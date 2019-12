Cadouri de Crăciun pentru telespectatorii TVR 1

De Crăciun, la TVR 1 ne bucurăm de programe de sărbătoare, pregătite pentru telespectatorii de toate vârstele, pentru toţi cei care trăim magia sărbătorilor de iarnă.

Semifinala Vedeta populară, concerte speciale de Crăciun sau ale unor trupe iubite precum Voltaj sau Direcţia 5, emisiunile speciale Mulţumesc, Moş Crăciun!, Bine faci, bine găseşti!, tronsoane de filme şi animaţii pentru copii, ediţii speciale ale emisiunilor Izolaţi în România, Exclusiv în România, Tezaur folcloric, România veritabilă, precum şi filme cu tematică de Crăciun sunt câteva dintre programele pe care TVR 1 le oferă telespectatorilor săi în perioada 23-27 decembrie.

Cronologic, iată programele de Crăciun la TVR 1:

23 decembrie

În preajma Crăciunului, TVR 1 dă startul aventurii unor tineri speciali, alături de Mircea Radu, în reality show-ul „Down the Road - Aventura”. Din 23 decembrie, în fiecare zi de luni, de la ora 22.00 vom fi martorii unei călătorii fără egal, în care vom cunoaşte opt tineri speciali, entuziaşti, curajoşi şi mai ales hotărâţi să depăşească prejudecăţile societăţii.

Continuăm luni, 23 decembrie cu scurtmetrajul Cadoul de Crăciun, realizat în coproducţie cu TVR şi propus recent pe lista scurtă a nominalizărilor la Oscar 2020. Filmul va putea fi văzut în premieră la TVR 1 şi TVR 1 HD luni, 23 decembrie, ora 23.00. Producţie românească a anului 2018, filmul este semnat de regizorul Bogdan Mureşanu. Scurtmetrajul, care îi are în distribuţie pe actorii Ioana Flora, Adrian Văncică, Luca Toma, a fost inclus pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la Oscar 2020 la începutul săptămânii în curs. Acţiunea scurtmetrajului Cadoul de Crăciun se desfăşoară pe parcursul a 23 de minute şi se petrece în seara de 20 decembrie 1989, când scrisoarea unui copil pentru Moş Gerilă transformă seara părinţilor lui într-o poveste de groază.

24 decembrie

Cristina Şoloc ne aşteaptă cu noi poveşti despre oameni şi fapte memorabile, pe 24, 25, 26 şi 27 decembrie, de la ora 17.00, la TVR 1. În Ajun de Crăciun, telespectatorii TVR 1 vor cunoaşte noi poveşti excepţionale şi oameni de valoare, într-un nou sezon al emisiunii România veritabilă. „Pe 24, 25 26 şi 27 decembrie, vă invit la TVR 1, să urmăriţi patru ediţii speciale, despre acei români de poveste care ne inspiră, ne motivează, ne fac mândri şi duc valorile neamului nostru mai departe: fiicele lui Ion al Glanetaşului, tulnicăreasa Mariana Gligor, olarul Ioan Cococi, vătaful vătafilor - Nichita Dragomira şi peste 100 de căluşari din Oltenia, filantropul Marian Doldurea, scriitorul Emanoil Barbu, viticultorul Josefin Florea, principele Nicolae, dirijorul Stelian Stoica şi Junii Jidveiului, ciobanul Ion Danci sau ţărăncile actriţe Flori Dumitrene", ne propune Cristina Şoloc.

În Ajunul Crăciunului, realizatoarea TVR Dana Deac ne propune emisiunea Bine faci, bine găseşti!, o călătorie în căutarea binelui, care începe cu exemplele de dăruire şi generozitate oferite de Regina Maria, Prinţul Charles şi Custodele Coroanei Margareta a României. Traseul binelui începe la ora 18.35, la TVR 1. Prima călătorie în căutarea binelui va fi la Pelişor, cu povestea Reginei Maria, şi continuă la Viscri, satul-reper pentru binele pe care fiecare îl face pentru comunitatea în care trăieşte. Traseul binelui ajunge la Costeşti şi apoi la Buftea, pentru a o cunoaşte pe Petruţa Stănescu şi Asociaţia Hercules. Timp de 30 de ani, Custodele Coroanei Margareta a României a construit modele de implicare şi generozitate prin Fundaţia Regală Margareta, Crucea Roşie şi numeroasele patronaje oferite organizaţiilor româneşti. Marţi, la 18.35, vom afla răspunsul Majestăţii Sale la întrebarea: ce moştenire lăsaţi poporului român?

