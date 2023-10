Carmen Târnoveanu vă invită la o nouă întâlnire cu emisiunea „Dăruiește Românie!”

Sâmbătă, 21 octombrie, de la ora ora 13.30, Carmen Târnoveanu vă dăruiește o nouă întâlnire cu artele. Aflați povestea AMteatru, îi urmăriți pe Alexandru Bindea, Codruț Croitoru și pe alți artiști invitați la „Dăruiește Românie!” de pe TVR3.

Bucuria de a dărui, de a oferi bucurie oamenilor și preocuparea constantă și activă pentru cultura artistică, prin toate formele de exprimare, pledează pentru experiența extraordinară de a-l aduce în platoul emisiunii „Dăruiește Românie!” pe AMTeatru.

AMTeatru a apărut dintr-o mare dragoste. Dragoste pentru teatru, dragoste pentru artă, dragoste pentru frumos. Cele două persoane care dau numele acestui proiect, A – Andruni și M – Madi, au experiențe și puncte de vedere diferite, dar o mulțime de lucruri comune, inclusiv luna în care s-au născut… august. Sunt pasionați de debate, merg împreună în excursii, la spectacole, concerte, filme, meciuri de handbal sau fotbal, citesc, pictează, fac sport, joacă board games și yams.

Sigur că pasiunea pentru artă în general și teatru în special este primordială pentru acest proiect, iar amândoi considerăm că toți AveM teatru în noi și doar împreună putem evidenția mai mult această artă prin exteriorizarea părerilor proprii despre spectacolele văzute și admirate de-a lungul timpului. Suntem convinși că planul nostru de a-i ajuta pe cei din jur să observe superbitatea actului teatral va avea succes și sperăm ca această idee de a împărtăși recomandări de spectacole de teatru să devină un lucru foarte la modă, declară Andruni Baciu și Mădălin Guruianu care aduc în scenariul emisiunii „Dăruiește Românie!”, fragmente excepționale din spectacolele pe care le propun publicului și care sunt deja vizionate pe nerăsuflate.

În ediția de sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 13.30, la TVR 3, povestea AMteatru se va scrie alături de artișii: Monica Opra care va aduce în scenă fragmente din spectacolele "A Night to remember", "Querer" și "Gipsy in my soul". Și Sabina Chirilă și Ionuț Picincu ne vor bucura cu un moment de dans contemporan, decupat din spectacolul “Multiplicity", iar Andruni Baciu ne invită la spectacolul "Prințesa și Magicianul", printr-un moment artistic încărcat de emoție și sensibilitate.

În galeria artiștilor monument spre care privim cu prețuire, admirație și reverență, îl găsim pe actorul Alexandru Bindea, a cărui prezență în emisiunea “Dăruieste Românie!” este un privilegiu atât pentru noi, cât și pentu telespectatorii TVR.

Actorul Alexandru Bindea este exemplul elocvent că, atunci când ai un vis și mergi până la capăt, reușești să trăiești ce îți dorești. I-a luat nouă ani să ajungă unde simţea că îi este destinul - la facultatea de teatru. Iubit de public, cu un umor care îți spune orice poveste într-o cheie proprie, Alexandru Bindea are talentul extraordinar și generozitatea de a împărtăși, de a asculta și de a oferi mai departe.

Codruț Croitoru vine în emisiunea „Dăruiește Românie!” alături de actorul Vlad Popescu cu un proiect special. Codruț Croitoru este un muzician care a pășit cu dreptul în arena muzicii pop si rock autohtone. E un talentat artist care acoperă o ramură vastă la capitolul muzică, fiind compozitor, solist vocal, chitarist și chiar producător. Activitatea și-a început-o încă de tânăr, fiind solist vocal, chitarist și compozitor în cadrul formației The Crown cu care a lansat discul "Amândoi" în anul 2007, disc alcătuit exclusiv din compozițiile sale, care s-au bucurat de numeroase premii ale oamenilor de specialitate. Codruț a avut o frumoasă colaborare cu Adrian Ordean. În paralel și-a desfășurat activitatea de solist vocal alături de nume precum Pact, Schimbul 3, Compact B. De asemenea, din 2013 și până în prezent, Codruț Croitoru scrie muzica pop și rock pentru diverși tineri, copii sau adolescenți, talentați.

