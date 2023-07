Biblioteka de biomarkeri, eveniment științific inedit

Luni, 24 iulie, de la ora 19:00, vă invităm să revedeți o ediție a emisiunii ”Un doctor pentru dumneavoastră”cu informații valoroase despre metode moderne de diagnosticare și tratare a bolilor cronice.

De peste 15 ani, medici români apreciați în țară și în străinătate construiesc punți pentru sănătate, dezbat teme de actualitate şi răspund întrebărilor dvs.!

Educația, armă în lupta împotriva cancerului

Cancerul, a doua cauză de deces după bolile cardiovasculare, înspăimântă omenirea. Invitații noștri vor puncta diferențele dintre programele de screening implementate în Canada și SUA, comparativ cu România unde se lucrează intens pentru Planul de combaterea cancerului și vor vorbi despre progrese în cercetarea, diagnosticarea și tratarea tumorilor și cele mai importante proiecte și colaborări pe care le au cu țara natală.

Terapii combinate pentru cancerul hepatic

Invitat: prof.dr. Dan Gabriel Duda, director de cercetare translațională în radioterapie oncologică, cercetător principal, Institutul de Cercetare al Spitalului General din Massachusetts, profesor asociat la Harvard Medical School, SUA

Cancerul hepatic, numit şi carcinom hepatocelular, este a şasea cea mai frecventă formă de cancer la nivel mondial și a treia cauză de deces. Prof. Duda a inițiat un proiect la Institutul de Fizică Nucleară din Măgurele care constă în folosirea laserului de putere ultra înaltă pentru tratament oncologic. Vorbim despre combinarea rațională a diverselor modalități de tratament și care sunt ultimele descoperiri în diagnosticul și tratarea cancerului hepatic. Aflăm de ce imunoterapia va domina oncologia cel puțin în viitorul apropiat. Ultimii ani au adus progrese importante în înţelegerea patologiei cancerului hepatic şi a importanţei etiologiei acestuia (fie că e vorba de hepatită virală sau steatoză) dar şi o dezvoltare rapidă a multiple metode de tratament locale (noi tehnici chirurgicale, de chemo sau radio-embolizare, radioterapii cu protoni sau ioni de carbon) pentru tumorile localizate cât şi terapii sistemice (cu agenți antiangiogenici şi imunoterapeutici) pentru tumorile avansate. Invitatul nostru a început colaborările cu România în urmă cu 15 ani, cu echipa dlui. prof. dr. Irinel Popescu de la I.C. Fundeni când s-au făcut studii comune pentru tumorile maligne gastrointestinale. Colaborează și cu Asociaţia Internaţională a Chirurgilor, Gastroenterologilor şi Oncologilor, unde este secretar general.

Stop cancer, ediția a 7-a

Invitat: din S.U.A, prof. asociat dr. Doru Paul, specializare oncologie, hematologie şi medicină internă, Spitalul New York Presbyterian

Simpozionul de oncologie translațională Stop Cancer România organizat de invitatul nostru împreună cu dna. conf. dr. Adina Croitoru, dezbate probleme din oncologie și reunește anual specialişti de top din România și diaspora. Anul acesta au fost 70 de speakeri și peste 900 participanți. Evenimentul, iniţiat în România de dr. Doru Paul, expert în tratamentul cancerului din sfera ORL, tiroidian și pulmonar care lucrează de peste 27 de ani în America, se bucură de un real succes. Dr. Doru Paul este și editor șef al revistei de specialitate Journal of Medical and Radiation Oncology, aflată la al 5-lea număr iar prof. dr. Diana Ionescu este editor al secției de patologie.

*Biblioteka de biomarkeri, eveniment științific inedit

Invitat: din Canada, prof. dr. Diana Ionescu, director medical Departamentul de Patologie, Institutul Oncologic - Vancouver, Columbia Britanică, coordonator Laborator screening cancer de col uterin pentru provincia Columbia Britanică, coordonator științific Biblioteka de biomarkeri.

Implicată activ în educaţie şi cercetare, invitata noastră, convinsă că patologia este călcâiul lui Ahile, a inițiat Biblioteka de biomarkeri, care a adunat sub același acoperiș mulți medici specialiști patologi și geneticieni. Din 2016, este fondatoarea și președinta unei conferințe unice în Canada de patologie anatomică și moleculară care are loc, anual, în stațiunea de ski Whistler. Din 2020 a creat și moderează lunar extensia online a acestei conferințe multidisciplinare de Oncologie și Patologie, cu participare gratuită din peste 15 țări, inclusiv România. Tot de 15 ani, luptă ca voluntar pentru educația diasporei române prin realizarea de știri, interviuri și reportaje medicale. Participă neobosit la conferințe în întreaga lume, inclusiv în România. Este profesor de patologie la University of British Columbia şi medic patolog consultant la Institutul Oncologic din British Columbia (BC Cancer Agency), cu expertiză clinică în cancerele ginecologice, de sân şi de plămân. Este autoarea a numeroase publicaţii științifice iar cercetările sale includ patologia oncologică, biomarkerii moleculari şi cancerul pulmonar. În 2022 devine director medical al Laboratorului central care deservește Programul provincial de Screening pentru cancerul de col uterin pentru întreaga provincie British Columbia, unul dintre cele mai vechi programe din lume pentru screeningul acestui tip de cancer. Înființat în 1954, programul procesează anual peste 600.000 de examene Papanicolau și determină strategiile și programele de testare și vaccinare HPV pentru populația provinciei.

***

Moderator Ana Maria Ghiur

Jurnalist tv Lucian Băbeanu

Producător tv Monica Ancuța