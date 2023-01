Butch Cassidy şi Sundance Kid

BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID – SUA, 1969

Regia: George Roy Hill

Cu: Robert Redford, Paul Newman, Katharine Ross

Film de aventuri, inspirat de fapte reale. La sfârşitul secolului XIX, Butch Cassidy şi Sundance Kid şi-au dobândit faima de temuţi jefuitori de trenuri. Eternul optimist Butch Cassidy (Paul Newman), gata oricând să scornească planuri îndrăzneţe, şi partenerul său Sundance Kid, cel mai iute pistolar al Vestului (Robert Redford), reuşesc să înşele mereu vigilenţa autorităţilor şi să scape cu buzunarele pline de bani. Până în ziua în care jaful unui tren se încheie cu un fiasco, iar cei doi aventurieri sunt nevoiţi să fugă de oamenii şerifului şi să se refugieze tocmai în Bolivia.

*4 premii Oscar – pentru scenariu, imagine, muzică şi melodie originală ("Raindrops Keep Fallin' on my Head")

*Premiul Globul de Aur şi premiul Grammy pentru coloană sonoră

*9 premii BAFTA

XX ACEST PROGRAM POATE FI VIZIONAT DE COPIII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 12 ANI NUMAI CU ACORDUL SAU ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII ORI FAMILIA (AP)