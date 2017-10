Călătorii pe harta simbolurilor naţionale, în noul sezon Exclusiv în România

Din 7 octombrie, emisiunea prezentată de Cristian Tabără revine la TVR cu premiere. În noul sezon, descoperim simboluri naţionale care ne fac mândri să fim români. „ Exclusiv în România" se vede la TVR 1 şi pe TVR+ , sâmbăta, de la ora 18.00.

Mai sunt locuri de văzut Exclusiv în România? „În orice zonă poposim în România, descoperim acele simboluri ale ţării care ne fac să fim mândri de ţara noastră. Unicate de mici sau mari dimensiuni, răsunătoare sau cu o strălucire discretă.

Aşadar nu ne putem opri. Nu e încă timpul!”, spun realizatorii emisiunii. În noul sezon Exclusiv în România, cel cu numărul 10, Cristian Tabără şi echipa lui ne arată nu doar o Românie frumoasă cu peisaje şi locuri minunate, ci caută să ne reamintească simboluri care ne fac să fim mândri de ţara noastră.

Exclusiv în România revine cu ediţii în premieră la TVR 1 şi TVR+ din 7 octombrie, tot sâmbăta, de la ora 18.00.

„Noi am mai trecut prin judeţul Alba, dar nu am pătruns până acum în peştera Huda lui Papara. O facem în acest sezon, înfruntând râul de la intrare şi stâncile înalte de câţiva metri, pentru a vedea cea mai mare colonie permanentă de lilieci din Europa, dar şi un peisaj subteran care îţi taie răsuflarea. Am mai trecut pe braţul Sulina, dar nu am aflat toate poveştile oraşului de la capătul lui. Am mai trecut pe la Sovata, dar nu am privit-o de la înălţimea zborului cu balonul. Poate că aceasta este metafora care descrie cel mai bine noul nostru sezon: un nou unghi, subiectiv, un alt punct de vedere: din perspectiva apropierii de centenarul Marii Uniri. Dacă până acum am căutat unicatele româneşti - fie ele locuri, oameni, monumente sau momente istorice -, acum vom pune accentul pe ceea ce ne-a definit în momentele devenirii noastre. Atât cât poate surprinde un călător cu rucsacul în spate, agăţat de nacela balonului, suspendat în coardă prin peşteri sau pe vreun versant stâncos, străbătând anevoios drumuri de munte sau cocoţat pe puntea vreunei bărci care navighează cu viteză. Cu dorinţa de a reconstrui încrederea românilor în ei înşişi şi în comoara cu care i-a dăruit Domnul. După 100 de ani!

Cu alte cuvinte, căutăm acele unicate, simboluri în care credem şi care ne fac să afirmăm că suntem mândri de a fi români. În fiecare sâmbătă, de la 18.00, la TVR1 şi TVR+”, spune Cristian Tabără, gazda seriei Exclusiv în România.

„Exclusiv în România a ajuns, într-un fel, la un sezon jubiliar, sezonul cu numărul 10. Cum ne aflăm înaintea centenarului Marii Uniri, este un moment bun pentru a ne aminti de acele simboluri ale ţării noastre care ne fac mândri că suntem români: fie că este vorba, de exemplu, despre podul de la Cernavodă, al inginerului Anghel Saligny -unicat la momentul construirii lui-, fie că este vorba despre revoluţia produsă în geriatrie şi în turismul geriatric din România de Ana Aslan, fie că este vorba despre civilizaţia dacilor şi despre rezultatul contopirii acesteia cu cea romană (despre care vom afla vizitând cetăţi precum Apoulon, jud. Alba sau Halmyris, jud. Tulcea)”, ne dezvăluie producătorul Marin Găbudean despre noul sezon.

Echipa emisiunii se va opri ceva mai mult în acest sezon asupra reconstituirilor istorice care aduc la viaţă acest trecut bogat şi îi va readuce în memoria telespectatorilor şi pe haiducii din Bucovina. „Ne vom aminti de povestiri mai rar spuse, precum cea a familiei Nopcea şi cea a generalului Berthelot. Vom cerceta peşteri greu accesibile şi vom zbura cu balonul, vom descoperi canalele ce leagă braţul Sfântul Gheorghe din Delta Dunării de Lacul Razim şi de Marea Neagră, dar şi poveştile Sulinei, vom zăbovi în Ţara Bârsei, la Mănăstirea Râmeţi sau pe străzile Bucureştiului”, completează şi Cristina Madgearu, de asemenea producător al programului.

Şi în noul sezon, echipa se ţine de cuvânt şi ne face cunoştinţă cu personaje de legendă: Mihail Zahariade este unul dintre acestea. Arheologul şi-a dedicat viaţa descoperirii cetăţii Halmyris şi este cel care a găsit aici cele mai vechi moaşte de pe teritoriul României, cele ale martirilor Epictet şi Astion. Într-una dintre ediţiile noului sezon Exclusiv în România, telespectatorii TVR 1 îl vor întâlni printre ruinele vechii cetăţi Halmyris, pe care continuă să le cerceteze şi pe care caută să le prezerve cu orice preţ. „Iar primul episod al sezonului este dedicat întâlnirii cu un nume important al sportului românesc, un om pe măsura faimei sale: Ivan Patzaichin”, ne spune Cristian Tabără, care le dă întâlnire telespectatorilor cu Exclusiv în România sâmbătă, 7 octombrie, de la 18.00, la TVR 1 şi TVR+.

Exclusiv în România este o emisiune de turism, gen “travel and discover”, în care Cristi Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă România pe mai multe coordinate: obiective turistice, istorie, cultură, credinţă, tradiţii gastronomice, dar mai ales unicate europene şi mondiale, care sunt sau care pot deveni destinaţii turistice.

Exclusiv în România prezintă România pozitivă şi competitivă, cu unicate mondiale, europene şi regionale, o Românie multiculturală şi multietnică, de care românii sunt mândri şi pe care străinii nu au de ce să o judece prin prisma unor şabloane învechite.

Emisiunea poate fi urmărită, ca de obicei, sâmbătă, la TVR 1 şi www.tvrplus.ro, de la ora 18.00.

Realizator: Cristian Tabără

Producători: Cristina Madgearu, Marin Găbudean

