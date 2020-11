Cât de stresantă e boala covid? Analizăm „Epidemia singurătăţii” la Dosar România

P andemia de coronavirus a devenit stresantă pentru unii oameni, iar frica ş i anxietatea pot fi copleş itoare pentru adulţ i, dar şi pentru copii. Cum resimt românii izolarea cauzată de pandemie, aflăm în reportajele realizate de Cristina Ţilică la „Dosar România”. TVR 1, 29 noiembrie şi 13 decembrie, ora 18.00.

Restricţiile sociale impuse gradual sau brusc în zeci de ţări ale lumii precum şi în România, teama îmbolnăvirii cu boala Covid, infectarea celor dragi cu virusul Sars cov 2, vestea morţii unora din preajmă, semnalele de alarmă transmise de medici despre rapiditatea şi modul de transmitere a virusului au dus la schimbări serioase în viaţa de zi cu zi a românilor şi a oamenilor din întreaga lume, mai ales de când li s-a limitat accesul în parcuri, pe străzi şi li s-a impus să stea acasă.

De aproape un an de zile toţi oamenii se află sub presiunea sistematică a unei afecţiuni care acţionează ca un factor de stres la nivelul psihicului uman, afecţiune pe care nici medicina, nici stiinţa, deocamdată, nu o pot domoli. Răspândirea rapidă a virusului Sars Cov 2 a determinat milioane de oameni să-şi schimbe viaţa, ritmul, obiceiurile şi să păstreze distanţa faţă de semenii lor.

„În general, singurătatea nu face bine. Există nenumărate studii, unele chiar recente. Universitatea din Florida a scos recent un studiu în care a demonstrat că izolarea şi singurătatea în sine au efecte foarte, foarte nocive asupra sănătăţii atât psihice, cât şi fizice. Specialiştii comparau singurătatea cu fumatul a 15 ţigări pe zi”, spune Dr. Anton Andrei Crasan, medic specialist psihiatru. „Avem de a face cu un stres multiplu: este în primul rând un stres exterior determinat de pandemie, dar ameninţarea este cât se poate de reală a virusului şi vedem, ne mirăm de numărul mare de cazuri de îmbolnăviri, de numărul mare de cazuri grave ajunse la ATI. Pe de altă parte, este vorba de un stres interior, care, poate, de multe ori, este mult mai puternic şi îşi pune amprenta mai important pe funcţionalitatea noastră”, adaugă doctorul Ovidiu Alexinsch, director medical al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi.

Duminică, 29 noiembrie, de la ora 18.00, Dosar România de la TVR 1 prezintă primul episod din cele două dedicate efectelor grave ale pandemiei de coronavirus asupra psihicului uman. Realizatoarea Cristina Ţilică propune telespectatorilor două reportaje despre „Epidemia singurătăţii", căci omenirea se confruntă cu două epidemii simultane actuale: una de singurătate, obligată şi cealaltă, dată de prezenţa virusului.

Specialişti în psihologie şi în psihiatrie vorbesc despre cât de stresantă este pentru oameni boala Covid 19. Medici, psihologi şi psihoterapeuţi din întreaga lume au demarat studii care cercetează efectele izolării asupra psihicului uman şi atrag atenţia că pandemia de coronavirus poate fi extrem de stresantă pentru unii oameni, iar frica şi anxietatea pot fi copleşitoare şi pentru adulţi, dar şi pentru copii. Boala Covid 19 a făcut ravagii asupra sănătăţii pământenilor la nivel mondial. Cât stres a generat pandemia pentru un student la ASE, o mamă singură cu doi copii, un profesor universitar, o actriţă, un psihoterapeut, o pensionară, vedem în prima parte a reportajului Epidemia singurătăţii, la Dosar România de la TVR 1.

Psiholog, mama a doi copii: „E o mare provocare şi a fost o mare provocare să mă întrebi cum m-am descurcat eu singură cu cele două fetiţe, pentru că nu ai pauze când creşti un copil, dacă eşti singur. Nu ai pauză şi atunci cele douăsprezece ore sunt sută la sută acoperite cu acest rol de mamă”. Georgeta Burlea, doctor în psihologie, prof.dr. logoped, completează: „Sunt bunică şi mi s-a întâmplat chiar mie: în perioada aceea de urgenţă, a venit nepoţica mea la mine şi eu aveam mască şi ea avea mască şi a rămas la poartă, nu a intrat. M-a durut, dar nu am spus pentru că eu am înţeles. Nu am forţat nota. În general, sunt un om care respectă legile indiferent că sunt prost făcute sau chiar intenţionat prost făcute, dar m-a durut şi îmi închipui că asemenea sentimente au fost trăite şi de alţi bunici.”

„Un eveniment global cum este această pandemie a modificat structuri şi în structura de poluare, adică poluarea informaţională. O mulţime de elemente au adus o stare de tensiune, o suprasolicitare a tuturor sistemelor şi solicitarea adaptării. Dinamica evenimentelor a fost foarte mare şi, de aici, dificultatea unora de a se adapta!” subliniază prof. dr. Corin Virgil Badiu, prof. univ.UMF, medic primar endocrinologie.

Profesor universitar dr. Şerban Turliuc, medic psihiatru: „E clar, e o situaţie de criză, sigur. Când zicem criză, lumea se gândeşte, de regulă, la bani, dar acum e vorba de un dezechilibru major, dar nu găsesc alt cuvânt mai potrivit decât de criză. Şi atunci Darwin îmi trece prin minte, cu afirmaţia lui făcută după ce a emis Teoria Evoluţiei spunând că, nu ştiu dacă îl citez corect, nu e puternic cel inteligent, ci cel care se adaptează.”

Psihologii, psihiatrii şi logopezii avertizează că traiul solitar impus de guvernele ţărilor din întreaga lume pentru a limita răspândirea virusului poate limita răspândirea bolii Covid, dar în acelaşi timp poate să afecteze, de o manieră fără precedent, structura şi activităţile comunitare, deteriorând în acelaşi timp viaţa şi sănătatea psihică a persoanei.

Episodul al doilea despre Epidemia singurătăţii va fi difuzat de TVR 1 tot sub genericul Dosar România.

