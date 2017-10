„Câștigă România!”, debut în forță și surprize în noul sezon

Cel de-al doilea sezon al concursului surprinde cu o grafică modernă, un pachet muzical nou şi o scenografie adaptată aşteptărilor. Din gradene, publicul este mai aproape de miezul acţiunii, iar telespectatorii au parte de mai multe provocări.

„Câștigă România!” a debutat în forță, iar Virgil Ianțu, gazda concursului de cultură generală de pe TVR 2, a pus luni seară primele întrebări concurenților. Cel de-al doilea sezon a surprins telespectatorii cu o grafică modernă, un pachet muzical nou și o scenografie adaptată așteptărilor. Din gradene, publicul a venit mai aproape de miezul acțiunii, iar „Câștigă România ne-a surprins cu mai multe provocări. Nerăbdător să se întoarcă în competiția de cultură generală a fost și Cristian Ștefănescu, de 41 de ani, concurentul ce a închis primul sezon al concursului de cultură generală.

Luni, 2 octombrie, sezonul al doilea „Câștigă România!” a debutat cu Cristian Ștefănescu între concurenți, iar bărbatul, de profesie economist, a povestit emoțiile prin care a trecut o vară întreagă, în așteptarea concursului. Spune însă că și-a propus din start să câștige toate cele 10 ediții.

„Am fost nerăbdător să revi n la Câștigă România! Nu am avut cum să mă pregătesc suplimentar, pentru că întrebările care se pun aici sunt diverse și profunde, așa că „nu prea poți să îngrași porcul în ajun”. Am învățat multe lucruri până acum, iar domeniul meu favorit este istoria. Nu mă consider un tocilar. Sunt doar un om curios și așa am acumulat multe informații”, a povestit Cristian Ștefănescu.

În vârstă de 41 de ani, Cristian Ștefănescu a urmat ASE-ul și Facultatea de Psihologie. Pasiunea pentru lectură și-a descoperit-o la șase ani și spune că „devorează” cărțile polițiste și de spionaj. Bărbatul nu se află la prima competiție de cultură generală, iar în urmă cu 20 de ani a participat la un concurs numit „Lexic”. „Pe când eram student la ASE, am participat la „Lexic”, un concurs de cultură generală la o altă televiziune. Surpriza cea mare a fost să descopăr că o parte din echipa de atunci lucrează acum la „Câștigă România!””, adaugă el. Bărbatul spune că le-a pregatit o surpriza producătorilor și a înregistrat emisiunea de acum 20 de ani pentru a le-o face cadou.