În anul 2020 apare formația Taylor, pentru care artistul și compozitorul, Codruț Croitoru compune toata muzica, iar pe lângă rolul de compozitor și de producător, îl mai are și pe cel de solist vocal și chitarist. Primele single-uri lansate de Taylor se bucură de succes, iar albumul "Dincolo de măști", lansat în martie 2022, le aduce celor de la Taylor o creștere exponențială a numărului de fani, și totodată multe aprecieri venite din partea criticilor de specialitate.

Taylor înseamnă: Marius Vintilă - tobe, Victor Iovan - chitară bas, Florin Laghia - chitară, Alexia Ștefan - backing vocals, Bianca Ștefan - backing vocals. Creația artistului Codruț Croitoru lansată pe piață până în prezent e o încântare pentru publicul iubitor de muzică adevărată.

Tot sâmbătă vine și formația „Lotus”, care cântă muzică live sută la sută. Formaţia abordează genurile hard rock şi pop rock. S-a înfiinţat la Piatra-Neamţ în anul 2015 și este alcătuită din Nelu Drăniceru – tobe, Costi Nica – pian, Dan Nica - chitara Bass, Mihai Diaconu – chitară, Cristi Daniel – chitară și voce.

Carmen Târnoveanu despre noul sezon al emisiunii „Dăruiește Românie!”:

„Emisiunea „Dăruiește Românie!”, pe care o realizez și o moderez de 10 sezoane, este un proiect pe care l-am început în 2018. Când am gândit acest spectacol de televiziune, într-un format de culturetainment, am plecat de la dorința de a oferi românilor partea cea mai frumoasă și mai sensibilă a acestei țări: cultura artistică, prin artiștii ei consacrați sau debutanți, dar promițători din toate registrele de exprimare artistică: rock sau musical, teatru sau operă, operetă sau muzică ușoară, dans sau balet, poezie sau umor...

Pe măsură ce emisiunea a căpătat propria voce în fața publicului, am simțit să adaug o dimensiune suplimentară divertismentului, și anume o componentă socială, de transfer de valori, cunoștințe și experiențe relevante. Astfel a apărut colaborarea cu Fundația World Vision România, prin care am susținut și promovat programul educațional „Vreau în clasa a 9-a”, care acordă burse școlare elevilor fără posibilități materiale, pentru a urma și liceul. Timp de două sezoane, artiști, antreprenori și voluntari din țară și din străinătate s-au alăturat demersului nostru și s-au transformat în adevărați mentori pentru acești copii, ale căror destine urmau să se schimbe pentru totdeauna, odată cu liceul. Mă bucură să știu că emisiunea „Dăruiește Românie!” le-a transmis acestor copii semnalul că Educația Merită, plus încurajările celor care, prin efort, ambiție și perseverență au reușit în carierele lor, devenind modele de parcurs și succes.

Într-o lume confiscată parcă de zgomotul rețelelor sociale, continui să cred în farmecul și necesitatea emisiunilor de televiziune realizate în platou, prin efort colectiv, după reguli scenaristice, tehnice și de expresie artistică.

Bucuria de a dărui, de a oferi bucurie oamenilor și preocuparea constantă și activă pentru cultura artistică, prin toate formele de exprimare. Datorită acestei emisiuni, trăiesc bucuria de a împărtăși cu telespectatorii ceva special din strălucirea scenei, talentul invitaților și emoția comunicării autentice, iar gândul că eu intermediez acest transfer prețios de trăiri înalte mă motivează să merg mai departe, să caut soluții și să performez, așa cum mă obligă locul în care îmi desfășor profesia - Televiziunea Română".

Foto credit: Mihaela Petre

Sezonul 10 al emisiunii Dăruiește Românie! vă așteaptă - sâmbătă, ora 13.30, la TVR 3!

Realizator: Carmen Târnoveanu

Director de imagine: Valentin Purza

Regizor tv : Manuela Apostol

Carmen Târnoveanu: Abia vă aștept în sezonul 10 al emisiunii „Dăruiește Românie!”, în fiecare sâmbătă, de la ora 13.30, la TVR3.