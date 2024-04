Cărturan

România, 2019

Regia: Liviu Săndulescu

Cu: Teodor Corban, Dana Dogaru, Cristina Flutur, Adrian Titieni, Tudor Brătucu

*Premiul UCIN pentru cel mai bun scenariu - 2020

*Dramă. Viaţa lui Cărturan, un bărbat de 60 de ani, este dată peste cap când află că, din cauza unei boli incurabile despre care nu ştia nimic, mai are de trăit foarte puţin. Situaţia lui este şi mai complicată fiindcă îl are în grijă pe nepotul său orfan, în vârstă de 14 ani. În timpul pe care îl mai are de trăit, bărbatul vrea să rezolve două lucruri foarte importante pentru el: găsirea unui loc cât mai bun unde să locuiască nepotul lui până când va fi suficient de mare pentru a se descurca singur şi organizarea unei pomeni pentru sufletul său, aşa cum se obişnuieşte în zona din care provine, obicei care îl va aduce pe Cărturan în conflict cu preotul din localitate, care ţine să respecte rânduiala creştină. Când vede că lucrurile nu merg în direcţia dorită de el, Cărturan îşi dă seama că trebuie să facă unele alegeri neaşteptate.

*ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 12 ANI (12).

** Programele TVR pot suferi modificări în funcție de evenimentele de ultimă oră.