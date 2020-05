Când ”România” nu este doar un cuvânt!

Campania TVR Internațional, dedicată Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită în acest an pe 31 mai, ne prilejuiește întâlnirea cu Filip Gheorghiev, un tânăr născut la Vidin, al cărui suflet poartă dorul de România.

Filip Gheorghiev are 20 de ani. S-a născut la Vidin, „un oraș pe malul sudic al Dunării” cum spune el, într-o familie de români. Părinții lui s-au întâlnit când erau studenți. Mama lui, născută în Maramureș, a acceptat să se căsătorească la sud de Dunăre, fiind avertizată de la început că viața unui român în Bulgaria nu este chiar ușoară. Și nici nu a fost. Dar, familia Gheorghiev din Vidin are acum doi copii de care este mândră. Dacă nu ne credeți pe cuvânt, citiți mesajul de mai jos dedicat românilor de pretutindeni, de Filip, băiatul cel mare!

”Cele două cuvinte care mă definesc: sunt român și creștin. Cele mai sfinte cuvinte pentru mine sunt familie, neam și țară, iar ceea ce mă leagă de ele, în primul rând, sunt iubirea și sângele strămoșilor.

Mă bucur că am avut posibilitatea să iau parte la mai multe proiecte europene și programe ale fostului Minister pentru Românii de Pretutindeni. Aceste experiențe sunt de neuitat și au avut un impact exclusiv pozitiv asupra mea. Am participat la toate simpozioanele, evenimentele culturale, prezentările de carte organizate de Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria “AVE”, în cadrul cărora am întâlnit unii dintre cei mai cunoscuți profesori universitari, diplomați, actori, barzi, oameni care trăiesc și simt românește.

Am absolvit Liceul “Petko R. Slaveykov” din Vidin, iar în prezent sunt student la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene. Craiova este orașul în care au studiat și părinții mei, orașul în care veneam încă de mic copil cu mare drag, unde ne plimbam în minunatul parc Nicolae Romanescu, eu, mama și tata, tradiție fiind să îmi acopăr fața cu preferata mea mâncare pe atunci, adică vata de zahăr.

M-am născut român în Bulgaria, țară pe care o prețuiesc, dar România este patria sufletului meu. Păstrarea limbii și a tradițiilor neamului nostru la sud de Dunăre a fost și este cea pentru care se luptă părinții mei de când mă știu, luptă în care încerc să mă implic și eu. Mă mândresc cu părinții mei, pentru mine și pentru sora mea, Ioanna, ei sunt un adevărat model în viață.

Mulți au încercat să destrame ce au făurit strămoșii noștri, dar nu au reușit. Mulți au încercat să șteargă memoria neamului nostru, dar minciunile lor au fost dovedite. Multe imperii au stăpânit meleagurile noastre, dar nu și spiritul. Nu permiteți ca flacăra românității să se stingă sub veghea noastră, nu fiți asemenea potrivnicilor noștri!

Pentru a încheia mesajul meu către românii de pretutindeni într-o manieră pozitivă, am să amintesc versurile finale al poeziei "Limba românească" de Gheorghe Sion: „Limba, țara, vorbe sfinte/La strămoși erau; Vorbiți, scrieți românește,/Pentru Dumnezeu!".

LA MULȚI ANI, ROMÂNE!”

A consemnat Aura Dobre