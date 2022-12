„Careu de Ași” în emisiunea „Mic Dejun cu un Campion”

În Ajun de Crăciun, Daniela Zeca Buzura ne propune o întâlnire de colecție. Invitaţii, Cătălin Ştefănescu („Garantat 100%”), Marina Constantinescu („Nocturne”) şi Irina Păcurariu („Reţeaua de idoli”) ne invită să fim martorii unei profunde discuții jurnalistice născută din 30 de ani experiență în media din România.

„Întâlnirea de astăzi este cu atât mai specială cu cât suntem colegi nu doar de breaslă ci şi de trust media. Ce ne-a adus împreună? Cei peste treizeci de ani de carieră ca jurnalişti. Apoi, programele asupra cărora ne-am lăsat amprenta şi care, toate, sunt astăzi brand-uri de imagine ale TVR. Şi, mai ales, cred eu, o prietenie şi o solidaritate care nu sunt exprimate zi de zi dar care vin dintr-o camaraderie bine înţeleasă şi care se traduce, în primul rând prin reala apreciere pentru munca celuilalt, pentru recunoaşterea meritelor şi un sincer, şi lipsit de formalism ’Te felicit!’ atunci când unul dintre proiectele noastre este premiat de breaslă sau de telespectatori”, spune Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

Ediţia Specială de Sărbători „Mic Dejun cu un Campion”, pe care o proiectam mai demult adună laolaltă oameni cam de aceiaşi generaţie, cu o viziune apropiată, cu performanţe confirmate şi care se identifică în mare măsură cu ceea ce au realizat până acum la TVR.

„E important tot ce facem individual dar e bine să ne mai şi întâlnim. Lumea crede că ne vedem zilnic. Greşit. Fiecare filmează în altă parte, are alt program, altă echipă. Ne întâlnim rar. Dar suntem membrii aceleiaşi familii a Televiziunii Române”, spune realizatoarea Irina Păcurariu.

Cătălin Ştefănescu a sosit primul, cu pasul măsurat şi nelipsitul rucsac din spinare. Un călător prin vocaţie dar nu de dragul mişcării ci al drumului în sine. Din curiozitatea de a cunoaşte oameni şi locuri care să-i stârnească imaginaţia, să devină subiectele unor viitoare scenarii sau idei pentru emisiunea ’’Garantat 100%’’ sau pentru textele literare din ce în ce mai prezente în preocupările sale zilnice ca şi activitatea de mentor şi profesor la Universitata de Teatru şi Film din Cluj Napoca.

Marina Constantinescu, realizatorul emisiunii „Nocturne’’ a intrat în felul caracteristic: gata pregătită, de o energie explozivă, a măturat cu privirea sufrageria engleză de la Cărtureşti şi s-a retras repede pentru câteva retuşuri de ultim moment. „Nu sunt un critic. Nu vin la teatru pentru a judeca pe cineva. Nu am idei preconcepute. Vin la teatru pentru o ’construcţie’ în care cred şi sufăr dacă nu se împlineşte”.

Irina Păcurariu, sigură pe ea, îşi poartă idolii în geantă. Îi cară peste tot, se gândeşte la ei tot timpul. Le descoperă poveştile, viaţa, secretele. Se enervează dacă nu-i iese cum vrea şi, – ea însăşi mărturiseşte –, îi scoate din minţi cu uşurinţă pe toţi cei din jurul ei. Aşa încât, atunci când vom avea vreo intenţie de acest fel, ne provoacă să apelăm neapărat la ea căci succesul este garantat 100%. La fel şi cea mai recentă emisiune pe care o realizează, ’’Reţeaua de idoli”, care se difuzează la TVR2.

Daniela Zeca Buzura, amfitrionul de la „Mic Dejun cu un Campion” şi-a propus să nu fie astăzi un moderator ci, mai degrabă un invitat printre ceilalţi. Un mic imbold şi discuţia curge de la sine, spontan şi colocvial. O tehnică repede înţeleasă de toţi ceilalţi, pentru că, până la urmă fiecare înţelege pe deplin demersul celuilalt.

Totuşi nu putem ocoli subiectul fiecărui sfârşit de decembrie de mai bine de treizeci de ani încoace. Revoluţia Română: o rememorare a tinereţii acelor ani marcaţi de un dramatism înfăptuit. Mărturiile fiecăruia se înşiră ca mărgelele pe aţă, dezvăluind experienţe ce compun un puzzle de imagini intime şi preţioase fiecăruia. O istorie care dacă s-ar scrie din frânturile din culise ar rezulta, poate, o versiune mult mai umană şi mai veridică a acelor evenimente, oricum nedesluşite pe deplin nici astăzi.

Mărturii... Amintiri... Reflecţii...

„Învăţăm greu unele lucruri şi mai uşor altele. Este sănătos şi responsabil să te gândeşti la cei care s-au jertfit atunci crezând în libertate. Ca să-l parafrazez pe un scriitor contemporan, ’Nu este deloc uşor să trăieşti în pielea unui păcălici al istoriei”, spune Cătălin Ştefănescu.

„Zilele acelea mi-au creat traume pe care le am şi astăzi. Nu mai pot să stau în mulţime. Mă uit mereu în spate când merg pe stradă. Îmi aduc aminte că ne pregăteam să ne colindăm profesorii. Ca în fiecare an. Nu era bucurie. Era spaimă. O solidaritate tăcută”, spune Marina Constantinescu.

„Iaşul trebuia să fie focarul. Mă întreabă şi astăzi fiica mea adolescentă despre ce s-a întâmplat atunci. Noi, părinţii trebuie să le spunem cum a fost. Ce a fost. Trebuie să-i facem curioşi. Nu să aşteptăm să scrie cineva manualul de istorie. Tânăra generaţie este onestă, responsabilă, sensibilă şi lucidă. Eu am impresia că generaţia noastră s-a pierdut printre detalii”, spune Irina Păcurariu.

„Mă uitam cu groază cum arde Biblioteca Universitară. Eram pe stradă cu alţi colegi de la facultate, adăpostindu-ne cum puteam. Şi mă gândeam că eu nu vreau să trăiesc într-o lume fără Biblioteca Regelui Carol şi fără Muzeul de Artă”, își amintește Daniela Zeca Buzura.

„Suntem jurnalişti de televiziune. Nu-mi place deloc sintagma ’Prima televiziune din viaţa ta!’. Sigur, cronologic este prima. Era singura. Nu trebuie să uităm că s-au făcut compromisuri dar au fost mulţi profesionişti în Televiziunea Română care au încercat din toate puterile să facă lucruri bune, valoroase. Să aibă conştiinţa curată. Iar noi, acum încercăm să ne urmărim de misiunea şi principiile noastre. Cel puţin în ceea ce facem personal”, este părerea lui Cătălin Ştefănescu.

Şi, pentru că am încurajat atâtea destăinuiri am să fac şi eu una: ’’Recunosc, mi-am făcut ucenicia la Garantat 100%, alături de Cătălin Ştefănescu şi Silvia Ciurescu. A fost aproape un deceniu în care am învăţat cum trebuie să fii un jurnalist serios şi care se respectă. Că trebuie să înveţi tot ce se leagă de producţia de televiziune pentru ca, la rândul tău, să ştii ce să ceri celorlalţi din echipă. Am învăţat că trebuie să fii corect în primul rând cu tine, ca să poţi fi la fel şi cu ceilalţi, să-ţi faci bine partea ta, să respecţi ca să fii respectat, să nu pierzi timpul şi să te implici cu adevărat în tot ce faci. Desprinderea de Garantat n-a fost uşoară dar îmi doream prea mult să-mi realizez propriile idei. Şi, după mulţi ani şi multe alte emisiuni, iată-mă la Mic Dejun cu un Campion, într-o echipă la fel de mică dar cu multă determinare, potenţial şi pasiune. Căci, în meseria asta, dacă pasiune nu e, nimic nu e. Mă bucur acum de filmările de la Librăriile Cărtureşti – prietenii şi partenerii noştri tradiţionali - şi de compania unor oameni pe care îi preţuiesc cu adevărat pentru ceea ce fac şi, mai ales, pentru ceea ce sunt. Zi de zi”, spune Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

*** Emisiunea poate fi urmărită la TVR2, sâmbătă, 24 decembrie 2022, de la ora 10:00 (reluare vineri, 30 decembrie ora 2:45); la TVRInternaţional sâmbătă, 24 decembrie 2022, de la ora 10:30; la TVRMoldova duminică, 25 decembrie 2022, ora 8:55, la TVRCultural duminică, 25 decembrie 2022, ora 10:00 şi la TVR+.

Un articol de Ileana Ploscaru Panait