”Cântec și poveste” cu coregraful Ștefan Coman

Valori ale culturii tradiționale românești sunt aduse în fața dumneavoastră de coregraful Ștefan Coman și Ansamblul Artistic ”Baladele Deltei” din Tulcea, duminică, 13 iunie, ora 16.00, la TVR 3.

”Dansul popular românesc este o comoară cultivată din generație în generație, pe care avem datoria să o ocrotim și să o lăsăm moștenire copiilor noștri, ca mărturie a istoriei și a identității noastre naționale.” (Ștefan Coman)

De-a lungul anilor, prin muncă și dăruire, dintr-un simplu fiu de țăran, iar când spun țăran mă refer la omul simplu, drept și bun, care și-a învățat copiii cât de importante sunt valorile spirituale, nu cele materiale, Ștefan Coman a ajuns să realizeze o istorie materială și imaterială care să persiste peste ani și care să aducă ținutului dobrogean recunoașterea și aprecierea bine meritate, a format generații întregi de elevi în spiritul și credința jocului și folclorului românesc.

”Într-o lume în plină ascensiune spre modernitate, când cultura tradițională pierde teren în fața influențelor occidentale, când omul are aspirații din ce în ce mai înalte și mai moderniste, iar identitatea națională, iubirea pentru neam, glie și strămoși se uită parcă în negura timpului, am reușit să răzbesc și să arăt întregii lumi frumusețile tradiționale ale poporului român.

În cei peste 45 de ani de activitate coregrafică am încercat prin toate mijloacele accesibile mie să las o urmă vizibilă în ceea ce înseamnă istoria folclorului în Dobrogea, am arătat specialiștilor în domeniu că Dobrogea are folclor, realitate contestată intens înainte de 1990.

În 1980 am pus bazele Ansamblului Folcloric „Mugurelul” al Casei Tineretului din Tulcea, din dorința de a duce mai departe frumoasa moștenire cultural-tradițională, am instruit formații folclorice la mai multe școli gimnaziale, licee și instituții din județ și municipiu. În 1990 am înființat și administrat Ansamblul Folcloric de Copii și Tineret „Dorulețul”, care dăinuie și în prezent, iar din 1993 am organizat Festivalul Internațional de Folclor „Peștișorul de Aur” și alte festivaluri. Din 1998 coordonez, în calitate de director, respectiv manager, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, iar din 2012, alături de fiul meu, Marian, și de nora mea, Mirela, ambii dansatori și coregrafi calificați, am pus bazele primei școli de dans, care se bucură de un real succes.

Suma activităților, manifestărilor și evenimentelor organizate de-a lungul anilor este încununată de susținerea, aprecierea și încrederea pe care dumneavoastră, publicul, mi-ați arătat-o constant.

Jocul popular românesc, atât de variat ca stil, tempo și ritm, este o manifestare plină de forță și vitalitate ce exprimă specificul, obiceiurile și tradițiile fiecărei regiuni în parte, reflectând trăirile, sufletul și istoria noastră ca popor. Bogăția mișcărilor din dansul popular izvorăște din miile de jocuri existente în stilul propriu fiecărei regiuni, fiecare joc aducând cu sine veselia, temperamentul și energia ce ne caracterizează. Jocurile populare românești ne oferă un bagaj artistic bogat și variat, care cuprinde atât dansuri simple și line, dar și dansuri vii, energice și îndrăznețe, având ca punct comun un pronunțat caracter social.

Și chiar dacă mulți dintre noi nu avem oportunitatea de a deprinde dansul popular în mod natural, există posibilitatea să frecventăm cursuri de dans popular pentru a păstra vie legătura cu tradițiile și identitatea noastră națională.

Viața unui coregraf este o călătorie, nu o destinație, viața este un spectacol din arena circului, unde acrobatul se aruncă în mrejele spectaculoase ale numărului acrobatic fără centuri de siguranță sau plasă de susținere, este important ce facem de-a lungul drumului, experiențele prin care trecem, hotărârile pe care le luăm, oamenii care devenim, și mai puțin contează unde ajungem sau dacă ajungem în siguranță”. (Ștefan Coman)

Profesorul, coregraful și managerul Ștefan Coman, cel care a format de-alungul anilor această mare familie, Ansamblul artistic-profesionist ”Baladele Deltei” din Tulcea, este așa cum ne mărturisește :

”Omul este suma faptelor sale – trebuie să fim buni, generoși, toleranți, optimiști pentru a putea acumula cât mai multe experiențe pozitive și pentru a aduce o schimbare în bine în lume. Mi-am propus și am și reușit să gândesc cu inima, să nu pun la suflet toate răutățile lumii, să mă ridic atunci când am căzut, să învăț din greșeli și să fiu un luptător pentru ceea ce iubesc - jocul și arta tradițională, am încercat să mă perfecționez, să cercetez și să învăț cât mai mult despre această lume frumoasă a jocului, pentru că doar așa pot lăsa în urma mea material de calitate, valoros, documentat și rezistent la intemperiile vremii.

Festival Natalia Șerbănescu

Peste 90% din instructorii care pregătesc ansambluri folclorice din municipiu și județ au fost elevii mei. Membrii Ansamblului „Baladele Deltei” au fost dansatori ai Ansamblului „Dorulețul” sau au lucrat cu mine înainte de 1989 la Casa Tineretului, la formațiile pe care le coordonam în calitate de metodist. Miile de spectacole organizate înainte de 1989 la Casa Tineretului, și nu numai, dar și după 1989 au fost cele care m-au determinat să continui și să duc mai departe această pasiune pentru cultura tradițională.

Anul 2020 a fost poate cel mai dificil din viața mea, un an care ne-a ținut departe de public, de spectacole și de tot ceea ce în 2019 era normalitate. Pentru reportajele și documentarele realizate cu suflet și profesionalism și în acest an, pentru frumoasa consecvență de a căuta și dărui povești, Televiziunea Română prin d-na Maria Tănase Marin, realizator, merită recunoștința și mulțumirile noastre!

Festival Natalia Șerbănescu

A fost greu, am trăit momente dificile, au fost provocări, ne-am adaptat, dar nu am renunțat nici măcar o secundă la ideea de a promova frumosul culturii tradiționale, identitatea poporului român și bogăția nemăsurată a strămoșilor noștri, pentru că dumneavoastră, publicul, ați fost cel care m-a motivat să nu renunț, să găsesc în interiorul meu resursele necesare pentru a vă bucura cu tot ce cultura tradițională are mai frumos, mai viu și mai colorat! ” (Manager, Prof. Ștefan Coman)

Invitați: Georgeta Nichifor, Costel Atanasof, grupul vocal, orchestra și Ansamblul de Dansuri ”Baladele Deltei” din Tulcea

Georgeta Nichifor

Costel Atanasof

Georgeta Nichifor și parte din Ansamblul ”Baladele Deltei” din Tulcea

***

Prezintă: Mircea Neacșa

Producător: Dr. Maria Tănase Marin