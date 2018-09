„CÂȘTIGĂ ROMÂNIA!”, sezon nou sub semnul Centenarului

Din 17 septembrie, Virgil Ianţu dă startul celui de-al patrulea sezon „CÂȘTIGĂ ROMÂNIA!”, la TVR 2. De luni până joi, de la ora 20.00,veți putea urmări cel mai lung sezon de până acum, 61 de ediţii, ediţii speciale, dar şi întrebări noi şi captivante.

În anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, Virgil Ianţu, gazda „Câştigă România!”, a pregătit mai multe provocări. Noul sezon al concursului de cultură generală aduce o întrebare suplimentară, pe teme legate de Centenar, cu răspuns unic. După prima rundă a concursului, concurentul care urmează să părăsească competiţia mai are şansa la o întrebare suplimentară, formulată de Virgil Ianţu. Tema va fi legată de Centenar, iar răspunsul corect îi va aduce concurentului 100 de euro.

„Începem al patrulea sezon în forţă, aşa cum ne-am obişnuit telespectatorii. Avem un promo extraordinar, la care am lucrat cu o echipa minunată, cărora le mulţumesc pentru pasiune, dăruire şi interes. Ştim cu toţii că 1918 este un an plin de semnificaţii, iar noi am ales să ne cinstim istoria astfel, aşa că îmi permit să pun o întrebare. Ştiţi răspunsul? Câştigi tu, Câştigă România! Ne vedem din 17 septembrie, de luni până joi, la ora 20:00, pe TVR 2”, a spus Virgil Ianţu.

UN PROMO CA O CĂLĂTORIE ÎN TIMP

PROMO-ul celui de-al patrulea sezon „Câştigă România” spune o adevărată poveste. În anul Centenarului, filmarea îl poartă pe Virgil Ianţu, gazda concursului de cultură generală, prin momente dramatice din istoria României, clipe cruciale care ne-au călit, definit şi au sporit efortul susținut al românilor de a nu uita că aparţin acestui neam.

„Clipul este despre drumul greu, foarte greu, spre Unire, despre sacrificiu, frică, disperare, mândrie şi durere. Despre toate sentimentele acestea fireşti, care au însoţit oamenii care au făcut posibilă Unirea. Ei merita recunoştinţa noastră astăzi, au plătit mult pentru ceea ce suntem, sau, mai bine zis, pentru ceea ce ar trebui să fim. Le datorăm o ţară mai bună şi lor, nu doar copiilor noştri”, a spus Tudor Dumitraşcu, regizor.

Filmările au avut loc în Pădurea Snagov, într-o noapte călduroasă de vară, iar zeci de figuranţi, oameni cu drag de istorie, au muncit ore în şir pentru a reda perfect în imagini momentele cruciale. S-au implicat la filmări: „Legiunea a XIII-a Gemina”, voluntarii de la Garda Apulum, „Legiunea a IV-a Flavia Felix”, grupul „Geto-Dacii Sudcarpatici”, dar și cascadori. Ei au îmbrăcat echipamente de zeci de kilograme, reproduse fidel după cele purtate în războaiele daco-romane. Ca o curiozitate, scuturile cântăreau 10 kg, iar armura, lorica segmentata, 12 kg.

La realizarea PROMO-ului au colaborat şi membrii „Clubului de Istorie Militară”, care au purtat ţinutele soldaţilor români din Primul Război Mondial. Alături de soldaţi, în videoclip se remarcă o fată, care ne reaminteşte de Ecaterina Teodoroiu, „eroina de Jiu”, nume dominant în elita feminină românească.

Cel de-al patrulea sezon „Câştigă România!” va debuta luni, 17 septembrie, de la ora 20.00. De luni până joi, de la ora 20.00, iubitorii concursului de cultură generală pe teme despre ţara noastră vor putea urmări un sezon provocator. În prima ediţie ne vom reîntâlni cu ANDREI RADU, învingător al ultimei ediții din sezonul trecut. Concurentul în vârstă 65 de ani este din Craiova și a terminat Facultatea de Filologie-Istorie în orașul său natal. El a câștigat până în prezent cinci ediții și 8.700 de lei.

DESPRE „CÂŞTIGĂ ROMÂNIA!”

„Câștigă România!” se bucură de mare popularitate la noi în țară, iar emisiunea a fost remarcată şi la nivel internațional. Anul trecut, emisiunea-concurs de pe TVR 2 s-a lansat pe piața internațională sub numele de „Win your country”, iar în premieră, producţia TVR a fost selecționată la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union). Concursul de cultură generală de la TVR 2 a primit la cea de-a 16-a ediție a premiilor votate de publicul revistei TV Mania trofeul pentru „Cea mai bună emisiune concurs”, iar anul acesta a fost selectat în finala "International Format Awards 2018", la secțiunea Cel mai bun format de game show de studio, într-o competiție internațională în care se premiază cele mai valoroase formate de emisiuni.

Regulamentul "Câştigă România!", sezonul 4 AICI

În fiecare ediție, în platoul emisiunii se află trei concurenți care trebuie să răspundă corect mai multor întrebări de cultură generală și să străbată, virtual, mai multe județe de pe harta României. Fiecare concurent trebuie să-și aleagă de pe harta României un județ de graniță ca punct de plecare.

Misiunea concurentului este să ajungă într-un judeţ tot de graniță, ales de calculator. Concurenții trebuie să răspundă la întrebări de cultură generală ce au legătură cu județele „prin care trec”. În ultima etapă rămâne un sigur jucător, cel care a răspuns la cele mai multe întrebări.