Şi tot în Ajun de Crăciun, de la 21.10, la TVR 1, vedem în direct concertul extraordinar„Silent Night”, desfăşurat pe scena Târgului de Crăciun din Piaţa Constituţiei. Programul ne va încânta cu cântece de Crăciun din repertoriul internaţional şi colinde româneşti, reinterpretate într-un stil original de îndrăgiţi artişti români din diferite zone muzicale. Într-o seară de poveste, Orchestra Simfonică Bucureşti şi Big Band-ul Radio, dirijor Andrei Tudor, Grupul vocal „Acapella”, Corul de copii „Sunetul Muzicii” şi îndrăgiţii interpreţi: Loredana, Monica Anghel, Luminiţa Anghel, Paula Seling, Irina Baianţ, Marcel Pavel, Vlad Miriţă, Andrei Lazăr, Ionuţ Ungureanu şi Aurelian Temişan ne vor introduce în atmosfera Târgului de Crăciun Bucureşti.

Încheiem seara de 24 decembrie cu filmul Crăciun fericit! (JOYEUX NOEL! - Franţa, Germania, Marea Britanie, 2005), regia: Christian Carion, cu: Diane Kruger, Guillaume Canet, Benno Furmann. Producţia, pogramată de la ora 23.00, este o dramă bazată pe o întâmplare reală. În ajunul Crăciunului din 1914, în toiul luptelor din Primul Război Mondial, soldaţi francezi, germani şi scoţieni sunt eroii unei fraternizări fără precedent. Uniţi de melodia unui colind, militarii care se măcelăriseră până atunci între ei aruncă armele, împart vin şi mâncare, fac schimb de fotografii şi joacă fotbal în zăpadă. Preţ de câteva ore, toţi uită de armate şi ostilităţi, bucurându-se de cel mai important lucru: că pot sărbători Crăciunul printre semeni.

25 decembrie – Ziua de Crăciun

Ca în fiecare an, Ziua de Crăciun începe la TVR 1 cu o ediţia specială Universul Credinţei, care va include şi transmisiunea în direct a Slujbei de Crăciun. O putem urmări de la ora 09.00, la TVR 1.

Datina colindatului de odinioară este readusă în conştiinţa românilor, aşa cum se petrecea odată la casele de gospodarilor, în ediţiile speciale Tezaur folcloric, pe care TVR 1 le va difuza miercuri, joi şi vineri (25, 26 şi 27 decembrie, de la ora 13.00). Vom primi colindători mari şi mici din toate zonele ţării, participarea în număr mare a copiilor şi tinerilor alături de profesorii şi îndrumătorii lor, împreună cu familiile lor asigurând transferul de valori spre generaţia tânără, moştenitoarea valorilor tradiţionale romaneşti.

Ne relaxăm apoi, de la 17.30, cu o animaţie iubită de toate generaţiile - Doamna şi vagabondul (LADY AND THE TRAMP – SUA, 1955), regia: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson; voci: Peggy Lee, Barbara Luddy, Larry Roberts. La mai mult de 60 de ani de la debut, Doamna şi vagabondul îi încântă pe cei mari şi pe cei mici cu animaţia sa rafinată, cântecele de neuitat şi una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste din toate timpurile. Lady e o superbă căţeluşă cocker spaniel, răsfăţată de stăpânii ei bogaţi, dar detronată din postura de „copil" preferat după naşterea unui pui de om. Vagabondul e un căţel deştept şi descurcăreţ, care-şi duce viaţa pe străzi laolaltă cu o gaşcă de prieteni patrupezi. Cei doi se întâlnesc în mod neaşteptat, se îndrăgostesc ca-n basme şi vor avea parte de aventuri palpitante şi romantice, înfruntând hingherii şi alte primejdii pentru a rămâne împreună.

Pe 25 decembrie, la TVR 1, Dite Dinesz împarte bucurie în ediţia specială Izolaţi în România (programată de la ora 19.00). În reportajul din seara de Crăciun, la Izolaţi în România, îi vom reîntâlni pe mulţi dintre cei care ne-au bucurat pe micul ecran în episoadele seriei... şi vom vedea cum oameni buni ajută oamenii izolaţi. „Încercăm o premieră... să alergăm printre munţi pentru ca tu, acasă, să fii în seara de Crăciun la masă cu cât mai mulţi dintre aceşti oameni care duc lumea pe umerii lor” - Dite Dinesz, realizatoarea seriei Izolaţi în România. Ediţia din 25 decembrie e povestea unei idei şi a telespectatorilor care şi-au asumat-o. Peste 530 de pachete - 400 din ţară şi 100 din străinătate - trimise de telespectatori au ajuns datorită mesagerului Dite Dinesz şi ajutoarelor ei, în cătunele izolate ale României. Bucuria lor e surprinsă în episodul de Crăciun Izolaţi în România.

„Mă tem uneori că am obosit. Dar pun, în locul oboselii, ce primesc de la ei când ajungem cu darurile. Sau când aprindem pentru prima oară un bec la ei în casă, aşa cum a fost la Zamfiriţa. A zâmbit şi a zis: Asta e fericirea... Nu doar becul aprins, ci că noi eram mulţi împreună...” (Dite Dinesz)

Iuliana Tudor prezintă semifinala „Vedeta populară”,

o călătorie muzicală prin toate regiunile ţării

Craiova, Suceava, Ialomiţa, Teleorman, Constanţa, Maramureş, Argeş, Mehedinţi şi Timiş au dat cei noua semifinalişti Vedeta populară. De Crăciun, miercuri, 25 decembrie, de la ora 21.00, la TVR 1, aflăm care dintre aceştia vor ajunge în finala sezonului al patrulea Vedeta populară.

În ziua de Crăciun, într-un show de trei ore, călătorim prin toate regiunile ţării împreună cu cei mai talentaţi concurenţi ai sezonului patru Vedeta populară, cu colinde româneşti autentice şi cu muzica minorităţilor din România. La semifinala Vedeta populară vom petrece Crăciunul aşa cum doar la români se întâmplă!

Prin două probe de foc, cei nouă semifinalişti, unul mai talentat decât altul, vin să ne prezinte cele mai frumoase cântece de Crăciun ale zonei pe care o reprezintă şi să ne dezvăluie comori muzicale ale minorităţilor de la noi din ţară. Fiecare dintre cei nouă semifinalişti a câştigat ediţia la care a participat, cu o singură excepţie: la ediţia cu numărul trei, au existat două câştigătoare. Cinci dintre ei se vor califica în marea finală, păstrându-şi astfel şansele de a lupta în continuare pentru titlul Vedeta populară şi marele premiu de 100 000 de lei.

„În spiritul sărbătorilor de iarnă, fiecare concurent vine însoţit de un grup de colindători din zona pe care o reprezintă şi ne vor colinda cum ştiu ei mai frumos. Vom descoperi astfel o diversitate de colinde, printre care un colind de fată mare, dar şi un colind de mort. Iar în proba a doua, când concurenţii au de interpretat cântece din folclorul internaţional, pe lângă frumuseţea şi culoarea costumelor, ne vom bucura de folclor sârbesc, ucrainean, ţigănesc sau grecesc. Ansamblul de dansatori „Junii Sibiului" va acompania momentele de folclor internaţional.

Nu vă ascund că semifinala are multe momente tensionate, unul dintre concurenţi având chiar nevoie de îngrijiri medicale, pentru că emoţiile l-au depăşit. Cum şi dacă reuşeşte să treacă peste acest moment dificil, veţi afla pe 25 decembrie, la ora 21.00, când vă aştept la semifinala Vedeta populară la TVR 1!” - Iuliana Tudor.

26 decembrie

Cele mai frumoase filme pentru pentru copii, de Crăciun, la TVR 1

Copiii aflaţi în vacanţă se vor bucura şi de cadouri cinematografice speciale, dimineţile fiindu-le dedicate: de la ora 10.10, TVR 1 programează câteva filme celebre, care ne vor îndulci zilele de sărbători. Joi, pe 26 decembrie, de la 10.10, dansăm şi cântăm cu Mary Poppins în îndrăgita producţie americană, regizată de Robert Stevenson în 1964. Comedia muzicală, în a cărei distribuţie îi revedem pe Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, a fost recompensată cu nu mai puţin de 5 premii Oscar şi un premiu Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă.

