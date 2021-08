Casa Cânepii prinde contur la Cluj-Napoca | VIDEO

Un clujean a construit Casa Cânepii, casă ce va găzdui în curând un muzeu dedicat acestei plante și tradițiilor românești.

Gheorghe Căpușan a organizat în trecut și un festival pentru promovarea cânepii. Acesta se luptă an de an cu preconcepțiile potrivit cărora cânepa este un drog și chiar are parte periodic de controale din partea DIICOT-ului. Acest lucru nu îl sperie. Omul își duce misiunea mai departe: aceea de a promova tradiția românească, tradiție ce include cultivarea cânepii și prelucrarea acesteia.