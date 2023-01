Belgia a decis piesa cu care participă la Eurovision 2023 | VIDEO

Gustaph a câștigat „Eurosong 2023” în Belgia cu piesa „Because of You”.

Sâmbătă, 14 ianuarie, 7 melodii au concurat în finala națională a Belgiei.

Câștigătoarea serii a fost piesa „Because of You”, după ce o performanță spectaculoasă a lui Gustaph a ademenit publicul care a votat.

Reprezentantul Belgiei a fost decis atât pe baza unui televot public, cât și a unui vot al juriului, cu o pondere de 50/50 împărțită între ei.

Juriul a fost format din 15 membri printre care s-au aflat: câștigătorul Eurovision 2009, Alexander Rybak, co-gazda NikkiTutorials al Eurovision 2021, Laura Tesoro și Jérémie Makiese, care au reprezentat Belgia la Eurovision în 2016 și, respectiv, 2022.

Because of You a câștigat cu 278 de puncte, un avans de 7 puncte față de vicecampionul T'inquiète by Gala Dragot.