Belgia: Informații despre Mustii la Eurovision 2024

Mustii a dat mici indicii despre regia piesei sale muzicale, precum și despre prima sa reprezentație la televiziune la „Before the party’s over”.

Într-un interviu acordat Songfestival.be, Mustii a spus că anumite indicii despre punerea în scenă a spectacolului său pentru Eurovision 2024 pot fi văzute în videoclipul „Before the party’s over”.

El a adăugat că va colabora cu designerul de modă flamand Elke Hoste, lector la Academia de modă din Anvers și stilist al artistului belgian Oscar and the Wolf.

În plus, reprezentantul Belgiei a confirmat că publicul va putea vedea în direct la televizor „Before the party's over”, în cadrul semifinalei The Voice Belgique, din 16 aprilie. Aceasta va fi prima apariție televizată în care Mustii își va interpreta piesa la Eurovision Song Contest.

Mustii a fost selectat intern pentru a reprezenta Belgia la Malmö. „Before the Party’s Over” a fost scris de Arianna Damato, Benoit Leclerq, Charlotte Clark, Nina Sampermans, Pierre Dumoulin și Mustii însuși.

Mustii va evolua pe locul al doisprezecelea, în a doua semifinala a Eurovision 2024, pe 9 mai.

Sursa: eurovoix.com