Viaţa familiei Banks se schimbă peste noapte odată cu apariţia lui Mary Poppins, o guvernantă cum nu mai există alta. Exigentă, dar iubitoare, noua angajată a severului bancher Banks reuşeşte să îi cucerească pe cei mici, Jane şi Michael, care nu îşi mai pot imagina viaţa fără ea. Doar nu e puţin lucru să ai o dădacă bună şi înţeleaptă, care se deplasează cu umbrela purtată de vânt, înţelege graiul animalelor şi ştie cele mai amuzante cântece din lume. Într-o zi însă, după ce a rezolvat problemele întregii familii, Mary Poppins îşi ia umbrela cu cap de papagal vorbitor şi se face nevăzută, pentru că mai are şi alţi copii de vizitat!

La aceeaşi oră, 10.10, pe 27 decembrie, la TVR 1 ne distrăm în compania lui Murphy, un căţel cu puteri telepatice în filmul de aventuri Un Crăciun cu peripeţii (A DOGGONE CHRISTMAS – SUA, 2016), regia Jim Wynorski, cu: Dominique Swain, Rib Hillis, Lauren Parkinson. Murphy, un căţel cu puteri telepatice, pe care indivizi fără scrupule îl folosesc pe post de armă secretă a guvernului, reuşeşte să evadeze şi este găsit de doi fraţi, cu câteva zile înainte de Crăciun. Urmăriţi de FBI, elicoptere şi drone, copiii se transformă în adevăraţi eroi, pentru a-şi salva prietenul patruped.

Iar vineri, 28 decembrie, de la 10.00, facem o călătorie în extraordinara lume din adâncul Oceanului Atlantic urmărind animaţia Atlantida, imperiul dispărut (ATLANTIS: THE LOST EMPIRE – SUA, 2001), regia Gary Trousdale, Kirk Wise; voci: Michael J. Fox, Leonard Nimoy. În 1914, tânărul aventurier Milo Thatch, însoţit de un grup de exploratori îndrăzneţi, caută cu înverşunare continentul dispărut Atlantida, de-a lungul unei fascinante călătorii prin adâncul Oceanului Atlantic.

Alte filme de neratat - la TVR 1 - Serile de 26 şi 27 decembrie vor fi pline de suspans, pentru că la TVR 1 vom putea urmări, în două părţi, thriller-ul Agatha Christie: vinovat fără vină (AGATHA CHRISTIE'S ORDEAL BY INNOCENCE – Marea Britanie, 2018), în regia Sandrei Goldbacher, avându-i în distribuţie pe Bill Nighy, Anna Chancellor, Anthony Boyle.

În timp ce executa pedeapsa pentru uciderea mamei sale - o crimă pe care nu a comis-o, după cum susţine el - Jack Argyll moare de pneumonie în închisoare. Doi ani mai târziu, dr. Arthur Calgary, un bărbat care confirmă alibiul lui Jack, îşi face apariţia pe neaşteptate în casa familiei Argyll. Se pare că tânărul era într-adevăr nevinovat... iar ucigaşul face parte din familie.

Concerte Voltaj şi Direcţia 5, în zilele de Crăciun, la TVR 1

De Crăciun, concerte de suflet ale unor artişti şi trupe îndrăgite de public vor putea fi urmărite la TVR 1: este vorba despre concertul susţinut de Direcţia 5 la Opera Naţională din Bucureşti, unul dintre cele mai elegante şi mai sofisticate concerte ale trupei, precum şi incendiarul show prin care trupa Voltaj a aniversat, în luna noiembrie, 20 de ani de activitate.

„Ca la 20 de ani", concert Voltaj, de Crăciun la TVR 1 - pe 27 noiembrie în 2019, Voltaj a aniversat 20 de ani de muzică, energie şi concerte, tot pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti, în cadrul show-ului, „Ca la 20 de ani", pe care telespectatorii îl vor putea urmări la TVR 1, joi, 26 decembrie, de la 22.45. Piesele pe care trupa le-a cântat live pe scena Sălii Polivalente au fost alese exclusiv de fanii Voltaj în cadrul unei campanii speciale derulate pe pagina de Facebook a trupei.

Direcţia 5 – Concert la Operă, la TVR 1 - A treia zi de Crăciun, telespectatorii TVR 1 vor putea viziona concertul susţinut de Direcţia 5 la Opera Naţională din Bucureşti, unul dintre cele mai elegante şi mai sofisticate concerte ale trupei, o poveste despre rafinament, dragoste şi bun simţ. Vineri, 27 decembrie, de la ora 22.45, ne lăsăm purtaţi de amintirile legate de poveştile de dragoste pe care le-am trăit pe piesele Direcţia 5.