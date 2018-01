Cadou de început de an pentru fanii DUELUL PIANELOR

Cele mai frumoase melodii interpretate de Paula, Ovi și Adrian Enache în concursul muzical de la TVR 2 au fost strânse într-un CD ce va fi distribuit cu Revista „Libertatea pentru femei”.

La început de an, Paula, Ovi și Adrian Enache au pregătit un cadou „de suflet” fanilor „DUELUL PIANELOR”.

Vineri, 5 ianuarie, primul număr din anul 2018 al revistei „Libertatea pentru femei” este însoțit de un CD „Duelul Pianelor”, cu înregistrălri live din cel de-al treilea sezon al concursului muzical de la TVR 2.

Despre cum s-a născut CD-ul „DUELUL PIANELOR”, dar și despre momente inedite, vedetele au vorbit într-un interviu acordat LIBERTATEA LIVE. Apoi au cântat pentru fanii care-i urmăreau pe Facebook și jurnaliști.

Pe lângă tributuri, reinterpretate în amintirea unor mari artiști, vedetele „Duelul Pianelor” au pregătit și câteva surprize muzicale. Astfel, îl vom vedea pe Ovi cum trece cu ușurință de la muzica lăutărească a lui Fărâmiță Lambru, la Elton John. Nu vom rata nici aria semnată de Rossini, „Duetul celor două pisici”, interpretată inedit de Paula Seling și cântăreața de opera, Felicia Filip.

Despre unele tributuri, Adrian Enache spune că i-au adus lacrimi în ochi. Și asta, pentru că a interpretat cu durere melodiile Laurei Stoica, ale Mădălinei Manole sau compozițiile semnate de Dumitru Lupu, artiști ce i-au fost prieteni. Muzica lui Elvis Presley îi aduce mereu bună dispoziție, iar cântărețul a dezvăluit că în luna martie va pleca din nou în Las Vegas, pentru a susține spectacole pe muzica Regelui rock 'n roll-ului.

Toate melodiile înregistrate de Paula, Ovi și Adrian Enache au fost cânte live alături de trupa „Duelul Pianelor”: Danny Cioacă – keyboard&percuție, Nicu Patoi – chitară, Adrian Cozocaru, Ciprian Partenie – trombone, Silviu Groaza, Cristian Cucu, Alexandru Mavroian – Trompetă, Daniel Pirici – chitară bass, Radu Bucura, Claudiu „Nașu” Purcărin – tobe, The Twins – Beatrice Cioacă, Ruxandra Galeriu.

Înregistrări CD

Medley Elvis Presley (Suspicious minds, You are always on my mind, Jailhouse rock&Blue suede shoes) interpretează Paula Seling, Adrian Enache și Ovi

Marius, Olimpia și Mihai – trio musical Adrian Enache, Paula Seling și Ovi

Laura Stoica (Un actor grăbit, Focul, Cartierul cântă rock) – Paula Seling și Adrian Enache

Medley Hot Chocolate (You sexy thing) & James Brown (Get Up, Soulman) – Adrian Enache și Ovi

Olivia Newton John & John Travolta – (You re the one that I want) – Paula Seling&Ovi

Whitney Houston (I will always love you) – Paula Seling, la saxofon Flavius Teodosiu

Gary Moore – (Since U met you baby) – Adrian Enache

Medley Fărămiță Lambru (Lume, lume)&Romica Puceanu (Sharaiman) – Olvi, la țambal Giani Lincan

Prelucrare folclor – Rău mă dor ochii mă dor și Trandafir de la Moldova – Ovi și Adrian Enache

Aretha Franklin – Respect – Paula Seling

Rossini – Aria „Duetul celor două pisici” – Paula Seling și Felicia Filip, la pian Mihai Murariu

Medley Dumitru Lupu (Marea albastră, Să nu vii iar să mă cauți, Ce mult te-am iubit) – Adrian Enache și Ileana Șipoteanu.

Medley Cornel Fugaru (De ce-ai plecat din viața mea, Am ales nemărginirea, De-ar fi dorul – Adrian Enache

Elton John (Sorry seems to be the hardest word, I m still standing) – Ovi

Tina Turner – Simply the best, Paula Seling și Ovi, la saxofon Flavius Teododosiu

Adrian Enache – Pe tine te vreau, la chitară Nicu Patoi

Medley Elvis Presley – Viva Las Vegas, Bridge over troubled water, Burning Love) – Paula Seling, Adrian Enache și Ovi

Stevie Wonder&Ariane Grande (Faith) – Paula Seling și Ovi