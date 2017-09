„Câștigă România!” intră în competiția celor mai bune formate TV

Virgil Ianțu, cu emoții la Berlin. Marți, concursul de cultură generală de la TVR 2 luptă pentru premiul Eurovision Creative Forum

Virgil Ianțu, Diana Pascal, Marian Ene și Bogdan Nicolescu, reprezentanții echipei „Câștiga România!”, concursul de cultură generală de pe TVR 2, au pleacat spre Berlin pentru a participa la cea de-a 12-a ediţie a Eurovision Creative Forum, organizat de European Broadcasting Union (EBU). „Câștigă România” urmează să se dueleze cu producțiile unor televiziuni puternice, precum BBC, France 4, sau RAI pentru un premiu în competiția dedicată celor mai bune formate TV. „ este singurul format din Europa centrală și de est, selecționat pentru a participa la aceasta gală. E o premieră absolută în istoria Televiziunii Române, așa că avem toate motivele să fim mândri! ”, a spus Virgil Ianțu, gazda concursului de cultură generală de pe TVR 2.

Între 19-20 septembrie, Germania găzduiește Creatives Days 2017, evenimentul unde vor fi prezentate și premiate cele mai valoroase producții ale industriei de divertisment. Organizată de European Broadcasting Union, la Berlin, Gala celei de-a 12-a ediţii Eurovision Creative Forum reunește doar 20 de producții selecționate, din totalul de 80 înscrise în competiţie. Delegațiile membre EBU prezente la eveniment vor vota cele mai bune producții, iar premiile vor fi decernate la gala Creative Forum Awards. Producția românească „Câștigă România!” (WIN YOUR COUNTRY!) va fi vizionată mâine, 19 septembrie, în cea de-a doua sesiune. „Am fost sunat chiar în ultima zi de filmare a primului sezon şi am fost anunţat că din 80 de formate trimise de televiziunile publice au rămas 20, printre care şi . În septembrie, la Berlin, vor fi premiate cele mai bune formate dintre cele 20 selectate dar, până atunci, orice s-ar întâmpla acolo, satisfacţia mea este că, după doar un sezon, are succes“, a povestit Virgil Ianțu.

„Câştigă România!” este un concurs de cultură generală despre țara noastră, dezvoltat într-un format nou de Televiziunea Română împreună cu compania Zucchero Media. Concursul de cultură generală este difuzată la TVR 2, iar gazda emisiunii este Virgil Ianţu. În fiecare ediție, în platoul emisiunii se vor afla trei concurenți, iar fiecare trebuie să-și aleagă de pe harta României un județ de graniță ca punct de plecare. Misiunea concurentului este să ajungă într-un județ tot de graniță, ales de calculator. Concurenții trebuie să răspundă la întrebări de cultură generală ce au legătură cu județele „prin care trec”. În ultima etapă rămâne un sigur jucător, cel care a răspuns la cele mai multe întrebări. “Câştigă România!” a fost remarcată şi la nivel internațional. În premieră, producţia TVR a fost selecționată la Eurovision Creative Forum, organizat de European Broadcasting Union, competiție care își va desemna premianţii în această toamnă.

Lansat în anul 2006, Eurovision Creative Forum este organizat de EBU, prin Eurovision TV în colaborare cu televiziunea publică germană ZDF, cu sprijinul Eurovision Formats Core Group. Evenimentul oferă membrilor European Broadcasting Union oportunitatea de a prezenta şi viziona cele mai recente şi inovatoare formate de programe, pentru a-şi dezvolta potenţialul creativ în această zonă.

Show-urile intrate în competiția Eurovision Creative Forum

THE LIFE SWAP ADVENTURE (BBC/United Kingdom)

PETRA DATES THE WORLD (DR/Denmark)

GOOD NIGHT JAPAN ZZZ... (NHK/Japan)

THRILLS GUARANTEED! (France 4/France)

SORRY ABOUT THAT (VRT/Belgium)

THE INSTITUTE (NTR/Netherlands)

WEEKEND WITH THE GRAMPS (RAI/Italy)

FINDING AN HEIR (SVT/Sweden)

TOMMY TIERNAN'S GUEST WHO? (RTE/Ireland)

THE MANIPULATION GAME HOW SOCIAL MEDIA INFLUENCE OUR VIEWS (ZDFneo/Germany)

FIVE DAYS INSIDE (NRK/Norway)

THE CLASS (VRT/Belgium)

THE QUIZ SHOW WITH SIGNE MOLDE (DR/Denmark)

WIN YOUR COUNTRY! (Romania)

IN YOUR EAR (BBC/United Kingdom)

CASH OR TRASH (ZDF/Germany)

TRICK & TRUE (KBS/Korea)

THE BOSS (BBC/United Kingdom)

HANNA IS TAKING A BATH WITH A CELEB (SVT/Sweden)

THE SECRETS OF A MASTER PAINTER (AVRO TROS/Netherland).

TVR 2 este un canal generalist, cu programe educative si relaxante. Post proactiv, dinamic și cu atitudine, din care nu lipsesc prospeţimea şi viziunea modernă, TVR 2 le aduce zilnic telespectatorilor filme și seriale în premieră, premiate la cele mai cunoscute festivaluri de gen, unicul concurs de cultură generală, „Câștigă România!”, divertisment antrenant alături de artiști cunoscuți și îndrăgiți publicului larg, informatii de ultimă oră, care aduc în prim plan faptul divers, știri și repoartaje care au în centru viața oamenilor și entertainment.