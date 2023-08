Budescu s-a despărţit de Petrolul Ploieşti

FC Petrolul Ploieşti şi Constantin Budescu au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale, a anunţat, miercuri, gruparea prahoveană.

Revenit în vara anului trecut la Petrolul, club la care îşi făcuse junioratul şi evoluase până în 2011, Budescu (34 de ani) a bifat 20 de prezenţe şi 3 goluri marcate în tricoul echipei Petrolul pe parcursul stagiunii 2022-2023, jucând, de asemenea, în toate cele trei partide din debutul actualei ediţii de campionat.

Luni, Budescu a fost supărat pentru că a fost schimbat la puţin timp după începerea reprizei secunde în meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 0-2. Budescu spunea atunci că poate pleca de la Petrolul:

"Prima repriză a fost destul de bună. Am avut câteva ocazii, dar nu am putut marca. A doua repriză a fost slabă. S-au făcut câteva schimbări și jocul nostru s-a cam dus. Abia începuse repriza a doua, încercam să punem presiune și să atacă. Am pierdut în două minute.

M-am dus la vestiare și m-am schimbat. Nu mai aveam drept de joc. Dacă m-a scos, nu mai puteam intra. M-am dus și m-am schimbat pentru că era foarte cald și am transpirat. Cam atât. Eram și supărat pentru că m-a scos după 10 minute. E decizia lor, nu a ea. Dacă nu pot, îmi văd de treaba mea. Eu am venit aici să ajut. Dacă încurc, îmi văd de treaba mea. Dacă nu ajut cu nimic și doar sunt schimbat... Eu am venit acasă și vreau să ajut această echipă. Dacă nu se poate, probabil vom găsi altă cale.

Și plecare e o variantă. Îmi place să joc fotbal și vreau să stau acolo unde oamenii sunt lângă mine și mă ajută, nu vreau să fiu prima schimbare. Eu am venit să ajut. Dacă nu ajut, îmi văd de drumul meu.", a spus Constantin Budescu, la finalul partidei pe care Petrolul a pierdut-o luni, pe teren propriu, scor 0-2 cu FC Voluntari.

Sursă știre: News.ro

Sursă foto: