ilinca la finalul show-ului. „Am reusit, din nou, să facem un show impecabil, iar acest lucru ne dă încredere înaintea celui mai important moment al concursului”, a punctat Alex, în culisele scenei de la Kiev.



Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.

Eurovision Song Contest 2017 are loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României au concurat în prima parte a celei de-a doua semifinale şi vor intra în Finală in a doua parte a show-ului, de pe pozitia 20. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 41 de ţări.



Parteneri: Radio România si Institutul Cultural Roman



Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro



Echipa Eurovision România